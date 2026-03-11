McGill-Studie: Achtsamkeit hilft bei Demenz-Symptomen ( Finanztrends)

11.03.2026, 4322 Zeichen

Eine neue Studie zeigt, wie Meditation und Yoga Depressionen und Ängste bei kognitivem Abbau lindern können. Forscher der McGill Universität liefern jetzt konkrete Praxisanleitungen.

Kürzer und einfacher ist besser

Die im März veröffentlichte Studie analysierte Geist-Körper-Interventionen wie Meditation, Yoga und Atemübungen. Das Ergebnis: Diese Praktiken können Symptome von Depression, Angst und Stress bei Betroffenen deutlich verbessern.

Der entscheidende Beitrag sind detaillierte Empfehlungen für die Praxis. Programme wirken am besten, wenn sie speziell auf Menschen mit Demenz zugeschnitten sind. Erfolgsfaktoren sind kürzere Sitzungen unter einer Stunde, die kognitiv weniger anspruchsvoll gestaltet sind.

Die aktive Einbeziehung von Angehörigen oder Pflegepersonal fördert die Teilnahme zusätzlich. Flexible Zeitpläne, klare Routinen und Gruppensitzungen verstärken den positiven Effekt. Diese Erkenntnisse geben Therapeuten eine evidenzbasierte Grundlage für maßgeschneiderte Programme.

Was steckt hinter der Achtsamkeitspraxis?

Achtsamkeit ist eine mentale Übung, bei der die Aufmerksamkeit bewusst auf den gegenwärtigen Moment gelenkt wird – ohne Bewertung. Man beobachtet Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen, ohne sich von ihnen mitreißen zu lassen.

Ursprünglich im Buddhismus verwurzelt, wurde die Praxis durch Programme wie die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR) in einen weltlichen Kontext überführt. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile die Wirksamkeit.

Regelmäßiges Training kann sogar die Hirnstruktur verändern, besonders in Bereichen für Gedächtnis, Selbstwahrnehmung und Stressregulation. Diese neurobiologischen Veränderungen erklären die vielfältigen positiven Effekte.

Vom Body-Scan bis zur Depressions-Therapie

Die Praxis umfasst verschiedene leicht integrierbare Techniken. Dazu gehören die Sitzmeditation mit Fokus auf den Atem, der geführte Body-Scan oder achtsame Bewegungen wie im Yoga. Ziel ist immer eine bessere Steuerung der Aufmerksamkeit.

Die Anwendungsbereiche sind breit: Achtsamkeit ist fester Bestandteil der achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie (MBCT) zur Rückfallprävention bei Depressionen. Sie hilft auch bei Angststörungen, chronischen Schmerzen und Suchterkrankungen.

Sogar Unternehmen und Schulen setzen zunehmend auf Achtsamkeitstraining. Es soll die Konzentration, das Wohlbefinden und die emotionale Stabilität fördern.

Warum passt Achtsamkeit zu Demenz?

Die Studie fügt sich in ein wachsendes Forschungsfeld ein. Die Fähigkeit, Stress zu reduzieren und die Emotionsregulation zu verbessern, macht Achtsamkeit zu einem wertvollen Werkzeug für viele psychische Herausforderungen.

Bei Demenzpatienten ist der Ansatz besonders logisch: Diese Gruppe leidet häufig unter begleitenden Symptomen wie Angst und Depression, die durch Achtsamkeit positiv beeinflusst werden können. Die Methode erweitert das therapeutische Spektrum sinnvoll.

Experten sehen in solchen Studien eine Bestätigung. Geist-Körper-Interventionen gelten nicht mehr als alternative, sondern als evidenzbasierte komplementäre Methoden.

Wohin entwickelt sich die Forschung?

Die Autoren der McGill-Studie betonen weiteren Forschungsbedarf. Welche Methoden funktionieren für welche Personen unter welchen Bedingungen am besten? Das soll künftig genauer untersucht werden.

Ein Fokus liegt auf technologiebasierten Lösungen. Apps oder Online-Plattformen könnten den Zugang erleichtern, besonders für Ältere in Pflegeeinrichtungen oder abgelegenen Gebieten.

Der Trend geht zu personalisierteren und skalierbaren Programmen. Sie haben das Potenzial, die psychische Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verändern und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

(11.03.2026)

