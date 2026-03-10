SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Covestro Aktie: Delisting besiegelt ( Finanztrends)

10.03.2026, 2812 Zeichen

XRG hält 95,1 % der Covestro-Aktien und hat das Squeeze-out-Verfahren nach deutschem Aktienrecht formal eingeleitet. Auf der Hauptversammlung am 19. Mai 2026 soll der Beschluss gefasst werden, die verbliebenen Minderheitsaktionäre gegen eine Barabfindung auszuschließen. Damit endet die Börsengeschichte des Leverkusener Polymerkonzerns.

Stufenweiser Rückzug vom Kapitalmarkt

Der Abschied vollzieht sich bereits schrittweise. Seit dem 5. Februar 2026 ist Covestro nur noch im General Standard gelistet, mit entsprechend reduzierten Berichtspflichten. Mit Ablauf des 5. Mai 2026 endet auch die Zulassung zum regulierten Markt. Der Aktienkurs orientiert sich seither nicht mehr an Geschäftszahlen, sondern ausschließlich an der erwarteten Barabfindung – weshalb das Papier trotz schwacher Fundamentaldaten stabil nahe seinem 52-Wochen-Hoch notiert. Wie hoch die Abfindung ausfällt, ermittelt derzeit ein unabhängiger Prüfer.

Schwieriges Geschäftsjahr 2025

Die operativen Zahlen zeigen, wie hart die Branchenkrise das Unternehmen getroffen hat. Der Umsatz sank 2025 um 8,7 % auf 12,9 Milliarden Euro, das EBITDA brach um knapp 31 % auf 740 Millionen Euro ein. Der Free Operating Cash Flow rutschte auf minus 283 Millionen Euro, der Nettoverlust belief sich auf 644 Millionen Euro. Eine Dividende gibt es zum vierten Mal in Folge nicht – zuletzt floss 2021 eine Ausschüttung. Als Ursachen nennt Covestro Überkapazitäten, Preisdruck und protektionistische Handelspolitik.

Trotz des bevorstehenden Delistings laufen operative Maßnahmen weiter: Beim Sparprogramm STRONG wurden bis Ende 2025 rund 275 Millionen Euro realisiert, das Jahresziel liegt bei 400 Millionen Euro bis 2028. Für 2026 erwartet der Konzern ein EBITDA auf Vorjahresniveau, beim Free Operating Cash Flow und beim ROCE sollen sich die Werte deutlich verbessern.

Zusätzlich steht an der Führungsspitze ein Wechsel an: CEO Markus Steilemann verlängert seinen bis Mai 2028 laufenden Vertrag nicht, Finanzvorstand Christian Baier verlässt das Unternehmen bereits im September. Der Aufsichtsrat muss beide Positionen neu besetzen.

Der 19. Mai 2026 markiert den entscheidenden Termin: Nach dem Hauptversammlungsbeschluss und der Eintragung ins Handelsregister gehen die verbleibenden Aktien automatisch auf XRG über – und Covestro verschwindet als börsennotiertes Unternehmen.

(10.03.2026)

