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Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.04.2026, 2093 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8574
- Eva Reuter ist Geschäftsführerin von Dr. Reuter Investor Relations. Name ist also Programm. Wir starten bei der Deutsche Börse im Bereich "Controlling & Investor Relations", dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Deutsche Börse selbst noch gar nicht an der Börse war. Das Thema IR und Eva blieben trotzdem fix verbunden. Die Dipl.-Kauffrau und Dipl..-Volkswirtin hat am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft & Bankbetriebslehre in Hamburg zum Thema Investor Relations promoviert, seit 2006 ist sie mit ihrer self titled Agentur selbstständig, feierte heuer den 20er. Wir sprechen über das Leistungsangebot über Small & MicroCap Investment(s) und natürlich über die bevorstehende "Invest" in Stuttgart, für die Eva auch mit zehn Österreichern einen Ö-Gemeinschaftsstand gecheckt hat: BKS, EVN, FACC, Frequentis, Oberbank, Österreichische Post, Palfinger, Porr, Semperit, VIG. Neben Austria gibt es Australia, wir sprechen auch über Joe Brunner und zudem über Hunde. Viel Erfolg am 17. und 18. April in Stuttgart.
https://www.dr-reuter.eu
Joe Brunner: https://audio-cd.at/page/podcast/8298
Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8572
- ATX nach Ostern fester
- alle 20 ATX-Titel im Q1 mit mehr Volumen als im Vorjahr
- Bajaj Mobility gesucht
- Spoiler: Rendezvous nicht nur mit Gunter, sondern auch mit Harry
- In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron, Raiffeisen Top Picks
- NIna Higatzberger-Schwarz läutet die Opening Bell für Dienstag. Die IR-Verantwortliche kann für das bisherige 2026 im Vergleich zu 2025 von fast verdoppelten täglichen Handelsvolumina in der VIG-Aktien berichten
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, BASF Top-Performer
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)


(08.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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