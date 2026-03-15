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Regalprüfer: Deutschlands Lager brauchen zertifizierte Fachkräfte ( Finanztrends)

15.03.2026, 4265 Zeichen

Die Sicherheit in deutschen Logistikzentren hängt an speziell geschulten Regalprüfern. Neue Vorschriften und höhere Belastungen machen ihre Expertise unverzichtbar.

Strengere Regeln für die Lagereinrichtungen

Hintergrund ist die verschärfte Rechtslage. Maßgeblich ist die europäische Norm DIN EN 15635, die systematische Prüfungen von Stahlregalsystemen vorschreibt. In Deutschland wird diese Norm indirekt durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgesetzt. Sie stuft Regale als Arbeitsmittel ein, die regelmäßig überprüft werden müssen.

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Zusätzlich trat eine wichtige Änderung bei den Unfallverhütungsvorschriften in Kraft: Die alte DGUV Regel 108-007 wurde durch die aktuelle DGUV Information 208-061 ersetzt. Dieses überarbeitete Dokument bietet zwar mehr praktische Flexibilität für Unternehmen, stellt aber auch strengere technische Anforderungen. Es enthält präzisere Vorgaben zu Fluchtwegen, Kollisionsschutz und erlaubt bei bestimmten Regalen nun ein verändertes Höhen-zu-Tiefe-Verhältnis. Für Prüfer ist die Kenntnis dieser Neuregelung Pflicht.

Zwei-Stufen-System: Von der Wochenkontrolle zum Jahresgutachten

Das Sicherheitskonzept basiert auf einem zweistufigen Inspektionssystem. Die erste Stufe bilden wöchentliche Sichtprüfungen durch intern geschultes Personal. Dabei werden von Bodenhöhe aus offensichtliche Schäden wie verbogene Träger oder fehlende Sicherungselemente erfasst.

Die zweite, entscheidende Stufe ist die jährliche Fachprüfung durch eine befähigte Person. Diese umfassende Bewertung muss im Abstand von maximal zwölf Monaten erfolgen. Der zertifizierte Regalprüfer begutachtet die Anlage während des laufenden Betriebs, vergleicht den Zustand mit den Herstellerangaben und bewertet Schäden. Das Ergebnis ist ein detaillierter Prüfbericht mit Risikokategorien und konkreten Handlungsempfehlungen.

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Wo Regale geprüft werden, sind oft auch Gabelstapler im Einsatz – ein Bereich mit besonders hohen Anforderungen an die Unterweisungspflicht. Mit dieser fertigen PowerPoint-Vorlage bereiten Sie Ihre Sicherheitsunterweisung in wenigen Minuten rechtssicher vor. Kostenloses Komplettpaket zur Gabelstapler-Unterweisung herunterladen

Ausbildung zur "befähigten Person": Zwei Tage für mehr Sicherheit

Die Qualifikation zum Regalprüfer erwirbt man durch die \"Ausbildung und Sachkunde für Regalprüfer im Lager\". Anbieter sind unter anderem DEKRA, TÜV SÜD oder regionale Industrie- und Handelskammern (IHK). Die Ausbildung dauert in der Regel zwei Tage mit etwa 15 Unterrichtseinheiten.

Die Teilnehmer vertiefen sich in die rechtlichen Grundlagen nach DIN EN 15635 und DGUV 208-061. Der Lehrplan umfasst die physikalischen Eigenschaften von Regalsystemen, die Mechanik der Lastverteilung und die 17 vorgeschriebenen Prüfpunkte. Der Fokus liegt auf der Praxis: Die angehenden Prüfer lernen, Schäden zu dokumentieren, Risiken einzuordnen und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen. Voraussetzung ist meist eine technische Vorbildung oder Erfahrung in der Logistik. Nach bestandener Prüfung erhalten sie das Zertifikat als \"befähigte Person\".

Trend zu externer Expertise und digitaler Dokumentation

Der gestiegene Bedarf an zertifizierten Prüfern spiegelt den Boom im Logistiksektor wider. Durch den E-Commerce arbeiten Lager schneller und dichter, was das Kollisionsrisiko erhöht. Analysten betonen: Proaktive Wartung senkt die Gesamtkosten. Eine früh reparierte Verformung ist weitaus günstiger als ein folgenschwerer Regaleinsturz.

Immer mehr Unternehmen lagern die Jahresprüfung an unabhängige Drittanbieter aus. Das gewährleistet Objektivität und schützt vor Haftungsrisiken. Zukünftig dürfte die Digitalisierung der Prüfprotokolle zum Standard werden. Sie ermöglicht ein Echtzeit-Monitoring des Regalzustands und eine schnellere Fehlerbehebung. Für Logistikunternehmen bleibt die Investition in qualifiziertes Sicherheitspersonal eine unverzichtbare Säule für einen rechtssicheren Betrieb.


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    Autor: Finanztrends

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