Verve Aktie: KI-Targeting-Premiere ( Finanztrends)

Verve Group SE hat heute eine Neuerung vorgestellt, die in der AdTech-Branche bislang einzigartig ist: Als erster Anbieter auf dem offenen Markt integriert das Unternehmen Absichtssignale aus KI-Chat-Umgebungen großer Sprachmodelle direkt in seine programmatischen Targeting-Lösungen.

Hintergrund ist eine strukturelle Verschiebung im Nutzerverhalten: Verbraucher informieren sich zunehmend über KI-Assistenten statt über klassische Suchmaschinen. Wer diesen Kanal für Werbetreibende erschließen kann, hat einen echten Vorsprung.

Was das System konkret leistet

Die neue Plattform bündelt drei Datenschichten in einer proprietären Infrastruktur: freiwillig bereitgestellte Nutzerdaten über die Tochter Jun Group, Suchabsichtssignale der im Herbst übernommenen Captify Technologies sowie pseudonymisierte Aktivitätsdaten aus KI-Gesprächsumgebungen. Zusammen verarbeitet das System täglich über eine Milliarde Signale.

Datenschutzrechtlich setzt Verve dabei auf ein Opt-in-Modell über verbundene Anwendungen. Rohdaten aus einzelnen Nutzergesprächen werden weder gespeichert noch ausgewertet – stattdessen fließen nur aggregierte Verhaltensmuster in die Zielgruppensegmentierung ein. Eine Abhängigkeit von Third-Party-Cookies oder IDFA besteht nicht.

CEO kauft nach

Parallel zur Produktankündigung wurde bekannt, dass die Bodhivas GmbH – ein mit Vorstandschef Remco Westermann verbundenes Unternehmen – am 4. März Aktien der Verve Group erwarb. Der Kauf erfolgte über zwei Handelsplätze: rund 1,35 Millionen Schwedische Kronen über Nasdaq First North in Stockholm sowie knapp 91.530 Euro über Xetra. Solche Insiderkäufe werden vom Markt traditionell als Signal gewertet, dass das Management die aktuelle Bewertung für attraktiv hält.

Ob die Kombination aus technologischer Erstplatzierung und gezieltem Nachkauf des Managements als Kurstreiber reicht, wird der Markt in den kommenden Wochen zeigen.

