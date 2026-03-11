Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)

SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
    Autor: Finanztrends

    11.03.2026, 2947 Zeichen

    Morgen, am 11. März, präsentiert das neue Führungsduo der Porsche AG die offiziellen Geschäftszahlen für 2025 – und die Ausgangslage ist alles andere als komfortabel. Der Mutterkonzern Volkswagen meldete heute einen operativen Gewinn von nur noch 8,9 Milliarden Euro, mehr als eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr. Reichen die eingeleiteten Maßnahmen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen?

    Die Porsche-Aktie notiert knapp über ihrem 52-Wochen-Tief und hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 34 Prozent an Wert verloren – ein Spiegelbild der operativen Herausforderungen.

    Absatz unter Druck, China als Problemmarkt

    Die Zahlen für 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Weltweit lieferte Porsche 279.449 Fahrzeuge aus, rund 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders schmerzhaft war der Einbruch in China, wo die Verkäufe um rund 26 Prozent zurückgingen. Intensiver Wettbewerb durch lokale Premiummarken und eine verhaltene Nachfrage im Luxussegment setzten dem Sportwagenhersteller zu.

    Als Reaktion schrumpft das autorisierte Händlernetz in China bis Ende 2026 auf 80 Standorte. Das Motto dahinter: „Value over Volume" – Marge statt Volumen.

    Neue Strategie, neues Modell

    CEO Michael Leiters und CFO Jochen Breckner, seit Januar 2026 im Amt, justieren die Produktstrategie spürbar nach. Das geplante große SUV-Modell unter dem Projektnamen K1 wird nicht mehr als reines Elektroauto kommen. Stattdessen starten zunächst Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Varianten, bevor eine batterieelektrische Version folgt – eine pragmatische Anpassung an die aktuelle Marktnachfrage.

    Gleichzeitig zeigt Porsche, dass die Elektrifizierung nicht aufgegeben wird. Heute wurde der neue Cayenne S Electric vorgestellt: 400 kW Systemleistung, bis zu 653 Kilometer Reichweite nach WLTP und Schnellladefähigkeit von bis zu 400 kW. In den USA startet das Modell bei 126.300 US-Dollar und füllt die Lücke zwischen Einstiegs- und Turbomodell.

    Jahrespressekonferenz als Nagelprobe

    Der Kostendruck ist erheblich. Transformation, schwächere Auslastung und die überarbeitete E-Strategie belasten die operative Entwicklung. Seit dem Börsengang 2022 hat sich der Aktienwert mehr als halbiert. Morgen erwarten Anleger konkrete Aussagen dazu, wie Porsche die Umbaukosten finanzieren und die Margen stabilisieren will. Klare Ziele und ein überzeugender Ausblick könnten der Aktie, die derzeit rund 9 Prozent unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt notiert, erste Impulse nach oben geben.

    (11.03.2026)

