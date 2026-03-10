SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cyber Essentials: Britische IT-Sicherheit wird scharf gestellt ( Finanztrends)

10.03.2026, 5709 Zeichen

Ab April gelten in Großbritannien verschärfte IT-Sicherheitsregeln, die auch für deutsche Zulieferer relevant werden. Die aktualisierte Cyber Essentials-Zertifizierung führt bei Verstößen zu sofortigem Durchfallen.

Anzeige

Die Bedrohungslage für Unternehmen verschärft sich laufend, doch viele sind laut Experten unzureichend auf Cyberangriffe vorbereitet. Dieser kostenlose Report enthüllt effektive Strategien, wie Sie Ihre IT-Sicherheit ohne Budget-Explosion nachhaltig stärken. Experten-Report für mittelständische Unternehmen jetzt anfordern

Seit Anfang März bereitet sich die britische Wirtschaft auf eine härtere Gangart in der Cybersicherheit vor. Die Version 3.3 des Cyber Essentials-Standards tritt am 27. April 2026 in Kraft und wandelt die Zertifizierung von einer Formalie zu einem strikten Betriebsvorgang. Die britische Regierung reagiert mit einem ausgeweiteten Förderprogramm für kleine Unternehmen. Der Schritt soll die nationale Lieferkette schützen – und betrifft damit auch europäische Partner.

Neue Regeln: Keine Kompromisse mehr bei Sicherheitslücken

Die Version 3.3 ist keine kosmetische Änderung, sondern eine fundamentale Verschärfung. Fachleute warnen: Wer die neuen Vorgaben nicht erfüllt, fällt automatisch durch.

Zwei Neuerungen sind besonders hart. Erstens: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird auf allen Cloud-Diensten, wo verfügbar, zur Pflicht. Fehlt sie, ist das Assessment sofort gescheitert – selbst wenn die Funktion kostenpflichtig ist. Zweitens: Das Patchen von Hochrisiko-Lücken muss innerhalb von 14 Tagen auf allen Systemen erfolgen, einschließlich Grenzfirewalls. Teilweise Updates reichen nicht mehr aus.

Erstmals werden explizit alle Cloud-Services wie Microsoft 365 oder Google Workspace in den Prüfumfang einbezogen. Auch die Cyber Essentials Plus-Zertifizierung wird strenger. Fällt ein Stichprobengerät durch, folgt ein zweiter Test mit einer zusätzlichen Zufallsstichprobe. Scheitert auch dieser, wird das Basis-Zertifikat sofort widerrufen.

Staatliche Hilfe für gefährdete Branchen

Angesichts der hohen Hürden hat das nationale Cybersicherheitszentrum NCSC sein Förderprogramm ausgebaut. Ziel sind Kleinst- und kleine Unternehmen (1-49 Mitarbeiter) in Hochrisiko- und Zukunftsbranchen.

Konkret erhalten förderberechtigte Firmen aus Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Halbleiterdesign oder Verteidigung etwa 20 Stunden kostenlose Fernberatung. Ein zertifizierter Advisor hilft bei der Schwachstellenanalyse und der Umsetzung der fünf technischen Kernkontrollen. Für andere Branchen bleibt das kostengünstige Cyber Advisor-Programm bestehen. Experten raten dringend zur frühen Vorbereitung: Die Prüfung ohne professionelle Begleitung zu bestehen, wird deutlich schwieriger.

Anzeige

Da gerade Unternehmen in Zukunftsbranchen wie der Künstlichen Intelligenz verstärkt im Fokus neuer Regulierungen stehen, ist eine frühzeitige Vorbereitung entscheidend. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Leitfaden, um die Anforderungen und Fristen der neuen EU-KI-Verordnung rechtssicher umzusetzen. Gratis E-Book zur KI-Verordnung herunterladen

Hoher Druck durch Bedrohungslage und Auftraggeber

Der Zeitpunkt der Verschärfung ist kein Zufall. Die Bedrohungslage in Großbritannien ist angespannt. Laut einer Regierungserhebung erlebten 82 Prozent der mittleren und großen Unternehmen im vergangenen Jahr einen Cyber-Vorfall. Bei der Hälfte der kleinen Firmen gab es mindestens einen Angriff. Schwere Vorfälle verursachten durchschnittlich Kosten von umgerechnet rund 230.000 Euro.

