Die Homebase
österreichischer Aktien
LUMEN: Baustart für neues Wohnquartier in Remseck ( Finanztrends)

13.03.2026, 3310 Zeichen

Die Pflugfelder Unternehmensgruppe startet den Hochbau für 97 Wohnungen in Remseck. Das Projekt „LUMEN“ kombiniert Eigentumswohnungen mit sozial gefördertem Mietwohnungen und einem Supermarkt. Der offizielle Baubeginn für die sechs Mehrfamilienhäuser ist für Mitte April geplant.

Vom Bagger zum Baukran: Der Zeitplan steht

Die Bagger rollten bereits im September 2025 an. Damals begannen die Erschließungsarbeiten für das große Neubaugebiet „Östlich Marbacher Straße“. Jetzt folgt der nächste große Schritt: Der Hochbau für das erste konkrete Vorhaben namens LUMEN.

Verantwortlich für die Umsetzung ist die Dreßler Bau GmbH. Sie soll Mitte April mit den Fundamenten beginnen. Die gesamte Bauzeit ist straff getaktet – die Fertigstellung und der Bezug der Wohnungen sind für März 2029 vorgesehen. Ein solch präziser Zeitplan gilt in der aktuellen Bauwirtschaft als bemerkenswert.

Wer kann hier wohnen? Ein Mix aus Eigentum und Miete

Das Projekt setzt auf eine soziale Mischung. Insgesamt 41 hochwertige Eigentumswohnungen entstehen. Sie bieten 50 bis 108 Quadratmeter Wohnfläche und kosten zwischen 339.500 und 741.000 Euro. Doch wer soll sich das leisten können?

Parallel dazu bauen die Entwickler 15 sozial geförderte Mietwohnungen. Die Stadt Remseck hatte diese Quote ausdrücklich gefordert, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für die tägliche Versorgung sorgt ein REWE-Markt im Erdgeschoss. Der Supermarkt versorgt das neue Quartier und die bestehende Nachbarschaft.

Wie grün wird das Quartier wirklich?

Die Architekten von STEINHOFF | HAEHNEL setzen auf schlichte Eleganz und viel Grün. Ein markantes Merkmal: vertikale Fassadenbegrünung an den höheren Gebäuden. Die Rankpflanzen sollen das Mikroklima verbessern und Insekten anlocken.

Der energetische Anspruch ist hoch. LUMEN strebt das KfW-40-NH-Zertifikat an und will zusätzlich das QNG- und DGNB-Siegel für nachhaltiges Bauen erhalten. Die Wärme kommt aus Luft-Wasser-Wärmepumpen, die von großen Photovoltaikanlagen auf den Dächern unterstützt werden. Auch die Tiefgarage ist für die Elektromobilität der Zukunft gerüstet.

Warum dieser Standort so gefragt ist

Remseck-Neckarrems liegt im Speckgürtel Stuttgarts – eine der angespanntesten Wohnungsmärkte Deutschlands. Der Standort bietet eine seltene Mischung: Natur am Neckar vor der Haustür und schnelle Verbindungen nach Stuttgart, Ludwigsburg oder Waiblingen.

Immobilienexperten sehen in energieeffizienten Neubauten wie LUMEN einen klaren Wettbewerbsvorteil. Käufer profitieren von niedrigen Betriebskosten und möglichen Förderkrediten. Dass das Projekt trotz schwieriger Rahmenbedingungen planmäßig vorankommt, werten Beobachter als Vertrauensbeweis für den Standort und die beteiligten Unternehmen.


(13.03.2026)

