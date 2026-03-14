SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Serbien stoppt Netzanschlüsse für neue Wind- und Solarparks ( Finanztrends)

14.03.2026, 3428 Zeichen

Der serbische Netzbetreiber EDS setzt neue Anschlüsse für Ökostrom-Projekte aus. Grund ist eine Flut von Anträgen, die das Stromnetz überfordert.

Belgrad – Ein plötzlicher Stopp trifft die boomende Branche der erneuerbaren Energien in Serbien. Der staatliche Netzbetreiber Elektrodistribucija Srbije (EDS) hat die Vergabe neuer Anschlusszusagen für Solar- und Windkraftanlagen vorläufig ausgesetzt. Die Begründung: Eine Flut von Investorenanträgen übersteigt die aktuellen Kapazitäten des Netzes bei Weitem. Diese überraschende Maßnahme wirft ein Schlaglicht auf den dringenden Modernisierungsbedarf der serbischen Infrastruktur – und könnte die Energiewende des Landes ausbremsen.

Netz am Limit: Antragsflut überfordert Kapazitäten

Die Hauptursache ist simpel, aber folgenschwer: Die Summe aller beantragten Ökostrom-Kapazitäten übersteigt bereits den aktuellen Energiebedarf des gesamten Landes. Getrieben von günstigen Standortbedingungen und hohem Investoreninteresse, hat der Zubau an Solar- und Windkraft die Entwicklung des Netzes überholt. „Die Entscheidung ist eine notwendige Maßnahme zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des nationalen Stromsystems“, so der Netzbetreiber EDS in einer Stellungnahme.

Die Herausforderung liegt nicht nur in der reinen Übertragungsleistung. Viel kritischer ist die Integration der schwankenden Einspeisung aus Wind und Sonne. Ohne ausreichende Ausgleichsmöglichkeiten wie Pumpspeicher oder große Batteriespeicher droht die Destabilisierung des gesamten Netzes. Die Aussetzung, die bis auf Weiteres gilt, trifft zahlreiche Projekte in fortgeschrittener Planung und schafft massive Unsicherheit.

Gesetz gibt Netzbetreiber Rückendeckung

Die Maßnahme erfolgt nicht willkürlich, sondern stützt sich auf eine Gesetzesnovelle aus dem Jahr 2023. Dieses überarbeitete Gesetz über erneuerbare Energien räumt dem Netzbetreiber explizit das Recht ein, Anschlüsse zu verzögern, wenn eine Bedarfsanalyse Risiken für die Systemsicherheit aufzeigt. Der aktuelle Stopp ist somit eine direkte Anwendung dieser regulatorischen Schutzklausel.

Sie soll einen unkontrollierten Zubau verhindern, bevor die notwendigen Netzverstärkungen realisiert sind. Ein sinnvoller Schritt für die Stabilität, aber ein herber Rückschlag für die Dynamik der Energiewende.

Investitionsstau als Weckruf für den Netzausbau

Für Investoren und Projektentwickler bedeutet der Stopp erhebliche Planungsunsicherheit. Finanzierungszusagen und Lieferverträge stehen nun in Frage. Obwohl als „vorübergehend“ deklariert, gibt es keinen Zeitplan für eine Wiederaufnahme. Das könnte den Ausbau der Erneuerbaren, der in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hatte, deutlich verlangsamen.

Experten sehen in der Situation einen deutlichen Weckruf. Der politische Wille und das private Kapital für die Energiewende sind da – doch die physische Infrastruktur wird zum Nadelöhr. Nun sind Regierung und Regulierungsbehörden gefordert, einen klaren und beschleunigten Plan für den Netzausbau vorzulegen.

Die Lösung erfordert einen mehrgleisigen Ansatz: Massive Investitionen in Leitungen und Umspannwerke, die Förderung von Speichertechnologien und Anreize für eine flexible Stromnachfrage. Nur so kann Serbien das Potenzial seiner reichlich vorhandenen Wind- und Sonnenenergie nutzen und die Abhängigkeit von heimischer Kohle verringern. Die aktuelle Blockade zeigt: Die Energiewende wird nicht an den Windrädern scheitern, sondern am Stromnetz.