Gleichzeitig belegen Daten den Nutzen der Basisabsicherung: Zertifizierte Unternehmen melden 92 Prozent weniger Cyber-Versicherungsfälle. Die Zertifizierung ist aber auch ein wirtschaftliches Muss. Sie ist verpflichtend für UK-Regierungsaufträge, die personenbezogene oder Finanzdaten betreffen. Große Konzerne verlangen den Nachweis zunehmend auch von ihren Lieferanten. Cyber Essentials wird so vom empfohlenen Standard zur Marktzugangsvoraussetzung.

Strategischer Schritt vor Gesetzesverschärfung

Die Reform des Schemas ist Teil einer größeren Regierungsstrategie: Es geht um messbare Resilienz, nicht um Papiervorschriften. Die neuen Regeln spiegeln die technologische Realität wider, insbesondere die Allgegenwart von Cloud-Computing und Remote-Zugriff.

Auffällig ist die explizite Förderung passwortloser Authentifizierung. Das NCSC empfiehlt nun offiziell FIDO2-Sicherheitsschlüssel, Passkeys, Biometrie oder Hardware-Tokens. Diese Methoden gelten als deutlich phishing-resistenter als traditionelle Passwörter.

Rechtsexperten sehen in der Verschärfung einen Vorläufer umfassenderer Gesetzesänderungen. Der im Frühjahr 2026 vorangetriebene Cyber Security and Resilience Bill soll die NIS-Richtlinien aktualisieren. Indem die Regierung jetzt kleinere Zulieferer zu strengeren Sicherheitsvorkehrungen zwingt, härtert sie proaktiv die gesamte nationale Lieferkette, bevor die neuen Infrastrukturgesetze später im Jahr voll greifen.

Wettbewerbsvorteil für Vorreiter

Für Unternehmen läuft die Zeit. Alle Assessments, die ab dem 27. April 2026 beantragt werden, unterliegen den neuen Kriterien. IT-Beratungen drängen Firmen mit anstehenden Verlängerungen zu sofortigen Probeläufen. Besonderes Augenmerk muss auf der korrekten Erfassung aller Cloud-Dienste und der flächendeckenden MFA-Einführung liegen.

Die Nachfrage nach dem staatlichen Förderprogramm dürfte bis zum Stichtag sprunghaft ansteigen. Unternehmen, die den Übergang meistern, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil – sowohl bei öffentlichen Aufträgen als auch in privaten Lieferketten. Die Verschärfung markiert einen Reifepunkt für die britische Cybersicherheit. Die Frage ist: Sind die europäischen Partner darauf vorbereitet?


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 5709 Zeichen

    Ab April gelten in Großbritannien verschärfte IT-Sicherheitsregeln, die auch für deutsche Zulieferer relevant werden. Die aktualisierte Cyber Essentials-Zertifizierung führt bei Verstößen zu sofortigem Durchfallen.

    Anzeige

    Die Bedrohungslage für Unternehmen verschärft sich laufend, doch viele sind laut Experten unzureichend auf Cyberangriffe vorbereitet. Dieser kostenlose Report enthüllt effektive Strategien, wie Sie Ihre IT-Sicherheit ohne Budget-Explosion nachhaltig stärken. Experten-Report für mittelständische Unternehmen jetzt anfordern

    Seit Anfang März bereitet sich die britische Wirtschaft auf eine härtere Gangart in der Cybersicherheit vor. Die Version 3.3 des Cyber Essentials-Standards tritt am 27. April 2026 in Kraft und wandelt die Zertifizierung von einer Formalie zu einem strikten Betriebsvorgang. Die britische Regierung reagiert mit einem ausgeweiteten Förderprogramm für kleine Unternehmen. Der Schritt soll die nationale Lieferkette schützen – und betrifft damit auch europäische Partner.

    Neue Regeln: Keine Kompromisse mehr bei Sicherheitslücken

    Die Version 3.3 ist keine kosmetische Änderung, sondern eine fundamentale Verschärfung. Fachleute warnen: Wer die neuen Vorgaben nicht erfüllt, fällt automatisch durch.

    Zwei Neuerungen sind besonders hart. Erstens: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird auf allen Cloud-Diensten, wo verfügbar, zur Pflicht. Fehlt sie, ist das Assessment sofort gescheitert – selbst wenn die Funktion kostenpflichtig ist. Zweitens: Das Patchen von Hochrisiko-Lücken muss innerhalb von 14 Tagen auf allen Systemen erfolgen, einschließlich Grenzfirewalls. Teilweise Updates reichen nicht mehr aus.

    Erstmals werden explizit alle Cloud-Services wie Microsoft 365 oder Google Workspace in den Prüfumfang einbezogen. Auch die Cyber Essentials Plus-Zertifizierung wird strenger. Fällt ein Stichprobengerät durch, folgt ein zweiter Test mit einer zusätzlichen Zufallsstichprobe. Scheitert auch dieser, wird das Basis-Zertifikat sofort widerrufen.

