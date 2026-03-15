Volkswagen streicht 50.000 Jobs – während Manager Millionen kassieren ( Finanztrends)

15.03.2026, 6334 Zeichen

Der größte europäische Autobauer steht vor einem historischen Umbruch. Nach einem Gewinneinbruch von 44 Prozent im Geschäftsjahr 2025 will Volkswagen bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland abbauen. Doch der radikale Sparkurs trifft ausschließlich die Belegschaft – während das Top-Management weiterhin üppige Gehälter und Abfindungen bezieht. Ein Konflikt, der das gesamte Unternehmen erschüttert.

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Historischer Gewinneinbruch trifft die Belegschaft

Die Zahlen sind dramatisch: Im vergangenen Jahr brach der Gewinn des Wolfsburger Konzerns fast um die Hälfte ein. Verantwortlich sind hohe Produktionskosten in Deutschland, schwache Absätze in China und teure strategische Fehlentscheidungen bei der Tochter Porsche. Als Reaktion verschärft die Konzernführung nun ihren Sparkurs. Statt der ursprünglich geplanten 35.000 sollen nun 50.000 Stellen im Inland wegfallen. Ziel ist eine Rendite von zehn Prozent.

Doch wer trägt die Last dieser „Sanierung“? Die Finanzberichte zeigen ein klares Bild: Während Tausende Beschäftigte um ihre Jobs fürchten, bleibt die Führungsetage von den Konsequenzen weitgehend verschont. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Herbert Diess erhielt 2025 noch etwa neun Millionen Euro. Aktive Top-Manager verdienen weiterhin Grundgehälter und Boni von über einer halben Million Euro jährlich. Und trotz der Krise schüttete der Konzern 2025 etwa 3,2 Milliarden Euro an Dividenden aus – fast eine Milliarde davon ging allein an die Porsche-Piëch-Familie.

Diese Schieflage erzeugt massive Spannungen in den Werken. Für die Belegschaft bedeutet der Sparkurs das Aus für einen drei Jahrzehnte alten Beschäftigungspakt und die reale Gefahr von Werksschließungen. Die Vergütungsmodelle des Managements hingegen bleiben erstaunlich stabil. Branchenkenner wundern sich: Dass in einer solchen tiefen Krise kein Führungsmitglied entlassen wird, ist bei einem Konzern dieses Kalibers höchst ungewöhnlich.

Empörung bei Betriebsrat und IG Metall

Die Kluft zwischen den Opfern der Belegschaft und den Privilegien des Managements provoziert scharfen Widerstand. Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, übt scharfe Kritik am Kurs des Vorstands. Aus Sicht der Gewerkschaften ist die Misere hausgemacht: Sie führen sie auf Managementfehler zurück – etwa die verschlafene Elektrowende, die Software-Pleite bei der Cariad-Tochter und den Machtverlust auf dem chinesischen Markt.

„Die Beschäftigten sollen nun die Zeche für das Versagen der Strategen zahlen“, bringt es Flavio Benites, IG Metall-Chef in Wolfsburg, auf den Punkt. Während normale Mitarbeiter in Vorruhestand oder Abfindungsprogramme gedrängt werden, verlassen verantwortliche Manager den Konzern selten ohne üppige „goldene Fallschirme“.

Die Stimmung eskalierte weiter, als die Konzernführung kurz vor den Betriebsratswahlen im März 2026 eine geforderte Sonderzahlung für die Belegschaft per juristischem Manöver blockierte. Für die Gewerkschaften ist das ein Bruch des jahrzehntealten Sozialpartnermodells bei VW. Ihre Forderung ist klar: Wenn der Umbau mit Stellenstreichungen finanziert werden muss, dann müssen auch Dividendenzahlungen und Manager-Boni ausgesetzt werden, bis sich das Unternehmen stabilisiert hat.

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Das politische Veto und die Machtfrage

Der Machtkampf wird durch die besondere Eigentümerstruktur bei Volkswagen zusätzlich verkompliziert. Das VW-Gesetz sichert dem Land Niedersachsen eine Sperrminorität von 20 Prozent. Gemeinsam mit den zehn Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat hat diese Allianz erheblichen Einfluss auf Strategie und Restrukturierung.

Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Vergangenheit mehrfach verhindert, dass Werke komplett schließen. Er setzt sich gemeinsam mit dem Betriebsrat für sozialverträgliche Methoden wie Altersteilzeit und freiwillige Abfindungen ein. Doch dieselbe Disziplin gegenüber dem Vorstand durchzusetzen, fällt der Allianz deutlich schwerer. Der Aufsichtsrat steht in der Kritik, weil er weiterhin großzügige Managerverträge und Abfindungen absegnet – selbst wenn strategische Ziele verfehlt werden.

Beobachter sehen hier ein fatales System: Das Management hat einen Anreiz, aggressiv bei der Belegschaft zu kürzen, um Aktionärsrenditen zu erzielen. Das eigene Einkommen bleibt durch interne Seilschaften und satzungsfestgelegte Regelungen jedoch geschützt.

Globale Konkurrenz und unsichere Zukunft

Der interne Konflikt bei VW findet vor einem harten globalen Wettbewerb statt. Der Konzern kämpft in China um verlorenen Boden. Das dort kürzlich vorgestellte Elektroauto ID.UNYX 08 – entwickelt in nur 24 Monaten mit Partner XPeng – soll Konkurrenten wie BYD Paroli bieten. Doch der Erfolg im Ausland mildert den Druck auf die deutschen Standorte kaum. Diese leiden unter hohen Energie- und Lohnkosten im internationalen Vergleich.

Die Beziehung zwischen Vorstand und Betriebsrat bleibt hochgradig angespannt. Die Tarifverhandlungen im Frühjahr 2026 könnten zum Zündstoff werden. Die IG Metall hat bereits signalisiert, zu umfassenden Arbeitskampfmaßnahmen bereit zu sein, falls das Management einseitige Kürzungen durchzieht und zugleich Manager-Boni schützt. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine grundlegende Reform der Führungskräfte-Vergütung. Eine echte Erholung, so ihr Argument, erfordere finanzielle Opfer vom Vorstand bis zur Montagelinie.

Der Ausgang dieses Machtkampfes wird richtungsweisend sein – nicht nur für Volkswagen. Die gesamte europäische Autoindustrie beobachtet genau, wie ein Traditionskonzern den schmerzhaften Übergang zur Elektromobilität meistert und dabei den sozialen Frieden bewahrt.

(15.03.2026)

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