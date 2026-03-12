SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

iShares MSCI Pacific ETF: Regionaler Aufschwung ( Finanztrends)

12.03.2026, 2569 Zeichen

Der Pazifikraum präsentiert sich im bisherigen Börsenjahr 2026 in robuster Verfassung. Nach einem starken Februar-Plus von 7,7 Prozent rückt der iShares Core MSCI Pacific ETF verstärkt in den Fokus von Anlegern, die auf die wirtschaftliche Entwicklung in Fernost und Ozeanien setzen. Doch welche Faktoren bestimmen derzeit die Dynamik in den Kernmärkten Japan und Australien?

Japan und Australien als Taktgeber

Trotz eines leichten Rücksetzers des Nettoinventarwerts (NAV) um 0,52 Prozent am gestrigen Mittwoch bleibt die Bilanz für das laufende Jahr mit einem Plus von 7,45 Prozent positiv. Maßgeblich für diesen Trend ist die starke Gewichtung japanischer und australischer Unternehmen. Innerhalb des Portfolios geben vor allem Finanzdienstleister, Industrie- und Technologieunternehmen den Ton an.

Diese Sektoren reagieren besonders sensibel auf globale Zinsentscheidungen und Verschiebungen im Welthandel. Da der ETF über 1.300 Positionen physisch hält, bildet er die breite Marktstimmung der entwickelten Pazifik-Staaten unmittelbar ab. Regionale Branchenführer wie Toyota Motor oder die BHP Group verankern den Fonds dabei in den jeweiligen Leitindustrien.

Kosteneffizienz und Index-Termine

Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,09 Prozent positioniert sich der Fonds als effizientes Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau. Anleger profitieren hierbei von der physischen Replikation des zugrunde liegenden Index, was die Transparenz der Bestände erhöht und die Kostenstruktur schlank hält.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares Core MSCI Pacific ETF?

Für den weiteren Jahresverlauf sollten Investoren insbesondere die Terminkalender von MSCI im Blick behalten. Die nächsten Index-Überprüfungen sind für den 14. Mai, 12. August und 7. November 2026 angekündigt. Diese Neugewichtungen führen regelmäßig zu Anpassungen im Portfolio, um die aktuellen Marktkapitalisierungen der Mitgliedsunternehmen korrekt widerzuspiegeln. Jeweils zum Monatsende folgen dann die konkreten Umsetzungen dieser Anpassungen.

Anzeige

iShares Core MSCI Pacific ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Core MSCI Pacific ETF-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten iShares Core MSCI Pacific ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Core MSCI Pacific ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

iShares Core MSCI Pacific ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2059
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 2569 Zeichen

    Der Pazifikraum präsentiert sich im bisherigen Börsenjahr 2026 in robuster Verfassung. Nach einem starken Februar-Plus von 7,7 Prozent rückt der iShares Core MSCI Pacific ETF verstärkt in den Fokus von Anlegern, die auf die wirtschaftliche Entwicklung in Fernost und Ozeanien setzen. Doch welche Faktoren bestimmen derzeit die Dynamik in den Kernmärkten Japan und Australien?

    Japan und Australien als Taktgeber

    Trotz eines leichten Rücksetzers des Nettoinventarwerts (NAV) um 0,52 Prozent am gestrigen Mittwoch bleibt die Bilanz für das laufende Jahr mit einem Plus von 7,45 Prozent positiv. Maßgeblich für diesen Trend ist die starke Gewichtung japanischer und australischer Unternehmen. Innerhalb des Portfolios geben vor allem Finanzdienstleister, Industrie- und Technologieunternehmen den Ton an.

    Diese Sektoren reagieren besonders sensibel auf globale Zinsentscheidungen und Verschiebungen im Welthandel. Da der ETF über 1.300 Positionen physisch hält, bildet er die breite Marktstimmung der entwickelten Pazifik-Staaten unmittelbar ab. Regionale Branchenführer wie Toyota Motor oder die BHP Group verankern den Fonds dabei in den jeweiligen Leitindustrien.

    Kosteneffizienz und Index-Termine

    Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,09 Prozent positioniert sich der Fonds als effizientes Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau. Anleger profitieren hierbei von der physischen Replikation des zugrunde liegenden Index, was die Transparenz der Bestände erhöht und die Kostenstruktur schlank hält.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares Core MSCI Pacific ETF?

    Für den weiteren Jahresverlauf sollten Investoren insbesondere die Terminkalender von MSCI im Blick behalten. Die nächsten Index-Überprüfungen sind für den 14. Mai, 12. August und 7. November 2026 angekündigt. Diese Neugewichtungen führen regelmäßig zu Anpassungen im Portfolio, um die aktuellen Marktkapitalisierungen der Mitgliedsunternehmen korrekt widerzuspiegeln. Jeweils zum Monatsende folgen dann die konkreten Umsetzungen dieser Anpassungen.

    Anzeige

    iShares Core MSCI Pacific ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Core MSCI Pacific ETF-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

    Die neusten iShares Core MSCI Pacific ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Core MSCI Pacific ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    iShares Core MSCI Pacific ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

    » Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

    » Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

    » Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

    » Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

    » IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

    » Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
    GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
    Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2059
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de