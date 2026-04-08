» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)

08.04.2026, 2093 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8574

- Eva Reuter ist Geschäftsführerin von Dr. Reuter Investor Relations. Name ist also Programm. Wir starten bei der Deutsche Börse im Bereich "Controlling & Investor Relations", dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Deutsche Börse selbst noch gar nicht an der Börse war. Das Thema IR und Eva blieben trotzdem fix verbunden. Die Dipl.-Kauffrau und Dipl..-Volkswirtin hat am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft & Bankbetriebslehre in Hamburg zum Thema Investor Relations promoviert, seit 2006 ist sie mit ihrer self titled Agentur selbstständig, feierte heuer den 20er. Wir sprechen über das Leistungsangebot über Small & MicroCap Investment(s) und natürlich über die bevorstehende "Invest" in Stuttgart, für die Eva auch mit zehn Österreichern einen Ö-Gemeinschaftsstand gecheckt hat: BKS, EVN, FACC, Frequentis, Oberbank, Österreichische Post, Palfinger, Porr, Semperit, VIG. Neben Austria gibt es Australia, wir sprechen auch über Joe Brunner und zudem über Hunde. Viel Erfolg am 17. und 18. April in Stuttgart.

https://www.dr-reuter.eu

Joe Brunner: https://audio-cd.at/page/podcast/8298

Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8572

- ATX nach Ostern fester

- alle 20 ATX-Titel im Q1 mit mehr Volumen als im Vorjahr

- Bajaj Mobility gesucht

- Spoiler: Rendezvous nicht nur mit Gunter, sondern auch mit Harry

- In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron, Raiffeisen Top Picks

- NIna Higatzberger-Schwarz läutet die Opening Bell für Dienstag. Die IR-Verantwortliche kann für das bisherige 2026 im Vergleich zu 2025 von fast verdoppelten täglichen Handelsvolumina in der VIG-Aktien berichten

- Börse Frankfurt: DAX unverändert, BASF Top-Performer

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)

(08.04.2026)

BSN Podcasts

Inside Umbrella powered by wikifolio 04/26: Diese 8 Titel bilden Ritschy`s Fokus auf Öl, Gas und LNG ab, Spoiler Umbrella Austria

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:DO&CO, Zumtobel, AT&S, Semperit, Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, SBO, Marinomed Biotech, Addiko Bank, Amag, Andritz, Bawag, CA Immo, Erste Group, FACC, Kapsch TrafficCom, Lenzing, OMV, Palfinger, Bajaj Mobility AG, Porr, RBI, Strabag, Uniqa, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, BTV AG.

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