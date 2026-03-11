Betriebsräte werden zu strategischen ESG-Partnern ( Finanztrends)

11.03.2026, 5384 Zeichen

Die Nachhaltigkeitswende verändert die Mitbestimmung in Deutschland grundlegend. Neue EU-Regeln verpflichten Unternehmen, ihre Betriebsräte bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten aktiv einzubinden. Damit rückt der soziale Faktor im ESG-Mix gleichberechtigt neben ökologische Ziele.

EU-Reform zwingt zu neuer Zusammenarbeit

Die Weichen stellte Brüssel Ende Februar 2026 mit einem umfassenden Reformpaket. Die aktualisierte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereinfacht die Berichtspflichten – und schreibt die Beteiligung der Arbeitnehmervertretung verbindlich vor. Deutschland muss die Richtlinie nun endlich in nationales Recht umsetzen, nachdem die ursprüngliche Frist 2024 verstrichen war.

Anzeige

Um die neuen Mitbestimmungsrechte bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung rechtssicher auszuüben, benötigen Betriebsräte eine solide Verhandlungsgrundlage. Dieser kostenlose Ratgeber bietet fertige Muster-Vereinbarungen und Checklisten, um das Maximum für die Belegschaft herauszuholen. Muster-Vereinbarungen und Checklisten jetzt gratis sichern

Der Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes sieht klare Pflichten vor: Der Betriebsrat muss bei der Vorbereitung des Nachhaltigkeitsberichts „in angemessener Weise“ beteiligt werden. Er erhält ein Informationsrecht und kann eine Stellungnahme abgeben, die dem Aufsichtsrat vorgelegt werden muss. „Das verändert die Spielregeln für Vorstände grundlegend“, analysieren Rechtsexperten. Die sozialen Auswirkungen des Geschäftsbetriebs können nicht länger am Betriebsrat vorbei dokumentiert werden.

Das BetrVG bietet starke Hebel

Die eigentliche Macht der Betriebsräte speist sich jedoch aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Eine aktuelle Analyse des Instituts ibp zeigt: Ein generelles Mitbestimmungsrecht zur Gesamtstrategie gibt es nicht. Doch bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen greifen starke Mitwirkungsrechte.

Im Umweltbereich („E“) haben Betriebsräte bereits nach § 80 und § 89 BetrVG die Pflicht, den betrieblichen Umweltschutz zu fördern und zu überwachen. Plant ein Unternehmen etwa Homeoffice-Pflicht oder Desk-Sharing zur CO₂-Reduktion, greift das strenge Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 14 zur Regelung der mobilen Arbeit.

Die soziale Säule („S“) bietet noch mehr Ansatzpunkte. Werden variable Gehaltsbestandteile an ESG-Ziele geknüpft, muss der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 und 11 zustimmen. Die Einführung neuer Software zur ESG-Datenerfassung löst Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 aus. Auch Arbeitsschutzmaßnahmen, ein Kern-ESG-Thema, unterliegen der Mitbestimmung.

Politische Debatte um Vetorecht für Klimaschutz

Die Dynamik der Transformation befeuert auch politische Forderungen. Vor allem die Linksfraktion im Bundestag drängt auf eine Ausweitung der Mitbestimmungsrechte bei ökologischen und digitalen Umbrüchen.

Ihr Vorstoß: Bei Unternehmensentscheidungen, die natürliche Lebensgrundlagen gefährden oder die Klimabelastung erhöhen, soll der bloße Beratungsanspruch durch ein echtes Mitbestimmungsrecht ersetzt werden. De facto würde das Betriebsräten ein Vetorecht gegen klimaschädliche Geschäftsentscheidungen geben. Arbeitgeberverbände laufen Sturm gegen diese Pläne und warnen vor Bürokratie und Entscheidungsblockaden. Gewerkschaftsnahe Befürworter halten dagegen: Nur mit voller demokratischer Beteiligung der Belegschaft sei die ökologische Wende sozial stabil zu gestalten.

Doppelte Wesentlichkeit braucht Betriebsrat

Herzstück der neuen Berichtspflichten ist das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit. Unternehmen müssen bewerten, wie Nachhaltigkeitsrisiken ihr Geschäft beeinflussen – und welchen Impact ihr Handeln auf Umwelt und Gesellschaft hat. Branchenkenner sind sich einig: Eine plausible Analyse ist ohne den Betriebsrat kaum möglich.

Anzeige

Da der Paragraph 87 BetrVG das zentrale Werkzeug für die Mitbestimmung bei Arbeitszeit, Überwachung und sozialen Belangen ist, sollten Arbeitnehmervertreter ihre Kompetenzen hier gezielt stärken. Ein kostenloser Leitfaden erläutert alle wichtigen Rechte von A bis Z und zeigt, wie Sie Ihre Mitbestimmung erfolgreich durchsetzen. Kostenlosen Leitfaden zu § 87 BetrVG herunterladen

Er ist der zentrale interne Stakeholder für soziale Belange. Seine Kenntnisse zu Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und internen Beschwerdemechanismen sind unverzichtbar. Unternehmen, die die Wesentlichkeitsanalyse im stillen Kämmerlein betreiben, riskieren laut Rechtsberatern durchzufallen. Externe Prüfer müssen die Berichte testieren. Einseitig eingeführte Verhaltenskodizes ohne Betriebsratsbeteiligung enden zudem oft vor dem Arbeitsgericht – ein Imageschaden für die ESG-Bilanz.

Ausblick: Betriebsräte brauchen ESG-Expertise

Mit der finalen Verabschiedung des CSRD-Umsetzungsgesetzes 2026 beginnt eine neue Ära der Unternehmensführung. Die Berichtspflichten weiten sich schrittweise aus und erfassen bald auch kapitalmarktorientierte Mittelständler.

Die Folge: Betriebsräte müssen sich schnell Expertise in Nachhaltigkeitsmetriken, CO₂-Bilanzierung und Lieferkettenprüfung aneignen. Bildungseinrichtungen für Arbeitnehmervertreter verzeichnen bereits einen Boom bei ESG-Spezialseminaren. Der Betriebsrat wandelt sich vom Verteidiger tariflicher Rechte zum strategischen Partner für die langfristige Unternehmensresilienz. Firmen, die ihn auf diesem Weg als Verbündeten sehen, werden die grüne Transformation sozialverträglicher meistern.

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Vienna International Airport

Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)