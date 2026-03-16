Bluttest sagt Demenzrisiko bei Frauen 25 Jahre vorher ( Finanztrends)

16.03.2026, 3577 Zeichen

Ein einfacher Bluttest kann das Demenzrisiko bei Frauen bis zu einem Vierteljahrhundert vor den ersten Symptomen vorhersagen. Das zeigt eine neue Studie im Fachjournal JAMA Network Open. Im Fokus steht das Protein p-tau217, dessen Konzentration im Blut ekng mit krankhaften Veränderungen im Gehirn verknüpft ist. Diese lange Vorlaufzeit eröffnet völlig neue Perspektiven für die Prävention.

Langzeitstudie mit klarem Ergebnis

Die bahnbrechenden Erkenntnisse basieren auf der Women's Health Initiative Memory Study. Forscher analysierten Blutproben von 2.766 ursprünglich gesunden Frauen, die in den späten 1990ern entnommen wurden. Über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren entwickelten mehr als 1.300 Teilnehmerinnen eine leichte kognitive Beeinträchtigung oder Demenz.

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Das Ergebnis ist eindeutig: Frauen mit erhöhten p-tau217-Werten zu Studienbeginn hatten ein drastisch höheres Risiko für den späteren geistigen Abbau. Mit steigender Proteinkonzentration nahm auch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung signifikant zu.

Wer profitiert besonders vom Test?

Die Vorhersagekraft des Biomarkers fiel nicht bei allen Frauen gleich stark aus. Besonders ausgeprägt war der Zusammenhang bei Teilnehmerinnen über 70 Jahre. Eine entscheidende Rolle spielte auch die genetische Veranlagung.

Trägerinnen des Alzheimer-Risikogens APOE ε4 zeigten in Verbindung mit hohen p-tau217-Werten ein nochmals erhöhtes Erkrankungsrisiko. Zudem deuten die Daten darauf hin, dass der Biomarker bei Frauen unter einer kombinierten Hormonersatztherapie eine stärkere Vorhersagekraft besaß.

Schonende Alternative zu PET und Lumbalpunktion

Bislang erfordert die frühzeitige Alzheimer-Diagnose oft belastende Verfahren wie teure PET-Scans oder invasive Lumbalpunktionen. Der blutbasierte Ansatz bietet hier einen entscheidenden Vorteil.

„Blutbasierte Biomarker wie p-tau217 sind besonders vielversprechend, da sie deutlich weniger invasiv und potenziell leichter zugänglich sind“, betonte die leitende Studienautorin Linda McEvoy. Dies beschleunige die Forschung zu Demenz-Risikofaktoren.

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Tür für neue Präventionsstudien geöffnet

Der Test ist zwar noch nicht für die Routineversorgung zugelassen, gilt aber als beeindruckender Fortschritt. Die 25-jährige Nachbeobachtungszeit verleiht den Daten eine hohe Zuverlässigkeit.

Für die Arzneimittelforschung ist die frühe Identifizierung ein Game-Changer. Künftige Studien könnten gezielt Probandinnen auswählen, bei denen der Krankheitsprozess gerade erst beginnt. So steigen die Chancen, dass präventive Therapien wirken, bevor Gedächtnisprobleme den Alltag einschränken.

Wie nutzt man das gewonnene Zeitfenster?

Bleibt die Frage: Was tun mit dem Wissen um ein erhöhtes Risiko? Den Betroffenen bleiben bis zu 25 Jahre Zeit für gezielte Gegenmaßnahmen. Dazu zählen verbesserte Schlafhygiene, Stressreduktion, regelmäßige Bewegung sowie geistige und soziale Aktivität.

Zukünftige Studien müssen nun klären, ob diese frühe Risikoerkennung den Krankheitsverlauf tatsächlich verändern kann. Das Ziel ist klar: Den Ausbruch einer Demenz nicht nur vorherzusagen, sondern durch frühzeitige Interventionen zu verzögern oder ganz zu verhindern.

(16.03.2026)

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