Serbien stoppt Netzanschlüsse für neue Wind- und Solarparks ( Finanztrends)

14.03.2026, 3428 Zeichen

Der serbische Netzbetreiber EDS setzt neue Anschlüsse für Ökostrom-Projekte aus. Grund ist eine Flut von Anträgen, die das Stromnetz überfordert.

Belgrad – Ein plötzlicher Stopp trifft die boomende Branche der erneuerbaren Energien in Serbien. Der staatliche Netzbetreiber Elektrodistribucija Srbije (EDS) hat die Vergabe neuer Anschlusszusagen für Solar- und Windkraftanlagen vorläufig ausgesetzt. Die Begründung: Eine Flut von Investorenanträgen übersteigt die aktuellen Kapazitäten des Netzes bei Weitem. Diese überraschende Maßnahme wirft ein Schlaglicht auf den dringenden Modernisierungsbedarf der serbischen Infrastruktur – und könnte die Energiewende des Landes ausbremsen.

Netz am Limit: Antragsflut überfordert Kapazitäten

Die Hauptursache ist simpel, aber folgenschwer: Die Summe aller beantragten Ökostrom-Kapazitäten übersteigt bereits den aktuellen Energiebedarf des gesamten Landes. Getrieben von günstigen Standortbedingungen und hohem Investoreninteresse, hat der Zubau an Solar- und Windkraft die Entwicklung des Netzes überholt. „Die Entscheidung ist eine notwendige Maßnahme zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des nationalen Stromsystems“, so der Netzbetreiber EDS in einer Stellungnahme.

Die Herausforderung liegt nicht nur in der reinen Übertragungsleistung. Viel kritischer ist die Integration der schwankenden Einspeisung aus Wind und Sonne. Ohne ausreichende Ausgleichsmöglichkeiten wie Pumpspeicher oder große Batteriespeicher droht die Destabilisierung des gesamten Netzes. Die Aussetzung, die bis auf Weiteres gilt, trifft zahlreiche Projekte in fortgeschrittener Planung und schafft massive Unsicherheit.

Gesetz gibt Netzbetreiber Rückendeckung

Die Maßnahme erfolgt nicht willkürlich, sondern stützt sich auf eine Gesetzesnovelle aus dem Jahr 2023. Dieses überarbeitete Gesetz über erneuerbare Energien räumt dem Netzbetreiber explizit das Recht ein, Anschlüsse zu verzögern, wenn eine Bedarfsanalyse Risiken für die Systemsicherheit aufzeigt. Der aktuelle Stopp ist somit eine direkte Anwendung dieser regulatorischen Schutzklausel.

Sie soll einen unkontrollierten Zubau verhindern, bevor die notwendigen Netzverstärkungen realisiert sind. Ein sinnvoller Schritt für die Stabilität, aber ein herber Rückschlag für die Dynamik der Energiewende.

Investitionsstau als Weckruf für den Netzausbau

Für Investoren und Projektentwickler bedeutet der Stopp erhebliche Planungsunsicherheit. Finanzierungszusagen und Lieferverträge stehen nun in Frage. Obwohl als „vorübergehend“ deklariert, gibt es keinen Zeitplan für eine Wiederaufnahme. Das könnte den Ausbau der Erneuerbaren, der in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hatte, deutlich verlangsamen.

Experten sehen in der Situation einen deutlichen Weckruf. Der politische Wille und das private Kapital für die Energiewende sind da – doch die physische Infrastruktur wird zum Nadelöhr. Nun sind Regierung und Regulierungsbehörden gefordert, einen klaren und beschleunigten Plan für den Netzausbau vorzulegen.

Die Lösung erfordert einen mehrgleisigen Ansatz: Massive Investitionen in Leitungen und Umspannwerke, die Förderung von Speichertechnologien und Anreize für eine flexible Stromnachfrage. Nur so kann Serbien das Potenzial seiner reichlich vorhandenen Wind- und Sonnenenergie nutzen und die Abhängigkeit von heimischer Kohle verringern. Die aktuelle Blockade zeigt: Die Energiewende wird nicht an den Windrädern scheitern, sondern am Stromnetz.

(14.03.2026)

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