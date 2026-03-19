Studie: Digitales Umfeld kann Selbstwertgefühl stärken ( Finanztrends)

19.03.2026, 4398 Zeichen

Eine neue klinische Studie der Universität des Saarlandes zeigt, wie digitale Tools die psychische Gesundheit gezielt fördern können. Die Ergebnisse fallen in eine Woche voller alarmierender Signale: Ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler ist laut dem aktuellen Deutschen Schulbarometer psychisch belastet. Gleichzeitig startete eine bundesweite Kampagne, um mentale Gesundheit sichtbarer zu machen.

Schulen und Familien unter Druck

Das direkte soziale Umfeld ist entscheidend für die psychische Entwicklung. Das Deutsche Schulbarometer offenbart eine besorgniserregende Lage: 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler gelten als psychisch belastet. Betroffene berichten deutlich häufiger von Langeweile und Überforderung im Unterricht.

Anzeige

Mentale Fitness beginnt mit den richtigen Routinen im Alltag. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn und hilft dabei, den Fokus spürbar zu steigern. Gratis-PDF für mehr mentale Fitness sichern

Auch zu Hause lauern Fallstricke. Psychologische Auswertungen zeigen, dass pauschales Widersprechen bei negativen Selbstaussagen von Jugendlichen oft kontraproduktiv ist. Experten raten stattdessen zu emotionaler Validierung: Gefühle erst anerkennen, zuhören und dann gemeinsam neue Perspektiven entwickeln. Ein solches Zuhause bildet das Fundament für ein resilientes Selbstbild.

Die zwei Gesichter der digitalen Welt

Soziale Medien wirken oft toxisch. Der ständige Vergleich mit idealisierten Online-Lebensläufen kann das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit schüren. Das Gehirn übernimmt diese digitalen Referenzpunkte unbewusst – das reale Leben wirkt plötzlich banal.

Doch die digitale Sphäre kann auch heilen. Eine im Fachjournal Psychological Medicine veröffentlichte Studie der Universität des Saarlandes liefert den Beleg. Getestet wurde die App Attexis, entwickelt für Erwachsene mit ADHS. Die 337 Teilnehmer steigerten durch achtsamkeitsbasierte Techniken ihr Selbstwertgefühl signifikant. Ihre berufliche und soziale Funktionsfähigkeit verbesserte sich, depressive Symptome nahmen ab. Die digitale Begleitung zeigte ähnlich hohe Effekte wie eine klassische Psychotherapie.

Anzeige

Wer im digitalen Alltag oft die Konzentration verliert, kann sein Gedächtnis mit gezielten Übungen wieder auf Kurs bringen. Entdecken Sie im kostenlosen Ratgeber „Gehirntraining leicht gemacht“, wie Sie Ihren Fokus mit minimalem Zeitaufwand verbessern. Kostenlosen Report mit 11 Übungen herunterladen

Kampagne macht Gefühle sichtbar

Als Reaktion auf den wachsenden Druck starteten UNICEF Deutschland und das Medienunternehmen Ströer die Kampagne „#fühlICH“. Ihr Ziel: Die oft unsichtbaren Belastungen junger Menschen sichtbar zu machen.

Kernstück ist ein digitales Stimmungsbarometer. Über QR-Codes an Bahnhöfen oder in Einkaufszentren können 13- bis 17-Jährige anonym ihre Gefühlslage mitteilen. Die gesammelten Daten werden auf digitalen Werbeflächen und online veröffentlicht. Die Initiatoren wollen so ein gesellschaftliches Umfeld schaffen, in dem offen über psychische Gesundheit gesprochen wird.

Paradigmenwechsel in der Psychologie

Die aktuellen Entwicklungen markieren einen Wandel. Das Selbstwertgefühl wird nicht länger als rein individuelle Verantwortung gesehen, sondern als Produkt der Umgebungsbedingungen. Ein mangelndes Selbstwertgefühl ist oft eine normale Reaktion auf ein dysfunktionales Umfeld.

Diese Erkenntnis hat Konsequenzen. Angesichts der Versorgungsengpässe in der Psychotherapie und fehlender Schulpsychologen fordern Experten strukturelle Veränderungen. Die primäre Aufgabe sei es, stabilisierende und wertschätzende Umfelder zu gestalten – in der Schule, zu Hause und online.

Prävention wird zur Schlüsselaufgabe

Die Schaffung positiver Umfelder bleibt eine zentrale gesundheitspolitische Herausforderung. Der Bedarf an Unterstützung wird weiter steigen. In den kommenden Monaten dürften die Forderungen nach mehr Therapieplätzen und schulischen Hilfsangeboten lauter werden.

Evidenzbasierte digitale Anwendungen wie Attexis werden voraussichtlich eine wichtigere Rolle in der Regelversorgung spielen. Sie können ein gesundes soziales Umfeld nicht ersetzen, bieten aber eine essenzielle Brücke bei langen Wartezeiten. Die nachhaltige Stärkung der psychischen Gesundheit erfordert das Zusammenspiel von sensibilisierten Familien, gut ausgestatteten Schulen und einem konstruktiven Umgang mit der digitalen Welt.

(19.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner CPI Europe AG

Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

» (Christian Drastil)

» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)