Dow Jones: Warten auf Inflationsdaten ( Finanztrends)

Ein massiver Einbruch der Ölpreise sorgte am Dienstag für reichlich Bewegung unter der Oberfläche der US-Börsen. Während Hoffnungen auf eine baldige Entspannung im Nahen Osten die Energiemärkte durchschüttelten, hielten sich Aktienanleger auf Indexebene spürbar zurück. Der Grund dafür ist klar: Die anstehenden US-Inflationsdaten zwingen den Markt in die Wartestellung.

Sektorrotation prägt das Bild

Gestern schloss der Dow Jones nahezu unverändert mit einem minimalen Minus von 0,07 Prozent bei 47.706 Punkten. Die Sitzung war jedoch von hoher Volatilität und einer klaren Sektorrotation geprägt. Ein plötzlicher Preisrutsch beim WTI-Rohöl um zehn Prozent drückte den Volatilitätsindex VIX spürbar nach unten und trieb Anleger in Industrie- und Technologiewerte.

Papiere von 3M setzten sich mit einem Plus von 2,39 Prozent an die Spitze des Leitindex. Auch Cisco und der Baumaschinenhersteller Caterpillar profitierten von der Aussicht auf eine anziehende globale Infrastrukturnachfrage ohne störende Energieengpässe. Auf der Verliererseite belastete Boeing den Index mit einem Abschlag von 3,22 Prozent aufgrund anhaltender operativer Sorgen. Auch Salesforce gab nach: Der Softwarekonzern plant Aktienrückkäufe im Wert von 25 Milliarden US-Dollar, was kurzfristig Bedenken über die künftige Kapitalverwendung weckte. Chevron folgte den fallenden Ölpreisen mit einem Minus von 1,66 Prozent.

Wichtige Chartmarken im Fokus

Aus technischer Sicht ist der Dow Jones derzeit eng eingeklemmt. Die Unterstützung bei 47.400 Punkten hielt den gestrigen Verkaufsversuchen stand, während die psychologische Hürde von 48.000 Punkten eine zu große Barriere darstellte. Auch die 50-Tage-Linie bei 47.973 Punkten deckelt aktuell den Kurs. Die Dynamikindikatoren zeigen sich neutral, was die abwartende Haltung der Marktteilnehmer unterstreicht.

Die heutige Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für den Februar wird die kurzfristige Richtung vorgeben. Erwartet wird eine konstante Inflationsrate von 2,4 Prozent. Im Vorfeld positionieren sich institutionelle Anleger bereits defensiv, was sich in hohen Abflüssen aus Nebenwerte-ETFs und einem starken Volumen bei Put-Optionen zeigt. Sollten die Inflationsdaten höher ausfallen als gedacht, droht in Kombination mit den auf 4,15 Prozent gestiegenen Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen ein rascher Test der gestrigen Tiefststände.

