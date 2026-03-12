Fiserv Aktie: Analysten verhalten optimistisch ( Finanztrends)

12.03.2026, 2246 Zeichen

Fiserv hat das vierte Quartal 2025 mit Zahlen oberhalb der Erwartungen abgeschlossen – und trotzdem überwiegt unter Analysten die Zurückhaltung. Cantor Fitzgerald bestätigte gestern sein Neutral-Rating mit einem Kursziel von 70 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Quartalszahlen über den Erwartungen

Im vierten Quartal 2025 erzielte Fiserv einen Gewinn je Aktie von 1,99 US-Dollar – Analysten hatten im Konsens mit 1,90 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Schätzungen: 4,90 Milliarden US-Dollar standen einem Konsens von 4,78 Milliarden gegenüber.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen einen Gewinn je Aktie zwischen 8,00 und 8,30 US-Dollar in Aussicht.

Breiter Konsens zeigt wenig Überzeugung

Die Aktie notiert derzeit bei rund 59,36 US-Dollar, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,36 entspricht. Das Gesamtbild unter institutionellen Analysten bleibt verhalten: Von 36 erfassten Einschätzungen lauten 10 auf Kaufen, 24 auf Halten und 2 auf Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel im Markt liegt bei 109,74 US-Dollar – deutlich über den jüngsten Einzelzielen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fiserv ?

Tigress Financial zeigt sich mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 95 US-Dollar am zuversichtlichsten. UBS und Citigroup hingegen setzen ihre Neutralbewertungen mit Kurszielen von 70 beziehungsweise 68 US-Dollar fort. Truist und B. Riley reihen sich ebenfalls in das Lager der Halteempfehlungen ein.

Die Spanne zwischen dem Konsensziel von knapp 110 US-Dollar und den aktuell gesetzten Einzelzielen nahe 70 US-Dollar deutet darauf hin, dass viele Häuser ihre Modelle noch nicht vollständig an die neue Jahresprognose angepasst haben – oder die 2026-Guidance schlicht als wenig ambitioniert einschätzen.

Anzeige

Fiserv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fiserv-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Fiserv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fiserv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fiserv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)