    Staatliche Hilfe für gefährdete Branchen

    Angesichts der hohen Hürden hat das nationale Cybersicherheitszentrum NCSC sein Förderprogramm ausgebaut. Ziel sind Kleinst- und kleine Unternehmen (1-49 Mitarbeiter) in Hochrisiko- und Zukunftsbranchen.

    Konkret erhalten förderberechtigte Firmen aus Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Halbleiterdesign oder Verteidigung etwa 20 Stunden kostenlose Fernberatung. Ein zertifizierter Advisor hilft bei der Schwachstellenanalyse und der Umsetzung der fünf technischen Kernkontrollen. Für andere Branchen bleibt das kostengünstige Cyber Advisor-Programm bestehen. Experten raten dringend zur frühen Vorbereitung: Die Prüfung ohne professionelle Begleitung zu bestehen, wird deutlich schwieriger.

    Anzeige

    Da gerade Unternehmen in Zukunftsbranchen wie der Künstlichen Intelligenz verstärkt im Fokus neuer Regulierungen stehen, ist eine frühzeitige Vorbereitung entscheidend. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Leitfaden, um die Anforderungen und Fristen der neuen EU-KI-Verordnung rechtssicher umzusetzen. Gratis E-Book zur KI-Verordnung herunterladen

    Hoher Druck durch Bedrohungslage und Auftraggeber

    Der Zeitpunkt der Verschärfung ist kein Zufall. Die Bedrohungslage in Großbritannien ist angespannt. Laut einer Regierungserhebung erlebten 82 Prozent der mittleren und großen Unternehmen im vergangenen Jahr einen Cyber-Vorfall. Bei der Hälfte der kleinen Firmen gab es mindestens einen Angriff. Schwere Vorfälle verursachten durchschnittlich Kosten von umgerechnet rund 230.000 Euro.

    Gleichzeitig belegen Daten den Nutzen der Basisabsicherung: Zertifizierte Unternehmen melden 92 Prozent weniger Cyber-Versicherungsfälle. Die Zertifizierung ist aber auch ein wirtschaftliches Muss. Sie ist verpflichtend für UK-Regierungsaufträge, die personenbezogene oder Finanzdaten betreffen. Große Konzerne verlangen den Nachweis zunehmend auch von ihren Lieferanten. Cyber Essentials wird so vom empfohlenen Standard zur Marktzugangsvoraussetzung.

    Strategischer Schritt vor Gesetzesverschärfung

    Die Reform des Schemas ist Teil einer größeren Regierungsstrategie: Es geht um messbare Resilienz, nicht um Papiervorschriften. Die neuen Regeln spiegeln die technologische Realität wider, insbesondere die Allgegenwart von Cloud-Computing und Remote-Zugriff.

    Auffällig ist die explizite Förderung passwortloser Authentifizierung. Das NCSC empfiehlt nun offiziell FIDO2-Sicherheitsschlüssel, Passkeys, Biometrie oder Hardware-Tokens. Diese Methoden gelten als deutlich phishing-resistenter als traditionelle Passwörter.

    Rechtsexperten sehen in der Verschärfung einen Vorläufer umfassenderer Gesetzesänderungen. Der im Frühjahr 2026 vorangetriebene Cyber Security and Resilience Bill soll die NIS-Richtlinien aktualisieren. Indem die Regierung jetzt kleinere Zulieferer zu strengeren Sicherheitsvorkehrungen zwingt, härtert sie proaktiv die gesamte nationale Lieferkette, bevor die neuen Infrastrukturgesetze später im Jahr voll greifen.

    Wettbewerbsvorteil für Vorreiter

    Für Unternehmen läuft die Zeit. Alle Assessments, die ab dem 27. April 2026 beantragt werden, unterliegen den neuen Kriterien. IT-Beratungen drängen Firmen mit anstehenden Verlängerungen zu sofortigen Probeläufen. Besonderes Augenmerk muss auf der korrekten Erfassung aller Cloud-Dienste und der flächendeckenden MFA-Einführung liegen.

    Die Nachfrage nach dem staatlichen Förderprogramm dürfte bis zum Stichtag sprunghaft ansteigen. Unternehmen, die den Übergang meistern, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil – sowohl bei öffentlichen Aufträgen als auch in privaten Lieferketten. Die Verschärfung markiert einen Reifepunkt für die britische Cybersicherheit. Die Frage ist: Sind die europäischen Partner darauf vorbereitet?


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de