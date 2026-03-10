DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
10.03.2026, 4180 Zeichen
Die neuen Ernährungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) lösen heftige Kontroversen aus. Sie raten zu maximal 300 Gramm Fleisch pro Woche und einer überwiegend pflanzenbasierten Kost. Diese Woche erreichte der Streit sogar den Bundestag.
Wissenschaft bestätigt pflanzenbetonte Ernährung
Auf ihrem Kongress in Kassel bekräftigte die DGE kürzlich die fundamental geänderten Empfehlungen. Ein neuartiges mathematisches Modell verknüpft erstmals Gesundheit systematisch mit ökologischer Nachhaltigkeit. Das Ergebnis: Eine optimale Ernährung soll zu mehr als 75 Prozent aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen.
Anzeige
Eine pflanzenbetonte Ernährung schützt die Gefäße und beugt Zivilisationskrankheiten vor. Wer seine Vitalwerte nach einer Ernährungsumstellung schwarz auf weiß prüfen möchte, erfährt in diesem Ratgeber, welche Laborwerte wirklich aussagekräftig sind. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen
Neben der Fleischreduktion empfiehlt die DGE nur noch ein Ei und maximal zwei Portionen Milchprodukte täglich. Dafür rücken Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen massiv in den Vordergrund – mindestens dreimal pro Woche. Experten wie Kongressleiter Professor Dirk Haller sehen in der Erforschung des Zusammenhangs zwischen pflanzenreicher Ernährung, Mikrobiom und Krankheitsprävention ein dynamisches Zukunftsfeld.
Deutsche Mediziner warnen vor US-Trends
Gleichzeitig warnten deutsche Fachgesellschaften vor gegenläufigen Trends aus den USA. Anlässlich des Tages der gesunden Ernährung positionierte sich die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie deutlich gegen die neuen US-Leitlinien.
Diese setzen auf extrem hohe Anteile an tierischen Proteinen, rotem Fleisch und vollfetten Milchprodukten. Ernährungsmediziner wie Dr. Miriam Wiestler von der Medizinischen Hochschule Hannover fürchten, dass diese fleischlastigen Trends über soziale Medien nach Deutschland schwappen. Die wissenschaftliche Herleitung der US-Empfehlungen steht in der Kritik. Sie widerspreche der Prävention von Zivilisationskrankheiten wie Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Anzeige
Eine fleischlastige Ernährung kann langfristig zu Bluthochdruck und anderen gesundheitlichen Risiken führen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen 8 natürliche Wege und einfache Übungen, mit denen Sie Ihre Werte ganz ohne Medikamente stabilisieren können. 8 Maßnahmen gegen Bluthochdruck gratis als PDF
AfD greift DGE-Richtlinien im Bundestag an
Aus der wissenschaftlichen ist eine politische Debatte geworden. Heute äußerte sich die AfD-Bundestagsfraktion im Bundestag scharf kritisch zu den deutschen Richtlinien. Der Parlamentarische Geschäftsführer Peter Felser warf der DGE vor, die Ernährungspyramide durch „sachfremde“ Umweltkriterien zu verwässern.
Die Fraktion bemängelt die Fleisch-Obergrenze von 300 Gramm wöchentlich und bezeichnet die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten als „ideologische Umerziehung“. Die Bundesregierung verteidigte hingegen die DGE als unabhängige Fachinstitution. Sie verwies darauf, dass gesundheitsfördernde und umweltschonende Ernährung wissenschaftlich Hand in Hand gingen.
Kantinen und Mensen müssen Speisepläne anpassen
Die neuen Empfehlungen haben praktische Konsequenzen für die Gemeinschaftsverpflegung. Die DGE-Qualitätsstandards gelten als Richtlinie für Tausende Kantinen, Mensen und Krankenhäuser.
Das Deutsche Studierendenwerk passt bereits die Speisepläne in über 50 Studierendenwerken an. Das bedeutet: mehr pflanzliche Gerichte, saisonales Gemüse und eine Reduktion des Fleischangebots. Auch die Landwirtschaft beobachtet die Veränderungen mit Sorge. Auf dem DGE-Kongress diskutierten Milchwirtschaftsvertreter mit Wissenschaftlern über die reduzierten Verzehrempfehlungen.
Nächste Schritte: Spezifischere Richtlinien geplant
In den kommenden Monaten will die DGE ihre Empfehlungen weiter ausdifferenzieren. Bislang gelten sie für gesunde Erwachsene. Geplant sind nun spezifische Richtlinien für Kinder, Senioren und Vegetarier.
Die Forschung zum Mikrobiom könnte die pflanzenbasierte Ausrichtung weiter untermauern. Doch bleibt die Frage: Setzt sich der deutsche Weg gegen die international sichtbaren, fleischbetonten Trends aus den USA durch?
