Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

13.03.2026, 5784 Zeichen

Die steigenden Kosten für die Pflege der Eltern belasten immer mehr Familien in Deutschland. Gleichzeitig bieten aktuelle Steuerregeln und Gerichtsurteile neue Möglichkeiten zur Entlastung. Wer die komplexen Vorgaben des Einkommensteuergesetzes (EStG) kennt, kann tausende Euro sparen.

Die finanzielle Belastung ist enorm. Nach Angaben von Krankenkassen liegt der durchschnittliche monatliche Eigenanteil für ein Pflegeheim mittlerweile bei über 3.200 Euro – ohne staatliche Zuschüsse. Für Kinder, die diese Kosten tragen, gibt es spezifische Wege der Steuerentlastung. Welcher Weg der richtige ist, hängt entscheidend von der Pflegebedürftigkeit der Eltern und der finanziellen Situation aller Beteiligten ab.

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Die Unterhaltspflicht: Die 100.000-Euro-Grenze

Bevor Steuerabzüge möglich sind, muss die gesetzliche Unterhaltspflicht geklärt sein. Nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz können Jugendämter Kinder nur dann zur Kasse bitten, wenn deren Bruttojahreseinkommen 100.000 Euro übersteigt. Für die große Mehrheit der Steuerzahler besteht somit keine gesetzliche Verpflichtung, Pflegekosten zu übernehmen.

Für Besserverdiener über dieser Grenze können die Kosten jedoch erheblich sein. Rechtsexperten weisen auf aktuelle BGH-Urteile hin, die den Selbstbehalt für Kinder standardisiert haben. Dieser liegt nun allgemein zwischen 2.650 und 2.800 Euro monatlich. Zudem schützt die Rechtsprechung das Altersvorsorgevermögen der Kinder: Bis zu fünf Prozent des Bruttoeinkommens pro Arbeitsjahr können vor Zugriffen geschützt werden – das können schnell über 125.000 Euro sein.

Der Königsweg: Außergewöhnliche Belastungen

Die steuerlich vorteilhafteste Entlastung gibt es, wenn der Umzug ins Pflegeheim medizinisch notwendig ist. Dann können die Kosten der Kinder als außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG geltend gemacht werden.

Für das Steuerjahr 2026 gelten strenge Voraussetzungen: Die Eltern dürfen nicht über ausreichend eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen. Zuschüsse der Pflegeversicherung müssen abgezogen werden. Ein zentraler Posten ist die Haushaltsersparnis. Gibt der Elternteil seinen Haushalt auf, setzt das Finanzamt pauschal ersparte Lebenshaltungskosten an. Dieser Betrag wurde für 2026 auf 12.348 Euro erhöht und wird von den pflegebedingten Kosten abgezogen.

Hinzu kommt die zumutbare Eigenbelastung. Das ist ein prozentualer Anteil des Gesamteinkommens (1-7 %), der je nach Familienstand festgelegt wird. Nur die Kosten, die diese Schwelle übersteigen, mindern die Steuerlast.

Altersbedingter Umzug: Abzug als Unterhalt

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Anders sieht es aus, wenn ein Elternteil altersbedingt, aber ohne Pflegegrad, in ein Seniorenheim zieht. Diese Aufwendungen gelten nicht als außergewöhnliche Belastung, sondern als Unterhaltsleistungen nach § 33a EStG.

Hier liegt die Obergrenze für den Abzug 2026 ebenfalls bei 12.348 Euro. Die Regelungen sind jedoch extrem streng: Das geschützte Vermögen der Eltern darf 15.500 Euro nicht übersteigen. Besitzen sie etwa eine vermietete Eigentumswohnung oder größere Ersparnisse, entfällt der Abzug meist vollständig. Auch eigenes Einkommen der Eltern mindert den abziehbaren Betrag.

Eine Alternative für Kosten, die die zumutbare Belastung nicht überschreiten, sind haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a EStG. Hier können 20 Prozent der Aufwendungen, maximal 4.000 Euro jährlich, direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. Steuerberater warnen: Eine Doppelnutzung der Kosten ist nicht erlaubt.

Die Realität: Steigende Eigenanteile trotz Entlastung

Die Kluft zwischen explodierenden Pflegekosten und starren Steuerregeln stellt Familien vor immense Herausforderungen. Der durchschnittliche Eigenanteil liegt inzwischen bei 3.248 Euro – mit starken regionalen Unterschieden. In Bremen sind es über 3.766 Euro, in Sachsen nur rund 2.679 Euro.

Experten betonen: Die Steuerabzüge bieten wichtige Entlastung, decken aber selten die gesamte finanzielle Belastung ab. Die strikte Anwendung der zumutbaren Belastung und der Haushaltsersparnis zwingt insbesondere Familien mit mittlerem Einkommen zur peniblen Dokumentation aller Kosten.

Ein kritischer Punkt ist die Vermögenslage der Eltern. Oft muss deren Vermögen zunächst vollständig aufgebraucht werden, bevor die Kinder einspringen. Zahlen Kinder zu früh, erkennen die Finanzämter die Aufwendungen möglicherweise nicht an – die gut gemeinte Hilfe bleibt dann steuerlich folgenlos.

Ausblick: Reformbedarf im Pflegesystem

Angesichts der weiter alternden Gesellschaft bleibt die Finanzierung der Pflege ein drängendes politisches Thema. Die Zahl der stationär Pflegebedürftigen wird weiter steigen und das System belasten.

Finanzanalysten fordern, den 100.000-Euro-Grenzwert für die Unterhaltspflicht oder die steuerlichen Höchstbeträge an die Inflation anzupassen. Bis es zu größeren Reformen kommt, raten Berater zu proaktiver Planung. Eine private Pflegezusatzversicherung wird immer mehr zur notwendigen Absicherung, um die eigenen Familienvermögen zu schützen. Die jährlichen Anpassungen beim Grundfreibetrag und der Haushaltsersparnis bleiben vorerst die wichtigsten Stellschrauben für steuerlich entlastete Pflege.

(13.03.2026)

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