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Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

13.03.2026, 2748 Zeichen

Li-FT Power treibt die Entwicklung seiner kanadischen Lithium-Projekte voran. Neben der Aufstockung der Anteile an der Galinée-Liegenschaft rückt vor allem das Yellowknife-Projekt in den Fokus. Hier untersuchen die Kanadier nun auch die wirtschaftlichen Chancen einer eigenen Weiterverarbeitung des Rohstoffs, um die Wertschöpfungskette zu vertiefen.

Stärkung der Kerngebiete

Das Unternehmen hat seine Position in Quebec gefestigt. Durch den Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 25 Prozent an der Galinée-Property hält Li-FT Power nun insgesamt 75 Prozent an dem Projekt. Dieser Schritt konsolidiert die Präsenz in einer für die Lithium-Exploration strategisch wichtigen Region und sichert dem Unternehmen eine größere Kontrolle über die künftige Entwicklung.

An der Börse spiegelt sich der operative Fortschritt in einer positiven Jahrestendenz wider; seit Beginn des Jahres legte der Titel um rund 23,5 Prozent zu. Aktuell notiert die Aktie bei 3,42 Euro, was einem leichten Rückgang von knapp einem Prozent zum Vortag entspricht. Mit einem RSI von 31,2 nähert sich der Wert technisch gesehen einer überverkauften Zone.

Meilensteine in Yellowknife

Ein wesentlicher Treiber für die künftige Bewertung bleibt das Yellowknife-Lithium-Projekt. Anfang März startete das Management eine Scoping-Studie für einen Lithiumcarbonat-Konverter. Ziel ist es, die Möglichkeiten einer nachgelagerten Verarbeitung (Downstream) zu prüfen. Solche Analysen sind entscheidend, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die potenziellen Skaleneffekte der mineralischen Ressourcen zu bestimmen.

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Die operativen Fortschritte zeigen sich auch im Gelände: Seit Februar 2026 laufen die Bohrarbeiten in Yellowknife. Die dort gewonnenen Daten bilden das Fundament für die erste umfassende wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA). Diese Studie ist für das Jahr 2027 geplant und soll detaillierte Einblicke in die Kostenstruktur und den potenziellen Umfang des Projekts liefern.

Die kommenden Monate stehen im Zeichen der Bohrergebnisse und der laufenden Verarbeitungsstudie. Bis zur Veröffentlichung der PEA im Jahr 2027 bleibt die strategische Verzahnung von Rohstoffabbau und Veredelung das zentrale Thema für die weitere Entwicklung von Li-FT Power.

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    Autor: Finanztrends

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