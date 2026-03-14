Abnehm-Markt im Umbruch: Neue Studien entzaubern alte Diät-Mythen ( Finanztrends)

14.03.2026, 5311 Zeichen

Drei neue Studien verändern das Verständnis von Diäten und medizinischem Gewichtsverlust grundlegend. Eine Cambridge-Analyse zeigt, was nach dem Absetzen von Abnehmspritzen passiert, ein Marktbericht offenbart den Druck auf die Diätindustrie und ein Cochrane-Review entzaubert das Intervallfasten.

Cambridge-Studie: So verläuft die Gewichtszunahme nach der Spritze

Was passiert, wenn Patienten Abnehmspritzen wie Wegovy absetzen? Eine Modellierungsstudie der Universität Cambridge liefert nun Antworten. Im ersten Jahr nehmen Patienten durchschnittlich 60 Prozent des verlorenen Gewichts wieder zu. Doch dann flacht die Zunahme ab.

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Nach etwa 60 Wochen erreicht das Gewicht ein Plateau. Langfristig bleiben den Betroffenen etwa 25 Prozent des ursprünglich verlorenen Gewichts fern. Bei einem anfänglichen Verlust von 20 Prozent des Körpergewichts entspricht das einer dauerhaften Reduktion von rund fünf Prozent.

Die Studie, veröffentlicht im Fachjournal eClinicalMedicine, basiert auf Daten aus 48 Einzelstudien. Unklar bleibt jedoch, ob die erneute Zunahme primär aus Fett oder auch aus Muskelmasse besteht. Frühere Untersuchungen zeigten, dass bis zu 40 Prozent des anfänglichen Verlusts auf den Abbau von fettfreier Masse zurückgehen können.

Diät-Markt kollabiert: 26.000 Jobs bereits verloren

Die Wirksamkeit der neuen Medikamente erschüttert die traditionelle Diätindustrie. Ein Marktreport des Analysehauses Marketdata zeigt das volle Ausmaß: Der US-Markt für Gewichtsreduktion erreichte 2025 zwar einen Rekordwert von 135 Milliarden Dollar – angetrieben durch GLP-1-Präparate.

Doch die nicht-medizinischen Segmente brechen ein. Kommerzielle Diätprogramme verlieren massiv an Zuspruch. Laut den Analysten führte das bereits zum Verlust von über 26.000 Arbeitsplätzen bei Ernährungscoaches und Diätberatern.

Gleichzeitig boomen medizinische Angebote. Immer mehr Arztpraxen integrieren spezialisierte Abnehmprogramme, die Zahl der medizinischen Zentren wächst rasant. Etablierte Diätunternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle daher grundlegend überdenken.

Intervallfasten: Cochrane-Review enttäuscht Hoffnungen

Während medizinische Lösungen boomen, erlebt ein Diät-Trend einen wissenschaftlichen Dämpfer. Ein groß angelegter Cochrane-Review entzaubert den Hype um das Intervallfasten. Die Analyse von 21 Studien mit 1.430 Teilnehmern kommt zu einem ernüchternden Ergebnis.

Intervallfasten zeigt bei Erwachsenen mit Übergewicht im Vergleich zu herkömmlichen Diäten keinen oder nur einen minimalen zusätzlichen Effekt. Zwar nehmen Fastende durchschnittlich 3,4 Prozent mehr ab als Personen ohne strukturierte Intervention. Ein klinisch relevanter Vorteil gegenüber einer einfachen Kalorienreduktion lässt sich aber nicht belegen.

Die Fachzeitschrift Ernährungs Umschau griff die Ergebnisse dieser Woche auf. Die Forscher stufen die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz zwar als niedrig ein – viele Studien waren klein und mangelhaft. Dennoch rechtfertigt die aktuelle Datenlage die enorme Online-Begeisterung nicht.

Experten warnen vor "Hardcore-Diäten"

Die neuen Erkenntnisse spiegeln einen Wandel im Verständnis von Gewichtsmanagement wider. Gesundheitsexperten warnen zunehmend vor extremen Verzichtstrategien, die ganze Lebensmittelgruppen streichen. Solche Ansätze führen oft zu mehr Stress als zu nachhaltigem Erfolg und bergen ein hohes Jojo-Effekt-Risiko.

Stattdessen rückt die Qualität der Ernährung in den Fokus. Komplexe Kohlenhydrate mit Ballaststoffen, mageren Proteinen und Gemüse zu kombinieren, gewinnt an Bedeutung. Der Trend des "Fibermaxxing" – einer ballaststoffreichen Ernährung – unterstützt nicht nur die Verdauung, sondern reguliert auch den Blutzuckerspiegel.

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Experten empfehlen etwa 14 Gramm Ballaststoffe pro 1.000 Kilokalorien. Dieser Ansatz soll den Stoffwechsel optimal unterstützen und das Risiko für Stoffwechselerkrankungen senken.

Orale Abnehmpillen könnten 2026 kommen

Die Adipositastherapie wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zugänglicher. Während aktuelle GLP-1-Präparate gespritzt werden müssen, forschen Pharmakonzerne intensiv an oralen Alternativen. Klinische Studien zu Wirkstoffen wie Orforglipron zeigen vielversprechende Ergebnisse.

Eine Markteinführung solcher Abnehmpillen wird frühestens im Laufe des Jahres 2026 erwartet. Parallel untersuchen neue Forschungsansätze Kombinationspräparate, die den Fettabbau fördern, aber gleichzeitig die Muskulatur erhalten sollen.

Die Cambridge-Studie deutet jedoch auf eine klare Erkenntnis hin: Medikamente können einen starken Impuls geben, der dauerhafte Erfolg hängt aber von der Beibehaltung gesunder Lebensgewohnheiten ab. Reine Ernährungsprogramme ohne medizinische Begleitung dürften daher weiter an Relevanz verlieren.

(14.03.2026)

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