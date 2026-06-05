Nachlese: Georg Bursik (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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05.06.2026, 687 Zeichen
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.06.)
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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
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