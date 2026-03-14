» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

14.03.2026, 3837 Zeichen

BYD steht vor einem entscheidenden Moment. Der chinesische Elektroautobauer kämpft im Heimatmarkt mit einem deutlichen Absatzrückgang, während das internationale Geschäft gleichzeitig auf Hochtouren läuft. Am 27. März tagt der Vorstand, um die Jahreszahlen 2025 zu verabschieden — und die Zahlen dürften ein geteiltes Bild zeigen.

Heimmarkt unter Druck

Im Februar brachen BYDs Fahrzeugverkäufe in China um 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Hauptursache war das verlängerte Neujahrsfest, das Produktion und Handel für weite Teile des Monats lahmlegte. Hinzu kommt eine neue Kaufsteuer von fünf Prozent auf Elektrofahrzeuge, die seit Jahresbeginn gilt und die Nachfrage zusätzlich dämpft.

Auch bereinigt um den Saisoneffekt bleibt das Bild trüb: Die kombinierten Januar- und Februar-Verkäufe lagen rund 36 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig holen chinesische Wettbewerber auf — BYDs Marktführerschaft im Inland schrumpft spürbar.

Exportmotor läuft auf Hochtouren

International sieht die Lage grundlegend anders aus. Im Februar überstiegen BYDs Auslandslieferungen erstmals die Inlandsverkäufe: 100.600 Einheiten wurden exportiert, ein Plus von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es war bereits der vierte Monat in Folge, in dem die Exporte die Marke von 100.000 Fahrzeugen überschritten.

In Europa verdrängte BYD Tesla im Januar bei den Neuzulassungen. Um dieses Tempo zu halten, baut das Unternehmen seine Produktionsbasis massiv aus: Werke in Thailand, Usbekistan und Brasilien sollen künftig zusammen 300.000 Fahrzeuge jährlich liefern. Das ungarische Werk hat die Testproduktion bereits aufgenommen, die Serienproduktion soll im zweiten Quartal starten.

Für 2026 peilt BYD 1,3 Millionen Exporteinheiten an — ein Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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Formel 1 und neue Technologien

Neben dem operativen Geschäft sorgt ein Bloomberg-Bericht für Aufsehen: BYD prüft demnach einen Einstieg in den Motorsport, einschließlich der Formel 1. Bevorzugte Option wäre der Kauf eines bestehenden Teams, da ein Neueinstieg bis zu 500 Millionen Dollar pro Saison kosten kann. Offiziell bestätigt hat BYD die Pläne nicht.

Der strategische Hintergrund ist nachvollziehbar. Die neuen F1-Regularien ab 2026 erhöhen den Elektroanteil der Hybridantriebe erheblich — der elektrische Motor liefert nun rund 50 Prozent der Gesamtleistung. Für ein Unternehmen, das Batterien, Motoren und Leistungselektronik selbst entwickelt, wird Formel-1-Technologie damit deutlich relevanter als bisher.

Anfang März präsentierte BYD auf einem Technologieevent in Shenzhen zudem die Blade Battery 2.0 mit einer Reichweite von über 1.000 Kilometern sowie ein Ladesystem mit bis zu 2.100 Kilowatt Spitzenleistung. Bis Ende 2026 sollen 20.000 Schnellladestationen in China entstehen, über 4.200 sind bereits in Betrieb.

Blick auf den 27. März

Die vollständigen Jahreszahlen 2025 werden am 26. März veröffentlicht. Für die ersten neun Monate hatte BYD einen Umsatz von rund 566 Milliarden Yuan gemeldet — ein Plus von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Vorstandstreffen am Folgetag stehen neben der Genehmigung der Ergebnisse auch eine mögliche Schlussdividende sowie Signale zur Profitabilität auf der Agenda. Angesichts des Gegenwinds im Heimatmarkt und der hohen Investitionen in Infrastruktur und Auslandsexpansion werden die Margenentwicklung und die Kapitalallokation im Mittelpunkt stehen.

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(14.03.2026)

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