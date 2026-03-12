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Nivika Fastigheter Aktie: Expansionskurs hält an ( Finanztrends)

12.03.2026, 2330 Zeichen

Nivika Fastigheter setzt seinen Wachstumskurs im schwedischen Immobilienmarkt konsequent fort. Nach einem soliden Geschäftsjahr 2025 und gezielten Zukäufen stellt sich die Frage: Kann das Unternehmen die Dynamik trotz des anspruchsvollen Marktumfelds beibehalten?

Fokus auf renditestarke Segmente

Die operativen Kennzahlen für das abgelaufene Jahr unterstreichen die Stabilität des Portfolios. Im Februar veröffentlichte Nivika den Jahresabschluss für 2025, der Zuwächse bei den Mieteinnahmen und dem operativen Nettoergebnis auswies. Besonders die Strategie, in renditestarke Segmente wie Industrie-, Lager- und Büroflächen zu investieren, zahlt sich aus.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind gezielte Akquisitionen in Regionen wie Jönköping und an der schwedischen Westküste. Erst Ende Januar schloss das Unternehmen den Kauf einer Industrieimmobilie in Jönköping ab. Bereits im Oktober des Vorjahres erweiterte Nivika sein Portfolio um sechs Objekte im Wert von 180 Millionen SEK. Diese Zukäufe sind Teil der langfristigen Strategie, die Substanz des Unternehmens nachhaltig zu verbreitern.

Wichtige Termine für Anleger

In den kommenden Wochen folgen weitere Details zur finanziellen Verfassung. Am 31. März veröffentlicht Nivika den vollständigen Geschäftsbericht für 2025. Anleger erhalten hier tiefere Einblicke in die Bewertung des Portfolios und die Verschuldungsstruktur.

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Kurz darauf, am 7. Mai, stehen die Zahlen für das erste Quartal 2026 an. Den vorläufigen Abschluss der Berichtsperiode bildet die Jahreshauptversammlung am 20. Mai. Bis dahin liegt das Augenmerk vor allem darauf, wie erfolgreich das Unternehmen hohe Vermietungsquoten sichern und sein Kapital in einem dynamischen Marktumfeld verwalten kann.

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(12.03.2026)

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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

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    Autor: Finanztrends

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