SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

07.05.2026, 545 Zeichen

Um 13:24 liegt der ATX mit +0.18 Prozent im Plus bei 5979 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.32% auf 46.25 Euro, dahinter Porr mit +1.45% auf 40.275 Euro und Erste Group mit +1.37% auf 100.15 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24883 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.75% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +4.49% auf 66.16 Euro, dahinter Continental mit +3.40% auf 70.23 Euro und Infineon mit +3.36% auf 61.22 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)


(07.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (P...

» ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten seh...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht (Depot Kom...

» Wiener Börse Party #1151: ATX mit kleiner Korrektur, schöne Kursziele fü...

» Börsegeschichte 8. Mai: UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina...

» PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex ...

» Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May a...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht

» ATX-Trends: AT&S, RBI, Lenzing ....


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
2m2m: Bilder zum TV-Tophit 2013 aus Wirtschaftssicht
Wie CA Immo, Wienerberger, Porr, VIG, AT&S und SBO für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse: ATX gibt am Freitag -0,97 Prozent ab
Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (Podcast)
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Wie Zumtobel, Frequentis, FACC, Warimpex, Fabasoft und Wiener Privatbank für Gesprächsstoff in Österreich sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(1), Kontron(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    Star der Stunde: Österreichische Post 1.31%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.24%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1), Zumtobel(1), Fabasoft(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.99%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.39%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 0.71%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.92%
    Star der Stunde: Lenzing 1.26%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: CA Immo(3), OMV(1), Kontron(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books



    Autor: Christian Drastil

    07.05.2026, 545 Zeichen

    Um 13:24 liegt der ATX mit +0.18 Prozent im Plus bei 5979 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.32% auf 46.25 Euro, dahinter Porr mit +1.45% auf 40.275 Euro und Erste Group mit +1.37% auf 100.15 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24883 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.75% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +4.49% auf 66.16 Euro, dahinter Continental mit +3.40% auf 70.23 Euro und Infineon mit +3.36% auf 61.22 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)


    (07.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (P...

    » ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten seh...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht (Depot Kom...

    » Wiener Börse Party #1151: ATX mit kleiner Korrektur, schöne Kursziele fü...

    » Börsegeschichte 8. Mai: UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina...

    » PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex ...

    » Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May a...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, RBI, Lenzing ....


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    2m2m: Bilder zum TV-Tophit 2013 aus Wirtschaftssicht
    Wie CA Immo, Wienerberger, Porr, VIG, AT&S und SBO für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse: ATX gibt am Freitag -0,97 Prozent ab
    Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (Podcast)
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Wie Zumtobel, Frequentis, FACC, Warimpex, Fabasoft und Wiener Privatbank für Gesprächsstoff in Österreich sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(1), Kontron(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      Star der Stunde: Österreichische Post 1.31%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.24%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1), Zumtobel(1), Fabasoft(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.99%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.39%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 0.71%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.92%
      Star der Stunde: Lenzing 1.26%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: CA Immo(3), OMV(1), Kontron(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Verfall zunächst etwas leichter, AT&S 17x in 74 Handelstagen top, Duett mit Gregor Rosinger

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de