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Nachlese: Börsepeople Fairness-Deal, Kalina Jarova-Müller, Wolfgang Aubrunner (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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07.05.2026, 1813 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8667
Die Börsepeople-Podcasts (ca. 560 Folgen live unter http://www.audio-cd.at/people ) sind für die Gäste kostenfrei und das soll auch so bleiben. Allerdings sorgt das beim einen oder anderen Gast dann leider für eine bequeme Unverbindlichkeit, die gerne eine kurzfristige Verschiebungsinfo am gleichen Tag auslöst. Kinder, das geht so nicht! Ich bereite mich vor, hab einen Sendeplan und kurzfristig umdisponieren müssen ist immer ungut. Daher möchte ich jetzt einen Fairness-Deal mit Pönale bei Verschiebung einbauen. Ich weiss, das ist vielleicht ungut und wohl schwer durchzubringen, aber ich mag halt auch nicht der Depp sein. Das ist zuletzt doch einige Male passiert und raubt die Freude. Vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit ... vor kurzem habe ich einen Podcast mit der Wertschätzerin Manuela Wenger https://audio-cd.at/page/podcast/8639 aufgenommen und mit ihr über dieses Thema gesprochen. Manuela hat auf ihrer Homepage klare Passagen.

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- Kalina Jarova-Müller und Wolfgang Aubrunner läuten die Opening Bell für den 6. Mai, den 35. Jahrestag der ersten ATX-Veröffentlichung in den Tageszeitungen. Heute könnte es zum Jubiläum einen neuen Rekord geben und die beiden CCPA-Chefs haben stets für eine sichere und effiziente Abwicklung aller Börsegeschäfte gesorgt
- Vintage zu u.a. Warimpex und Agrana
- Börse Frankfurt ebenfalls deutlich stärker, DAX in Touch mit 25.000, MTU vorne
- längere Version "Market & me"

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)


(07.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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    Autor: Christian Drastil

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