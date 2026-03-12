Balenciaga: Piccioli präsentiert elegante Winterkollektion ( Finanztrends)

12.03.2026, 3990 Zeichen

Pierpaolo Piccioli hat seine zweite große Kollektion für Balenciaga vorgestellt. Der neue Chefdesigner setzt damit einen klaren Kontrapunkt zur provokativen Ära seines Vorgängers Demna Gvasalia. Auf der Paris Fashion Week zeigte er unter dem Titel „ClairObscur“ eine Herbst/Winter-Kollektion, die auf poetische Eleganz und handwerkliche Präzision setzt.

„ClairObscur“: Licht und Schatten auf dem Laufsteg

Die Show war ein visuelles Spektakel. In Zusammenarbeit mit „Euphoria“-Regisseur Sam Levinson tauchten immersive Videoinstallationen den Raum in ein dramatisches Spiel aus Licht und Schatten. Diese filmische Inszenierung unterstrich Picciolis Vision: Mode als emotionales Erzählmedium, tief verwurzelt in der Popkultur.

Der Titel der Schau ist Programm. Er bezieht sich auf die Renaissance-Maltechnik Chiaroscuro. Piccioli übersetzt das Konzept in Kleidung, die Zerbrechlichkeit und Stärke porträtiert. Die Atmosphäre wirkte fast sakral – ein starker Kontrast zu den oft ironischen Inszenierungen der Vergangenheit.

Abschied vom Memecore, hin zur Raffinesse

Der stilistische Wandel ist eklatant. Dominierte früher der laute „Memecore“-Ansatz mit extravaganten Stücken, setzt Piccioli nun auf eine erwachsene Designsprache. Die Kollektion besticht durch eine körpernahe Philosophie, bei der die innere Konstruktion die architektonische Form bestimmt.

Auf dem Laufsteg dominierten elegante Abendroben aus Seidenjersey und Samt, die an klassisches Hollywood erinnern. Daneben sah man scharf geschnittene Mäntel, voluminöse Lederjacken und drapierte Kleider. Auffällig: Die exzessive Logo-Nutzung ist Geschichte. Ein dezentes Emblem ersetzt die überdruckten Markenschriftzüge.

Kering setzt auf Haute-Couture-Wurzeln

Die Verpflichtung Picciolis im Frühjahr 2025 war ein strategischer Schachzug des Mutterkonzerns Kering. Nach einigen turbulenten Jahren sollte das Haus stabilisiert werden. Der Designer, der zuvor Valentino zu Milliardenumsätzen führte, soll die Marke zurück zu ihren Haute-Couture-Wurzeln führen.

Dieser Plan scheint aufzugehen. Analysten sehen Picciolis große Stärke darin, ein schwieriges Kunststück zu vollbringen: Die kommerziell lukrative Streetwear-Kundschaft nicht zu vergraulen, während er gleichzeitig anspruchsvolle High-End-Käufer zurückgewinnt. Seine Couture-Erfahrung bringt komplexe Schnitte und luxuriöse Materialien in den Fokus.

Neue Taschenklassiker und diverse Besetzung

Auch im wirtschaftlich crucialen Accessoire-Segment setzt Piccioli neue Akzente. Modelle wie die „Midnight City Bag“ oder die skulpturale „George Bag“ feierten Premiere. Sie überzeugen durch subtile Farbverläufe und herausragende Verarbeitung – ganz ohne laute Effekthascherei. Marktbeobachter trauen ihnen das Potenzial zu, an frühere Verkaufserfolge anzuknüpfen.

Ein weiterer Pfeiler ist Picciolis Fokus auf Inklusivität. Die Besetzung der Show wurde als eine der vielfältigsten der Saison gelobt. Modelle unterschiedlichen Alters, verschiedener Ethnien und Körperformen präsentierten die Kreationen. Für den Designer ist Mode ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Comeback der Schneiderkunst im modernen Gewand

Der Wechsel bei Balenciaga steht sinnbildlich für einen größeren Trend in der Luxusmode. Es geht weg von reiner Schockwirkung und hin zu Langlebigkeit, echtem Handwerk und subtilem Luxus. Die Kooperation mit Levinson zeigt jedoch: Die Relevanz für die Generation Z bleibt erhalten.

Durch Popkultur-Referenzen schlägt Piccioli eine Brücke zwischen der elitären Welt der Pariser Haute Couture und der digitalen Lebensrealität junger Konsumenten. Finanzexperten halten diese Doppelstrategie für vielversprechend. Sie könnte sowohl die Profitabilität im High-End-Bereich sichern als auch das Volumen im Einstiegssegment halten.

Bereits jetzt blickt die Modebranche gespannt auf den kommenden Juli. Dann will Piccioli mit seinem Haute-Couture-Debüt für Balenciaga sein Können in der höchsten Disziplin der Schneiderkunst unter Beweis stellen. Die Transformation des Hauses ist in vollem Gange.

(12.03.2026)

