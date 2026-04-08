Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.04.2026, 2093 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
- Eva Reuter ist Geschäftsführerin von Dr. Reuter Investor Relations. Name ist also Programm. Wir starten bei der Deutsche Börse im Bereich "Controlling & Investor Relations", dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Deutsche Börse selbst noch gar nicht an der Börse war. Das Thema IR und Eva blieben trotzdem fix verbunden. Die Dipl.-Kauffrau und Dipl..-Volkswirtin hat am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft & Bankbetriebslehre in Hamburg zum Thema Investor Relations promoviert, seit 2006 ist sie mit ihrer self titled Agentur selbstständig, feierte heuer den 20er. Wir sprechen über das Leistungsangebot über Small & MicroCap Investment(s) und natürlich über die bevorstehende "Invest" in Stuttgart, für die Eva auch mit zehn Österreichern einen Ö-Gemeinschaftsstand gecheckt hat: BKS, EVN, FACC, Frequentis, Oberbank, Österreichische Post, Palfinger, Porr, Semperit, VIG. Neben Austria gibt es Australia, wir sprechen auch über Joe Brunner und zudem über Hunde. Viel Erfolg am 17. und 18. April in Stuttgart.
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- NIna Higatzberger-Schwarz läutet die Opening Bell für Dienstag. Die IR-Verantwortliche kann für das bisherige 2026 im Vergleich zu 2025 von fast verdoppelten täglichen Handelsvolumina in der VIG-Aktien berichten
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)
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