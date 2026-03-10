» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

10.03.2026, 3146 Zeichen

Die Eskalation im Nahen Osten trieb den Silberpreis zunächst auf ein neues Hoch bei 96 US-Dollar, bevor ein massiver Einbruch alle Gewinne wieder auslöschte. Während der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Ölmärkte in Aufruhr versetzt, gerät das Edelmetall zwischen die Fronten von Inflationsangst und Rezessionssorgen. Warum reagiert der Kurs in dieser globalen Ausnahmesituation derart extrem?

Zwischen Flucht und Profitmitnahmen

Nach den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen und der Schließung der Straße von Hormuz suchten Investoren zunächst Zuflucht in sicheren Häfen. Das trieb die Notierungen kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Doch die Bewegung kehrte sich brutal um: Innerhalb von nur zwei Tagen stürzte der Kurs um 13 Prozent ab und radierte den kriegsbedingten Preissprung komplett aus. Gestern pendelte sich der Wert bei rund 84 US-Dollar pro Unze ein, nachdem er intraday zeitweise sogar unter die Marke von 80 Dollar gerutscht war.

Drei Faktoren drücken den Kurs

Dieser abrupte Richtungswechsel resultiert aus einem Zusammenspiel makroökonomischer Kräfte. Erstens verteuert ein stark aufwertender US-Dollar das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums. Der US-Dollar-Index verzeichnete zuletzt seinen größten Tagesgewinn seit knapp einem Jahr.

Zweitens treibt der Ölpreis von über 100 US-Dollar pro Barrel die globalen Inflationssorgen an. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed geplante Zinssenkungen aufgrund der Teuerungsgefahr verschieben wird. Drittens leidet das Asset unter seiner Doppelrolle: Während Gold als reines Währungsmetall fungiert, weckt die Aussicht auf einen energiepreisbedingten Wirtschaftsabschwung Ängste vor einer einbrechenden industriellen Nachfrage nach Silber.

Langfristiges Defizit stützt den Markt

Trotz der aktuellen Turbulenzen bleiben große Finanzinstitute für den Jahresverlauf konstruktiv. J.P. Morgan hob die durchschnittliche Preisprognose für das laufende Jahr deutlich von 56,30 auf 81 US-Dollar an. Auch die Analysten der UBS verweisen auf solide Fundamentaldaten: Der Markt befindet sich im fünften Jahr in Folge in einem Angebotsdefizit. Allein die Solarindustrie verbraucht jährlich über 230 Millionen Unzen, während die globale Minenproduktion bei rund 813 Millionen Unzen stagniert.

Der übergeordnete Aufwärtstrend des Edelmetalls bleibt durch dieses strukturelle Defizit intakt. Kurzfristig müssen sich Marktteilnehmer jedoch auf anhaltend starke Kursschwankungen einstellen, solange die geopolitische Lage im Nahen Osten ungelöst bleibt und die hohe Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Fed den Handel dominiert.

