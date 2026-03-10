SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

EIT Food-Studie: Europäer wollen gesünder essen, können es aber nicht ( Finanztrends)

10.03.2026, 4638 Zeichen

Eine neue EU-Studie zeigt eine alarmierende Lücke zwischen Absicht und Alltag. Obwohl die Mehrheit der Europäer sich gesünder ernähren will, scheitert sie an hohen Kosten und alten Gewohnheiten. Die Daten wurden gestern veröffentlicht – nur wenige Tage nach dem Tag der gesunden Ernährung.

Wissen ist da, das Geld fehlt

Der Bericht „Europe wants to eat better, so why doesn't it happen?“ des EIT Food Consumer Observatory befragte fast 20.000 Menschen. Das Ergebnis: 51 Prozent haben den Vorsatz, sich gesünder zu ernähren. Doch nur ein Drittel meidet regelmäßig ungesunde Lebensmittel.

Anzeige

Wer seine Ernährung umstellt, möchte oft auch schwarz auf weiß sehen, wie sich die neuen Gewohnheiten auf den Körper auswirken. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu deuten und wichtige Vitalstoff-Werte auch ohne Medizinstudium zu verstehen. Gratis-Report: Laborwerte-Selbstcheck jetzt anfordern

„Die reine Absicht reicht nicht“, sagt Studienleiter Klaus Grunert. Vor allem der finanzielle Druck und tiefe Gewohnheiten blockieren eine echte Umstellung. Besonders Jüngere sind offen für Innovationen wie Bio-Produkte, können sie sich aber oft nicht leisten. Die Schlussfolgerung der Forscher ist klar: Aufklärung allein genügt nicht, solange Gesundes teurer ist als Fertigkost.

Mikrobiom-Forschung: Darmgesundheit im Fokus

Wie wichtig die Ernährung für die Vorbeugung von Krankheiten ist, zeigte parallel der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kassel. Über 800 Forschende diskutierten eine zentrale Erkenntnis: Unsere Ernährung beeinflusst das Darmmikrobiom schneller und stärker als gedacht.

Ein gesundes Mikrobiom wirkt wie ein Schutzschild gegen Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neue Studien belegen klare Effekte auf Stoffwechsel und Entzündungsprozesse. Die Zukunft könnte in personalisierter Prävention liegen: Maßnahmen, die auf das individuelle Mikrobiom abgestimmt sind.

Hülsenfrüchte: Das ungenutzte Superfood

Ein praktisches Beispiel für verpasste Chancen sind Linsen, Bohnen und Erbsen. Sie liefern pflanzliches Protein, fördern die Darmgesundheit und sind ökologisch effizient. Trotzdem isst der Durchschnitts-Österreicher nur neun Gramm pro Tag – ein Zehntel der empfohlenen Menge.

Die Kombination mit Getreide ergänzt das Aminosäureprofil optimal und bietet eine vollwertige Alternative zu Fleisch. Ernährungswissenschaftler sehen hier einen einfachen, aber wirksamen Hebel für mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit. Das Wissen ist da, es muss nur in den Kochtöpfen ankommen.

Anzeige

Neben einer ausgewogenen Ernährung ist gezielte Bewegung der zweite große Pfeiler für ein langes, schmerzfreies Leben. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie ab 50 effektiv Muskeln aufbauen und Ihre Gesundheit unterstützen. Kostenloses E-Book mit 6 Kraft-Übungen sichern

Politik unter Druck: Forderungen nach Zuckersteuer

Angesichts der Belastung für das Gesundheitssystem werden die Rufe nach politischen Maßnahmen lauter. Medizinische Verbände fordern verhältnispräventive Eingriffe. Konkret: eine Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel.

Die Einnahmen daraus sollen direkt in Präventionsprogramme für Kinder fließen. Mediziner großer Kliniken warnen, das aktuelle Ernährungsverhalten werde das System sonst langfristig überlasten. Die Lebensmittelindustrie müsse stärker in die Pflicht genommen werden.

Nutri-Score und digitale Herausforderungen

Unterstützung soll auch von der Kennzeichnung kommen. Seit Januar gilt in Deutschland ein aktualisierter Nutri-Score. Der Algorithmus bewertet Lebensmittel nun präziser nach Zucker-, Fett-, Salz- und Ballaststoffgehalt. Ziel ist eine schnelle, gesunde Entscheidung im Supermarkt.

Gleichzeitig stellt die Digitalisierung die Aufklärung vor neue Aufgaben. Soziale Medien werden zunehmend zur primären Informationsquelle – eine Chance für moderne Wissensvermittlung, aber auch ein Risiko für Falschinformationen. Netzwerke wie der Nutrition Hub wollen 2026 den Fokus auf KI und soziale Medien legen.

Kantinen als Hebel für die Gesundheit

Der Weg zu einem gesünderen Ernährungssystem ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Branchenbeobachter erwarten, dass der Fokus künftig auf Preispolitik und Gemeinschaftsverpflegung liegt. Kantinen in Schulen, Betrieben und Krankenhäusern haben einen enormen Hebeleffekt.