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
177. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
10.03.2026, 4180 Zeichen
Die neuen Ernährungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) lösen heftige Kontroversen aus. Sie raten zu maximal 300 Gramm Fleisch pro Woche und einer überwiegend pflanzenbasierten Kost. Diese Woche erreichte der Streit sogar den Bundestag.
Wissenschaft bestätigt pflanzenbetonte Ernährung
Auf ihrem Kongress in Kassel bekräftigte die DGE kürzlich die fundamental geänderten Empfehlungen. Ein neuartiges mathematisches Modell verknüpft erstmals Gesundheit systematisch mit ökologischer Nachhaltigkeit. Das Ergebnis: Eine optimale Ernährung soll zu mehr als 75 Prozent aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen.
Anzeige
Eine pflanzenbetonte Ernährung schützt die Gefäße und beugt Zivilisationskrankheiten vor. Wer seine Vitalwerte nach einer Ernährungsumstellung schwarz auf weiß prüfen möchte, erfährt in diesem Ratgeber, welche Laborwerte wirklich aussagekräftig sind. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen
Neben der Fleischreduktion empfiehlt die DGE nur noch ein Ei und maximal zwei Portionen Milchprodukte täglich. Dafür rücken Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen massiv in den Vordergrund – mindestens dreimal pro Woche. Experten wie Kongressleiter Professor Dirk Haller sehen in der Erforschung des Zusammenhangs zwischen pflanzenreicher Ernährung, Mikrobiom und Krankheitsprävention ein dynamisches Zukunftsfeld.
Deutsche Mediziner warnen vor US-Trends
Gleichzeitig warnten deutsche Fachgesellschaften vor gegenläufigen Trends aus den USA. Anlässlich des Tages der gesunden Ernährung positionierte sich die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie deutlich gegen die neuen US-Leitlinien.
Diese setzen auf extrem hohe Anteile an tierischen Proteinen, rotem Fleisch und vollfetten Milchprodukten. Ernährungsmediziner wie Dr. Miriam Wiestler von der Medizinischen Hochschule Hannover fürchten, dass diese fleischlastigen Trends über soziale Medien nach Deutschland schwappen. Die wissenschaftliche Herleitung der US-Empfehlungen steht in der Kritik. Sie widerspreche der Prävention von Zivilisationskrankheiten wie Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Anzeige
Eine fleischlastige Ernährung kann langfristig zu Bluthochdruck und anderen gesundheitlichen Risiken führen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen 8 natürliche Wege und einfache Übungen, mit denen Sie Ihre Werte ganz ohne Medikamente stabilisieren können. 8 Maßnahmen gegen Bluthochdruck gratis als PDF
AfD greift DGE-Richtlinien im Bundestag an
Aus der wissenschaftlichen ist eine politische Debatte geworden. Heute äußerte sich die AfD-Bundestagsfraktion im Bundestag scharf kritisch zu den deutschen Richtlinien. Der Parlamentarische Geschäftsführer Peter Felser warf der DGE vor, die Ernährungspyramide durch „sachfremde“ Umweltkriterien zu verwässern.
Die Fraktion bemängelt die Fleisch-Obergrenze von 300 Gramm wöchentlich und bezeichnet die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten als „ideologische Umerziehung“. Die Bundesregierung verteidigte hingegen die DGE als unabhängige Fachinstitution. Sie verwies darauf, dass gesundheitsfördernde und umweltschonende Ernährung wissenschaftlich Hand in Hand gingen.
Kantinen und Mensen müssen Speisepläne anpassen
Die neuen Empfehlungen haben praktische Konsequenzen für die Gemeinschaftsverpflegung. Die DGE-Qualitätsstandards gelten als Richtlinie für Tausende Kantinen, Mensen und Krankenhäuser.
Das Deutsche Studierendenwerk passt bereits die Speisepläne in über 50 Studierendenwerken an. Das bedeutet: mehr pflanzliche Gerichte, saisonales Gemüse und eine Reduktion des Fleischangebots. Auch die Landwirtschaft beobachtet die Veränderungen mit Sorge. Auf dem DGE-Kongress diskutierten Milchwirtschaftsvertreter mit Wissenschaftlern über die reduzierten Verzehrempfehlungen.
Nächste Schritte: Spezifischere Richtlinien geplant
In den kommenden Monaten will die DGE ihre Empfehlungen weiter ausdifferenzieren. Bislang gelten sie für gesunde Erwachsene. Geplant sind nun spezifische Richtlinien für Kinder, Senioren und Vegetarier.
Die Forschung zum Mikrobiom könnte die pflanzenbasierte Ausrichtung weiter untermauern. Doch bleibt die Frage: Setzt sich der deutsche Weg gegen die international sichtbaren, fleischbetonten Trends aus den USA durch?
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
177. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void