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

    Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

    Books josefchladek.com

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 3428 Zeichen

    Der serbische Netzbetreiber EDS setzt neue Anschlüsse für Ökostrom-Projekte aus. Grund ist eine Flut von Anträgen, die das Stromnetz überfordert.

    Belgrad – Ein plötzlicher Stopp trifft die boomende Branche der erneuerbaren Energien in Serbien. Der staatliche Netzbetreiber Elektrodistribucija Srbije (EDS) hat die Vergabe neuer Anschlusszusagen für Solar- und Windkraftanlagen vorläufig ausgesetzt. Die Begründung: Eine Flut von Investorenanträgen übersteigt die aktuellen Kapazitäten des Netzes bei Weitem. Diese überraschende Maßnahme wirft ein Schlaglicht auf den dringenden Modernisierungsbedarf der serbischen Infrastruktur – und könnte die Energiewende des Landes ausbremsen.

    Netz am Limit: Antragsflut überfordert Kapazitäten

    Die Hauptursache ist simpel, aber folgenschwer: Die Summe aller beantragten Ökostrom-Kapazitäten übersteigt bereits den aktuellen Energiebedarf des gesamten Landes. Getrieben von günstigen Standortbedingungen und hohem Investoreninteresse, hat der Zubau an Solar- und Windkraft die Entwicklung des Netzes überholt. „Die Entscheidung ist eine notwendige Maßnahme zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des nationalen Stromsystems“, so der Netzbetreiber EDS in einer Stellungnahme.

    Die Herausforderung liegt nicht nur in der reinen Übertragungsleistung. Viel kritischer ist die Integration der schwankenden Einspeisung aus Wind und Sonne. Ohne ausreichende Ausgleichsmöglichkeiten wie Pumpspeicher oder große Batteriespeicher droht die Destabilisierung des gesamten Netzes. Die Aussetzung, die bis auf Weiteres gilt, trifft zahlreiche Projekte in fortgeschrittener Planung und schafft massive Unsicherheit.

    Gesetz gibt Netzbetreiber Rückendeckung

    Die Maßnahme erfolgt nicht willkürlich, sondern stützt sich auf eine Gesetzesnovelle aus dem Jahr 2023. Dieses überarbeitete Gesetz über erneuerbare Energien räumt dem Netzbetreiber explizit das Recht ein, Anschlüsse zu verzögern, wenn eine Bedarfsanalyse Risiken für die Systemsicherheit aufzeigt. Der aktuelle Stopp ist somit eine direkte Anwendung dieser regulatorischen Schutzklausel.

    Sie soll einen unkontrollierten Zubau verhindern, bevor die notwendigen Netzverstärkungen realisiert sind. Ein sinnvoller Schritt für die Stabilität, aber ein herber Rückschlag für die Dynamik der Energiewende.

    Investitionsstau als Weckruf für den Netzausbau

    Für Investoren und Projektentwickler bedeutet der Stopp erhebliche Planungsunsicherheit. Finanzierungszusagen und Lieferverträge stehen nun in Frage. Obwohl als „vorübergehend“ deklariert, gibt es keinen Zeitplan für eine Wiederaufnahme. Das könnte den Ausbau der Erneuerbaren, der in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hatte, deutlich verlangsamen.

    Experten sehen in der Situation einen deutlichen Weckruf. Der politische Wille und das private Kapital für die Energiewende sind da – doch die physische Infrastruktur wird zum Nadelöhr. Nun sind Regierung und Regulierungsbehörden gefordert, einen klaren und beschleunigten Plan für den Netzausbau vorzulegen.

    Die Lösung erfordert einen mehrgleisigen Ansatz: Massive Investitionen in Leitungen und Umspannwerke, die Förderung von Speichertechnologien und Anreize für eine flexible Stromnachfrage. Nur so kann Serbien das Potenzial seiner reichlich vorhandenen Wind- und Sonnenenergie nutzen und die Abhängigkeit von heimischer Kohle verringern. Die aktuelle Blockade zeigt: Die Energiewende wird nicht an den Windrädern scheitern, sondern am Stromnetz.


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Siemens Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

      Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de