Ver.di fordert 222 Euro mehr für Bayerns Einzelhandel ( Finanztrends)

14.03.2026, 4042 Zeichen

Die Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel spitzen sich zu. In Bayern fordert die Gewerkschaft ver.di nun eine monatliche Lohnerhöhung von 222 Euro für alle Beschäftigten. Die Arbeitgeber halten die Forderung für „völlig unverhältnismäßig“ – die Sorge vor neuen Streiks wächst.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat ihre Forderungen für die anstehende Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel konkretisiert. Sie verlangt für die rund 500.000 Beschäftigten eine monatliche Pauschal-Erhöhung von 222 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 150 Euro mehr erhalten. Zusätzlich soll das Mindesteinkommen in den unteren Entgeltgruppen auf 14,90 Euro pro Stunde steigen. Die Verhandlungen beginnen am 8. Mai.

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Forderung soll untere Lohngruppen entlasten

Mit der Forderung reiht sich Bayern in die bundesweite Strategie von ver.di ein. Bereits für Rheinland-Pfalz und das Saarland wurden Anfang März monatliche Erhöhungen von 225 Euro beschlossen. Die Gewerkschaft begründet dies mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten, die die Realeinkommen aushöhlen. Der Festbetrag soll gezielt Geringverdiener entlasten.

„Viele Beschäftigte im Einzelhandel haben trotz Vollzeitjob kaum finanziellen Spielraum“, so ein ver.di-Sprecher. Ein existenzsicherndes Einkommen sei dringend nötig. Kritik übt die Gewerkschaft auch an der hohen Teilzeitquote: Knapp 40 Prozent der 3,4 Millionen Einzelhandelsbeschäftigten arbeiten in Teilzeit – oft unfreiwillig.

Arbeitgeber warnen vor Jobverlusten

Die Arbeitgeberseite reagierte umgehend mit scharfer Ablehnung. Der Handelsverband Bayern (HBE) nennt die Forderungen „völlig unverhältnismäßig“ und warnt vor einer Überforderung der Branche. Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte die Forderungen für andere Regionen bereits als realitätsfern kritisiert.

Die Argumentation der Verbände: Der stationäre Handel kämpft seit Jahren mit stagnierenden Umsätzen, explodierenden Energiekosten und dem Druck durch Online-Konkurrenten. „Aktuell ist kaum Verteilungsspielraum übrig“, betont HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke. Kräftige Lohnzuwächse könnten Arbeitsplätze gefährden.

Schwache Tarifbindung verschärft Konflikt

Der Konflikt findet in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld statt. Ein zentrales Problem ist die sinkende Tarifbindung: Nur noch etwa 23 Prozent der Einzelhandelsbeschäftigten arbeiten in tarifgebundenen Unternehmen – ein historischer Tiefstand.

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Das schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaft und erhöht den Wettbewerbsdruck. Tarifgebundene Händler fürchten, durch hohe Abschlüsse zusätzlich benachteiligt zu werden. Gleichzeitig pochen die Gewerkschaften auf Nachholbedarf bei den Reallöhnen, um die Kaufkraft zu stützen.

Droht ein neuer Streikherbst?

Angesichts der verhärteten Fronten scheint eine schnelle Einigung unwahrscheinlich. Die Tarifkonflikte im Einzelhandel sind traditionell von zähen Verhandlungen und Warnstreiks geprägt. Ver.di hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass sie bereit ist, den Druck durch Arbeitsniederlegungen zu erhöhen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob eine Annäherung möglich ist. Ein hoher Abschluss in einem der ersten Tarifgebiete könnte Signalwirkung für ganz Deutschland haben. Für eine Branche im tiefgreifenden Wandel wird diese Tarifrunde zum Prüfstein für ihre Zukunftsfähigkeit.

(14.03.2026)

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