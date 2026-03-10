US-Richtlinien kippen Fleisch-Empfehlungen – Deutschland hält dagegen ( Finanztrends)

10.03.2026, 4509 Zeichen

Die USA stellen ihre offiziellen Ernährungsempfehlungen auf den Kopf. Statt pflanzlicher Kost rücken nun rotes Fleisch und Vollmilch in den Vordergrund. Deutsche Mediziner und die Politik reagieren alarmiert – und der Streit ist voll entbrannt.

Transatlantischer Ernährungskrieg bricht aus

Auslöser sind die neuen US-Leitlinien von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Sie empfehlen plötzlich bis zu 1,6 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht täglich und machen tierische Produkte zur Basis der Ernährung. Das ist das Doppelte des deutschen Referenzwerts.

Die Reaktion hierzulande fiel scharf aus. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie (DGVS) warnte am 7. März öffentlich vor einer Übernahme der US-Trends. „Ein übermäßiger Konsum von rotem Fleisch ist nachweislich riskant“, betont Professor Johann Ockenga vom Klinikverbund Gesundheit Nord Bremen. Die Gefahren: mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein höheres Krebsrisiko.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) bleibt bei ihrer Linie. Ihr Modell sieht vor, dass der Speiseplan zu drei Vierteln aus pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Fleisch und Wurst sollen maximal 300 Gramm pro Woche ausmachen.

AfD greift DGE-Klimakriterien an

Der Fachstreit ist inzwischen im Bundestag angekommen. Die AfD-Bundestagsfraktion nutzte eine Kleine Anfrage, um schwere Geschütze aufzufahren. Parlamentarischer Geschäftsführer Peter Felser warf der DGE am 10. März „ideologisch motivierte Umerziehung“ vor.

Sein Vorwurf: Die Fachgesellschaft verwässere ihre Gesundheitsempfehlungen mit „sachfremden“ Klimakriterien. Felser lobte ausdrücklich den amerikanischen Weg und forderte, Nachhaltigkeitsaspekte aus den Richtlinien zu streichen.

DGE und Bundesregierung weisen das entschieden zurück. Ihr Modell sei das Ergebnis einer komplexen mathematischen Optimierung. Diese berücksichtige nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern auch planetare Grenzen und deutsche Essgewohnheiten. Gesundheit und Umweltschutz gingen Hand in Hand.

Wissenschaft setzt auf Pflanzenkraft und Mikrobiom

Während die Politik streitet, liefert die Wissenschaft neue Argumente für die pflanzliche Ernährung. Beim 63. DGE-Kongress in Kassel stand das Mikrobiom im Fokus. Knapp 800 Experten diskutierten, wie die Darmflora von Ballaststoffen profitiert.

„Die entscheidende Frage der Kausalität muss noch weiter erforscht werden“, räumte Kongressleiter Professor Dirk Haller von der TU München ein. Die präsentierten Studien zeigten aber klar: Ein gesundes Mikrobiom braucht Ballaststoffe.

Die DGE hat ihre Praxis-Tipps deshalb konkretisiert. Um die empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffe täglich zu erreichen, rät sie zu Vollkornprodukten wie Haferflocken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Hülsenfrüchten wie Linsen und Bohnen – sie sollen mindestens dreimal pro Woche auf den Teller.

Wer gewinnt den Kampf um unseren Teller?

Der Konflikt zeigt zwei völlig gegensätzliche Welten. Auf der einen Seite steht der wissenschaftliche Ansatz der „Planetary Health Diet“, der Gesundheit und Ökologie verbindet. Auf der anderen Seite signalisieren die USA eine Rückkehr zur proteinzentrierten Tradition.

Branchenbeobachter befürchten eine massive Verunsicherung der Verbraucher. Wenn offizielle Regierungsquellen solch widersprüchliche Botschaften senden – wem soll man noch glauben?

Europäische Fachgesellschaften plädieren für klare, evidenzbasierte Kommunikation. Die wissenschaftlichen Belege für die Vorteile einer pflanzenbasierten Mischkost seien erdrückend. Referenzwerte müssten zwar individuell angepasst werden, die Grundrichtung stehe aber fest.

Für deutsche Verbraucher bleibt der DGE-Ernährungskreis vorerst der verlässlichste Kompass. Die große Herausforderung für Kantinen und Haushalte wird es sein, die Theorie mit alltagstauglichen und schmackhaften Rezepten zu füllen. Der Streit um den richtigen Speiseplan ist damit noch lange nicht vom Tisch.

(10.03.2026)

