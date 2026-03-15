Kornwestheim: Gewerbesteuer bricht ein, Immobilienpreise sinken ( Finanztrends)

15.03.2026, 5192 Zeichen

Die Stadt Kornwestheim steckt in einer Finanzkrise. Die Gewerbesteuereinnahmen brechen in diesem Jahr um 25 Prozent ein, wie die Verwaltung kürzlich mitteilte. Gleichzeitig zeigen aktuelle Marktdaten: Die Preise für Häuser und Wohnungen in der baden-württembergischen Stadt sinken leicht. Für Käufer, Verkäufer und die gesamte Stadtentwicklung entsteht eine neue, unsichere Lage.

Haushalt mit 30-Millionen-Loch trifft auf kühlenden Markt

Der Schock kam am 13. März. Statt der geplanten 34 Millionen Euro erwartet Kornwestheim 2026 nur noch rund 25 Millionen Euro Gewerbesteuer. Zudem müssen neun Millionen Euro zurückerstattet werden. Insgesamt klafft ein Loch von 30 Millionen Euro im Stadtsäckel. Solche Defizite zwingen Kommunen meist zu sofortigen Sparmaßnahmen.

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Was bedeutet das für die Attrakvität des Standorts? Experten warnen: Geplante Infrastrukturprojekte, die Instandhaltung von Schulen und Spielplätzen oder die Erschließung neuer Baugebiete könnten auf der Kippe stehen. Für Immobilienbesitzer ist eine intakte städtische Infrastruktur jedoch ein zentraler Wertfaktor. Die Verwaltung hat bereits Sofortmaßnahmen angekündigt. Wie sich diese konkret auswirken, bleibt abzuwarten.

Kaufpreise geben leicht nach – besonders bei Wohnungen

Unabhängig von der Haushaltsmisere zeigt der Markt bereits seit Jahresbeginn eine Abkühlung. Neue Daten des Maklers Engel & Völkers vom Januar belegen: Die Phase der rasanten Steigerungen ist vorbei.

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Häuser liegt bei 3.970 Euro. Das ist ein minimales Minus von 0,14 Prozent zum Vorjahr. Deutlicher fällt die Korrektur bei Eigentumswohnungen aus: Hier kostet der Quadratmeter nur noch 3.835 Euro – ein Rückgang von 2,17 Prozent. Diese Zahlen widerlegen ältere Schätzungen, die noch Preise jenseits der 4.100-Euro-Marke sahen.

Branchenkenner führen die Entwicklung auf das hohe Zinsniveau und gestiegene Lebenshaltungskosten zurück. Für viele Interessenten ist Wohneigentum schlicht schwerer finanzierbar. Verkäufer müssen sich auf längere Vermarktungszeiten und Preisverhandlungen einstellen.

Neubaugebiet Zügelstraße: Planungen laufen weiter

Trotz der doppelten Herausforderung – kühlender Markt und klaffender Haushalt – treibt die Stadt langfristige Projekte voran. Ein Vorzeigevorhaben ist das geplante Wohnquartier „Nördlich Zügelstraße“. Hier soll keine klassische Einfamilienhaus-Siedlung entstehen, sondern eine verdichtete Bebauung mit gemeinsamen Wohnhöfen. Alle Stellplätze werden unterirdisch in Tiefgaragen verbannt, um oben Raum für Grün und Nachbarschaft zu schaffen.

Die Vergabekriterien für die Bauplätze will der Gemeinderat noch in diesem Jahr festlegen. Die Nachfrage dürfte hoch bleiben, denn moderne, energieeffiziente Neubauten sind weiter gefragt. Doch eine Frage schwebt über dem Projekt: Können die städtischen Finanzprobleme den Zeitplan für die teure Erschließungsinfrastruktur verzögern?

Viele weichen auf den Mietmarkt aus

Hohe Bauzinsen und die Unsicherheit über die städtische Entwicklung halten viele vom Kauf ab. Sie weichen auf den Mietmarkt aus. Aktuell zahlen Mieter in Kornwestheim durchschnittlich 13,73 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung. Bei einem Haus zur Miete sind es 12,46 Euro.

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Das Mietniveau in der Region Stuttgart-Ludwigsburg bleibt hoch. Für Kapitalanleger, die eine Wohnung kaufen wollen, bietet das weiter eine solide Renditebasis. Analysten betonen: Die Nachfrage nach gut angebundenem Wohnraum in der Metropolregion ist ungebrochen. Kornwestheims verkehrsgünstige Lage bleibt daher ein langfristiger Pluspunkt.

Markt reguliert sich – Käufer haben jetzt die besseren Karten

Die Situation in Kornwestheim ist typisch für viele Städte in wirtschaftsstarken Regionen. Makro-Faktoren wie die Zinsen drücken die Preise, während Kommunen mit weniger Steuergeld klarkommen müssen. Der Einbruch der Gewerbesteuer um ein Viertel ist ein Alarmsignal für die lokale Wirtschaft.

Für den Immobilienmarkt heißt das: Die Zeiten, in denen jedes Objekt fast automatisch teurer wurde, sind vorbei. Der Markt reguliert sich auf einem niedrigeren, aber gesünderen Niveau. Käufer achten jetzt genauer auf Energieeffizienz, Zustand und die konkrete Lage.

Für den Rest des Jahres erwarten Experten eine Seitwärtsbewegung der Preise. Potenzielle Käufer befinden sich in einer guten Verhandlungsposition. Der entscheidende Faktor bleibt die Entwicklung der Bauzinsen. Sinken sie, könnte die Nachfrage wieder anziehen. Bis dahin liegt der Fokus auf energieeffizientem Bestand und den politischen Weichenstellungen für neue Quartiere.

(15.03.2026)

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