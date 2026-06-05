Börsegeschichte 5.6.: OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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05.06.2020: OMV: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von OMV: 79 Tage von 18.03.2020 (Kurs 16,33) bis 05.06.2020 (Kurs 34,44)
Bisher gab es an einem 5. Juni 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.06. beträgt 0,33%. Der beste 05.06. fand im Jahr 2020 mit 4,02% statt, der schlechteste 05.06. im Jahr 2015 mit -2,59%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.06.)
Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&C, RBI und NLB, weiters Hello again? an die OMV
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