RENK Group Aktie: Vorstand kauft nach ( Finanztrends)

13.03.2026, 2821 Zeichen

Nach starken Jahreszahlen für 2025 und einem anschließenden Kursrückgang hat RENK-Finanzvorständin Anja Mänz-Siebje persönlich Aktien des Unternehmens erworben. Die Pflichtmitteilung dazu erschien am 9. März 2026 — mitten in einer Phase, in der der Markt den verhaltenen Ausblick für 2026 noch verdaut.

Der Auslöser für den Kursrückgang war klar: RENK lieferte 2025 Rekordergebnisse, doch der Mittelpunkt der EBIT-Guidance für 2026 von rund 270 Millionen Euro lag zum Zeitpunkt der Ankündigung etwa zwei Prozent unter dem Analystenkonsens. Zusätzlich hängt der Barmittelfluss den operativen Gewinnen hinterher — ein Kritikpunkt, den Investoren nicht ignorierten.

Rekordergebnisse mit einem Haken

Die Zahlen für 2025 sprechen für sich: Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 38 Prozent auf 1,42 Euro zu. Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende ein Allzeithoch von 6,68 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,2x — allerdings wurden rund 200 Millionen Euro an Aufträgen ins laufende Jahr verschoben.

Genau das ist der Knackpunkt: Ob diese Aufträge planmäßig in Umsatz und Cashflow münden, zeigen die Q1-Zahlen am 6. Mai 2026.

Analysten halten an positiver Einschätzung fest

Mehrere Häuser bleiben trotz der Kurskorrektur konstruktiv. BNP Paribas stufte RENK auf „Outperform" hoch und setzte ein Kursziel von 65 Euro — mit der Begründung, Anlegersorgen über Auftragstiming und die Ergebnisse 2026 seien übertrieben. Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard bestätigte sein Kaufvotum mit einem 12-Monats-Kursziel von 72 Euro. Der aggregierte Konsens aus 14 Analysten liegt bei 68,46 Euro — deutlich über dem aktuellen Kurs von 54,40 Euro.

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Geopolitisch bleibt der Rückenwind stark: Die EU-Militärausgaben sollen 2026 rund 80 Milliarden Euro höher ausfallen als im Vorjahr, Deutschlands Verteidigungshaushalt wächst um 25 Prozent auf rund 108 Milliarden Euro. RENK will bis 2030 rund 90 Prozent seines Umsatzes aus dem Verteidigungssegment generieren und investiert allein in Michigan 150 Millionen US-Dollar.

Der Insiderkauf der Finanzvorständin setzt in diesem Umfeld einen klaren Kontrapunkt zur laufenden Marktskepsis — und der Vorstand schlägt für die Hauptversammlung am 10. Juni 2026 zudem eine Dividende von 0,58 Euro je Aktie vor, ein Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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(13.03.2026)

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