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ATX-Trends: Semperit, Bawag, RBI, Porr, Strabag ...

19.03.2026, 2642 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch erneut fester geschlossen. Der Leitindex ATX verbuchte ein Plus von 1,54 Prozent auf 5.425,40 Punkte und absolvierte damit bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. Die europäischen Leitbörsen verbuchten hingegen, belastet von höheren Ölpreisen, Kursabschläge. Am heimischen Aktienmarkt zog die Aktie des Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit mit einem Kurssprung in Höhe von fast 24 Prozent auf 14,84 Euro die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Ausgelöst wurde das satte Kursplus wohl durch ein freiwilliges Übernahmeangebot des Mehrheitsaktionärs B&C Holding Österreich.

Dieser möchte sämtliche ausstehende Aktien der Semperit, die rund 41,52 Prozent des Grundkapitals der Semperit entsprechen, erwerben. Der Angebotspreis beträgt 15,00 Euro je Aktie in bar. Die B&C-Gruppe hält derzeit rund 58,48 Prozent des Grundkapitals der Semperit. Verbund rückte mit einer Zahlenvorlage in den Fokus und die Aktie des Energieversorgers reagierte mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Der teilstaatliche Stromkonzern hat im Geschäftsjahr 2025 Gewinneinbußen verzeichnet. Das Konzernergebnis verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro. Hauptgründe für das Minus waren eine deutlich geringere Stromproduktion aus Wasserkraft sowie negative Effekte durch die verlängerte staatliche Gewinnabschöpfung in Höhe von 136 Millionen Euro.

Bawag -Titel schlossen mit plus 6,1 Prozent. Nach mehreren Übernahmen in den vergangenen Jahren fasst die Bank ihr nächstes Ziel ins Auge. Sie bestätigte am Mittwoch, für die Übernahme der irischen PTSB (Permanent TSB) ein unverbindliches Angebot eingereicht zu haben. Ob ein verbindliches Angebot abgegeben werde, sei aber noch unklar, so das Unternehmen. Auch auf einen möglichen Kaufpreis habe man sich noch nicht festgelegt. Zuvor hatte die "Presse" über das Interesse der BAWAG an PTSB berichtet. OMV-Titel legten ein Prozent zu. Ein Brand an einer Pipeline des großen libyschen Ölfelds Sharara, das teilweise zum OMV-Konzern gehört, hat für Unklarheit über die Förderung gesorgt. Während die staatliche Ölgesellschaft NOC erklärte, das Öl werde umgeleitet und die Produktion laufe weiter, berichteten Ingenieure vor Ort am Mittwoch von einer schrittweisen Stilllegung. Unter den weiteren Schwergewichten verteuerten sich die Titel der Erste Group um 1,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ebenfalls ein Plus von 1,5 Prozent verbuchen. In der Gunst der Anleger standen auch die Bauwerte. Porr legten 1,1 Prozent zu und Strabag kletterten um zwei Prozent hoch."


(19.03.2026)

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      2001
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      Daido Moriyama
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      2018
      Getsuyosha, bookshop M

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      2023
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      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
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