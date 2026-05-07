Nachlese: Börsepeople Fairness-Deal, Kalina Jarova-Müller, Wolfgang Aubrunner (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
07.05.2026, 1813 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8667
Die Börsepeople-Podcasts (ca. 560 Folgen live unter http://www.audio-cd.at/people ) sind für die Gäste kostenfrei und das soll auch so bleiben. Allerdings sorgt das beim einen oder anderen Gast dann leider für eine bequeme Unverbindlichkeit, die gerne eine kurzfristige Verschiebungsinfo am gleichen Tag auslöst. Kinder, das geht so nicht! Ich bereite mich vor, hab einen Sendeplan und kurzfristig umdisponieren müssen ist immer ungut. Daher möchte ich jetzt einen Fairness-Deal mit Pönale bei Verschiebung einbauen. Ich weiss, das ist vielleicht ungut und wohl schwer durchzubringen, aber ich mag halt auch nicht der Depp sein. Das ist zuletzt doch einige Male passiert und raubt die Freude. Vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit ... vor kurzem habe ich einen Podcast mit der Wertschätzerin Manuela Wenger https://audio-cd.at/page/podcast/8639 aufgenommen und mit ihr über dieses Thema gesprochen. Manuela hat auf ihrer Homepage klare Passagen.
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- AT&S 100
- Kalina Jarova-Müller und Wolfgang Aubrunner läuten die Opening Bell für den 6. Mai, den 35. Jahrestag der ersten ATX-Veröffentlichung in den Tageszeitungen. Heute könnte es zum Jubiläum einen neuen Rekord geben und die beiden CCPA-Chefs haben stets für eine sichere und effiziente Abwicklung aller Börsegeschäfte gesorgt
- Vintage zu u.a. Warimpex und Agrana
- Börse Frankfurt ebenfalls deutlich stärker, DAX in Touch mit 25.000, MTU vorne
- längere Version "Market & me"
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)
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