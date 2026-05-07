(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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07.05.2026, 545 Zeichen
Um 13:24 liegt der ATX mit +0.18 Prozent im Plus bei 5979 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.32% auf 46.25 Euro, dahinter Porr mit +1.45% auf 40.275 Euro und Erste Group mit +1.37% auf 100.15 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24883 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.75% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +4.49% auf 66.16 Euro, dahinter Continental mit +3.40% auf 70.23 Euro und Infineon mit +3.36% auf 61.22 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
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