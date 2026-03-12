SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Fiserv Aktie: Analysten verhalten optimistisch ( Finanztrends)

12.03.2026, 2246 Zeichen

Fiserv hat das vierte Quartal 2025 mit Zahlen oberhalb der Erwartungen abgeschlossen – und trotzdem überwiegt unter Analysten die Zurückhaltung. Cantor Fitzgerald bestätigte gestern sein Neutral-Rating mit einem Kursziel von 70 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Quartalszahlen über den Erwartungen

Im vierten Quartal 2025 erzielte Fiserv einen Gewinn je Aktie von 1,99 US-Dollar – Analysten hatten im Konsens mit 1,90 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Schätzungen: 4,90 Milliarden US-Dollar standen einem Konsens von 4,78 Milliarden gegenüber.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen einen Gewinn je Aktie zwischen 8,00 und 8,30 US-Dollar in Aussicht.

Breiter Konsens zeigt wenig Überzeugung

Die Aktie notiert derzeit bei rund 59,36 US-Dollar, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,36 entspricht. Das Gesamtbild unter institutionellen Analysten bleibt verhalten: Von 36 erfassten Einschätzungen lauten 10 auf Kaufen, 24 auf Halten und 2 auf Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel im Markt liegt bei 109,74 US-Dollar – deutlich über den jüngsten Einzelzielen.

Tigress Financial zeigt sich mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 95 US-Dollar am zuversichtlichsten. UBS und Citigroup hingegen setzen ihre Neutralbewertungen mit Kurszielen von 70 beziehungsweise 68 US-Dollar fort. Truist und B. Riley reihen sich ebenfalls in das Lager der Halteempfehlungen ein.

Die Spanne zwischen dem Konsensziel von knapp 110 US-Dollar und den aktuell gesetzten Einzelzielen nahe 70 US-Dollar deutet darauf hin, dass viele Häuser ihre Modelle noch nicht vollständig an die neue Jahresprognose angepasst haben – oder die 2026-Guidance schlicht als wenig ambitioniert einschätzen.

(12.03.2026)

    Anzeige

    Anzeige

