Ciredo: Projekt am Ende ( Finanztrends)
10.03.2026, 2406 Zeichen
Ciredo (CIR) ist im März 2026 kaum mehr als eine Randnotiz in der Geschichte digitaler Vermögenswerte. Während der breite Kryptomarkt sich stetig transformiert, dient Ciredo nur noch als Fallstudie für Projekte, die sowohl ihre Entwicklung als auch den Handel faktisch eingestellt haben. Werden solche „Dead Coins“ nun zur dauerhaften Mahnung für Anleger?
Ambition trifft Stillstand
Ursprünglich trat Ciredo mit dem Ziel an, den Markt für Ratenzahlungen durch modulare Lösungen zu revolutionieren und eine Plattform für Krypto-Zahlungen zu etablieren. Sein Allzeithoch erreichte der Token bereits im Februar 2019. Von diesen Ambitionen ist heute nichts mehr übrig; das Projekt befindet sich in einem dauerhaft inaktiven Zustand ohne erkennbare Weiterentwicklung.
Die Zahlen des Scheiterns
Die Marktdaten zeichnen ein klares Bild eines gescheiterten Assets. Kursplattformen geben den Preis oft mit „NaN“ (Not a Number) an, was auf fehlende Datenpunkte hindeutet. Das Handelsvolumen ist faktisch versiegt; zuletzt wurden im Januar Tagesumsätze von lediglich rund 19 US-Dollar verzeichnet. Da keine relevanten Börsen den Token mehr listen und das zirkulierende Angebot offiziell nicht mehr bezifferbar ist, wird Ciredo von Datenanbietern als „tot“ eingestuft.
Lehren aus dem Ausfall
Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Prüfung von Liquidität und realer Entwicklungstätigkeit. Der Markt hat sich technologisch und regulatorisch massiv weiterentwickelt. Aktuelle Standards wie die MiCA-Regulierung in der EU oder Innovationen bei Layer-2-Protokollen und der Tokenisierung von Sachwerten (RWA) setzen Hürden, die inaktive Projekte nicht mehr nehmen können.
Ohne ein aktives Entwicklerteam und vorhandene Handelsplätze ist der Token für den Markt bedeutungslos geworden. Das Beispiel Ciredo verdeutlicht, dass im Kryptosektor nur Projekte mit kontinuierlichem Nutzen und echter Marktunterstützung langfristig bestehen können.
