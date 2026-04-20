» PIR-News: Andritz, Strabag, Semperit, Bawag (Christine Petzwinkler)

20.04.2026, 2938 Zeichen

Andritz erhält von Mercury NZ Limited einen Auftrag zur Lieferung von neun Turbinen und 13 Generatoren für die umfassende Modernisierung der Wasserkraftwerke Maraetai I, Ātiamuri und Ōhakuri in Neuseeland. Der Auftragswert liegt im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang von Andritz für das erste Quartal 2026 enthalten, wie der Grazer Technologie-Konzern mitteilt. Mercury produziert mit seinen Anlagen nahezu 20 Prozent des Stroms in Neuseeland – gänzlich aus erneuerbaren Energiequellen. Bereits heute stammen rund 85 Prozent bis 90 Prozent der Stromerzeugung Neuseelands aus Erneuerbaren, und bis 2030 wird ein Anteil von über 98 Prozent angestrebt.

Andritz ( Akt. Indikation: 69,10 /69,30, -1,42%)

Die Westbahn hat den bestehenden Vertrag mit Strabag Property and Facility Services Österreich (Strabag PFS) verlängert und beauftragt den Dienstleister nun auch mit den Leistungen für die neue Expansion auf der Südstrecke zwischen Wien und Villach. Die Leistungen umfassen die Reinigung der 22 Garnituren im erweiterten Streckennetz in 365 Nächten pro Jahr. Dazu zählen die nächtliche Innenreinigung aller Waggons, Frontscheibenreinigungen sowie bedarfsgerechte Zwischenreinigungen während des laufenden Betriebs an den jeweiligen Stationen. Zusätzlich übernimmt das Unternehmen Sonderreinigungen, insbesondere die fachgerechte Entfernung von Graffiti. Eigentümergesellschaft der Westbahn Management GmbH ist die Rail Holding AG. Aktuell werden 48,30 Prozent ihrer Anteile von der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, 31,70 Prozent von der Kolomani Holding GmbH und 20 Prozent von SNCF Voyage Développement SAS gehalten, wie der Westbahn-Website zu entnehmen ist.

Strabag ( Akt. Indikation: 88,00 /88,30, -1,07%)

Semperit stellt für das 1. Quartal 2026 ein zum Vorjahresquartal höheres EBITDA in Aussicht: Konkret wird das EBITDA für das 1. Quartal 2026 bei rund 26 Mio. Euro erwartet (Q1 2025: 11,1 Mio. Euro), was in etwa dem Niveau des Schlussquartals 2025 (Q4 2025: 27,4 Mio. Euro) entspricht. Das Vorjahresquartal sei aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds und Projektverzögerungen außerordentlich belastet gewesen, erklärt das Unternehmen. Die Guidance für das Gesamtjahr 2026 bleibt aufrecht: Es wird ein operatives EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. Euro) von rund 95 Mio. Euro erwartet. Die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

Semperit ( Akt. Indikation: 14,90 /14,95, -0,17%)

Die Analysten von Warburg bestätigen die Buy-Empfehlung für Semperit und erhöhen das Kursziel von 21,00 auf 22,00 Euro.

Semperit ( Akt. Indikation: 14,90 /14,95, -0,17%)

Morgan Stanley bestätigt die Overweight-Empfehlung für die Bawag-Aktie und passt das Kursziel von 155,0 auf 156,0 Euro an.

Bawag ( Akt. Indikation: 151,80 /151,90, -1,84%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)

(20.04.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Running Gag der CIRA hat echt funktioniert (und das sogar in halber Zeit)

Akt. Indikation: 69.10 / 69.30

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, AT&S, CPI Europe AG, SBO, Andritz, DO&CO, Erste Group, FACC, Gurktaler AG Stamm, OMV, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, Wienerberger, Semperit, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX.

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