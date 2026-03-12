iShares MSCI Pacific ETF: Regionaler Aufschwung ( Finanztrends)
Der Pazifikraum präsentiert sich im bisherigen Börsenjahr 2026 in robuster Verfassung. Nach einem starken Februar-Plus von 7,7 Prozent rückt der iShares Core MSCI Pacific ETF verstärkt in den Fokus von Anlegern, die auf die wirtschaftliche Entwicklung in Fernost und Ozeanien setzen. Doch welche Faktoren bestimmen derzeit die Dynamik in den Kernmärkten Japan und Australien?
Japan und Australien als Taktgeber
Trotz eines leichten Rücksetzers des Nettoinventarwerts (NAV) um 0,52 Prozent am gestrigen Mittwoch bleibt die Bilanz für das laufende Jahr mit einem Plus von 7,45 Prozent positiv. Maßgeblich für diesen Trend ist die starke Gewichtung japanischer und australischer Unternehmen. Innerhalb des Portfolios geben vor allem Finanzdienstleister, Industrie- und Technologieunternehmen den Ton an.
Diese Sektoren reagieren besonders sensibel auf globale Zinsentscheidungen und Verschiebungen im Welthandel. Da der ETF über 1.300 Positionen physisch hält, bildet er die breite Marktstimmung der entwickelten Pazifik-Staaten unmittelbar ab. Regionale Branchenführer wie Toyota Motor oder die BHP Group verankern den Fonds dabei in den jeweiligen Leitindustrien.
Kosteneffizienz und Index-Termine
Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,09 Prozent positioniert sich der Fonds als effizientes Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau. Anleger profitieren hierbei von der physischen Replikation des zugrunde liegenden Index, was die Transparenz der Bestände erhöht und die Kostenstruktur schlank hält.
Für den weiteren Jahresverlauf sollten Investoren insbesondere die Terminkalender von MSCI im Blick behalten. Die nächsten Index-Überprüfungen sind für den 14. Mai, 12. August und 7. November 2026 angekündigt. Diese Neugewichtungen führen regelmäßig zu Anpassungen im Portfolio, um die aktuellen Marktkapitalisierungen der Mitgliedsunternehmen korrekt widerzuspiegeln. Jeweils zum Monatsende folgen dann die konkreten Umsetzungen dieser Anpassungen.