Wenn sie flächendeckend auf ausgewogene, pflanzenbasierte Kost setzen, kann das die öffentliche Gesundheit massiv stärken. Letztlich braucht es ein Zusammenspiel aus verständlicher Wissenschaft, transparenter Kennzeichnung und einer Politik, die die gesunde Wahl zur einfachen Wahl macht.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 4638 Zeichen

    Eine neue EU-Studie zeigt eine alarmierende Lücke zwischen Absicht und Alltag. Obwohl die Mehrheit der Europäer sich gesünder ernähren will, scheitert sie an hohen Kosten und alten Gewohnheiten. Die Daten wurden gestern veröffentlicht – nur wenige Tage nach dem Tag der gesunden Ernährung.

    Wissen ist da, das Geld fehlt

    Der Bericht „Europe wants to eat better, so why doesn't it happen?“ des EIT Food Consumer Observatory befragte fast 20.000 Menschen. Das Ergebnis: 51 Prozent haben den Vorsatz, sich gesünder zu ernähren. Doch nur ein Drittel meidet regelmäßig ungesunde Lebensmittel.

    Anzeige

    Wer seine Ernährung umstellt, möchte oft auch schwarz auf weiß sehen, wie sich die neuen Gewohnheiten auf den Körper auswirken. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu deuten und wichtige Vitalstoff-Werte auch ohne Medizinstudium zu verstehen. Gratis-Report: Laborwerte-Selbstcheck jetzt anfordern

    „Die reine Absicht reicht nicht“, sagt Studienleiter Klaus Grunert. Vor allem der finanzielle Druck und tiefe Gewohnheiten blockieren eine echte Umstellung. Besonders Jüngere sind offen für Innovationen wie Bio-Produkte, können sie sich aber oft nicht leisten. Die Schlussfolgerung der Forscher ist klar: Aufklärung allein genügt nicht, solange Gesundes teurer ist als Fertigkost.

    Mikrobiom-Forschung: Darmgesundheit im Fokus

    Wie wichtig die Ernährung für die Vorbeugung von Krankheiten ist, zeigte parallel der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kassel. Über 800 Forschende diskutierten eine zentrale Erkenntnis: Unsere Ernährung beeinflusst das Darmmikrobiom schneller und stärker als gedacht.

    Ein gesundes Mikrobiom wirkt wie ein Schutzschild gegen Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neue Studien belegen klare Effekte auf Stoffwechsel und Entzündungsprozesse. Die Zukunft könnte in personalisierter Prävention liegen: Maßnahmen, die auf das individuelle Mikrobiom abgestimmt sind.

    Hülsenfrüchte: Das ungenutzte Superfood

    Ein praktisches Beispiel für verpasste Chancen sind Linsen, Bohnen und Erbsen. Sie liefern pflanzliches Protein, fördern die Darmgesundheit und sind ökologisch effizient. Trotzdem isst der Durchschnitts-Österreicher nur neun Gramm pro Tag – ein Zehntel der empfohlenen Menge.

    Die Kombination mit Getreide ergänzt das Aminosäureprofil optimal und bietet eine vollwertige Alternative zu Fleisch. Ernährungswissenschaftler sehen hier einen einfachen, aber wirksamen Hebel für mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit. Das Wissen ist da, es muss nur in den Kochtöpfen ankommen.

    Anzeige

    Neben einer ausgewogenen Ernährung ist gezielte Bewegung der zweite große Pfeiler für ein langes, schmerzfreies Leben. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie ab 50 effektiv Muskeln aufbauen und Ihre Gesundheit unterstützen. Kostenloses E-Book mit 6 Kraft-Übungen sichern

    Politik unter Druck: Forderungen nach Zuckersteuer

    Angesichts der Belastung für das Gesundheitssystem werden die Rufe nach politischen Maßnahmen lauter. Medizinische Verbände fordern verhältnispräventive Eingriffe. Konkret: eine Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel.

    Die Einnahmen daraus sollen direkt in Präventionsprogramme für Kinder fließen. Mediziner großer Kliniken warnen, das aktuelle Ernährungsverhalten werde das System sonst langfristig überlasten. Die Lebensmittelindustrie müsse stärker in die Pflicht genommen werden.

    Nutri-Score und digitale Herausforderungen

    Unterstützung soll auch von der Kennzeichnung kommen. Seit Januar gilt in Deutschland ein aktualisierter Nutri-Score. Der Algorithmus bewertet Lebensmittel nun präziser nach Zucker-, Fett-, Salz- und Ballaststoffgehalt. Ziel ist eine schnelle, gesunde Entscheidung im Supermarkt.

    Gleichzeitig stellt die Digitalisierung die Aufklärung vor neue Aufgaben. Soziale Medien werden zunehmend zur primären Informationsquelle – eine Chance für moderne Wissensvermittlung, aber auch ein Risiko für Falschinformationen. Netzwerke wie der Nutrition Hub wollen 2026 den Fokus auf KI und soziale Medien legen.

    Kantinen als Hebel für die Gesundheit

    Der Weg zu einem gesünderen Ernährungssystem ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Branchenbeobachter erwarten, dass der Fokus künftig auf Preispolitik und Gemeinschaftsverpflegung liegt. Kantinen in Schulen, Betrieben und Krankenhäusern haben einen enormen Hebeleffekt.

    Wenn sie flächendeckend auf ausgewogene, pflanzenbasierte Kost setzen, kann das die öffentliche Gesundheit massiv stärken. Letztlich braucht es ein Zusammenspiel aus verständlicher Wissenschaft, transparenter Kennzeichnung und einer Politik, die die gesunde Wahl zur einfachen Wahl macht.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Wiener Börse
    Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de