» Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

19.03.2026, 3367 Zeichen

Die Woche vom 23. bis 30. März 2026 könnte für Vulcan Energy zu einer Zäsur werden. Gleich drei Ereignisse fallen zusammen: die offizielle Aufnahme in den S&P/ASX 200, ein Unternehmens-Update zur laufenden Bauphase und kurz darauf der Jahresbericht. Für eine Aktie, die seit Jahresbeginn rund 30 Prozent verloren hat, ist das Timing denkbar heikel.

Was Investoren am 24. März erwarten

Im Mittelpunkt steht das Business Update am 24. März. Anleger wollen vor allem wissen, ob der Zeitplan für das Lionheart-Projekt eingehalten wird und ob die Kosten unter Kontrolle bleiben. Besonderes Gewicht hat dabei die Frage nach dem Kapitalbedarf: Das Management hatte bereits signalisiert, dass der Weg zur vollen Produktionskapazität möglicherweise weitere Finanzierungsrunden erfordert. Kommentare zu möglichen Asset-Verkäufen oder Kapitalmaßnahmen dürften den kurzfristigen Kursverlauf maßgeblich beeinflussen.

Lionheart: Bohrergebnisse übertreffen die Planung

Auf der technischen Seite gibt es durchaus Positives zu berichten. In Landau laufen die geothermischen Bohrarbeiten aktiv, ein zweites Bohrgerät soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 folgen. Die ersten Testergebnisse der Bohrung LSC-1b liegen mit Förderraten zwischen 105 und 125 Litern pro Sekunde deutlich über den ursprünglich geplanten 84 bis 94 Litern pro Sekunde. Das schafft technische Glaubwürdigkeit — sofern das Tempo gehalten werden kann.

Hinzu kommt die im Oberrheintal erteilte Produktionslizenz LiThermEx, die erste ihrer Art in der Region. Sie gilt zunächst für sechs Jahre, soll aber auf die geplante 30-jährige Projektlaufzeit verlängert werden. Weitere Lizenzen für das Gesamtprojektgebiet erwartet das Unternehmen im weiteren Verlauf.

Kommerzielle Basis steht

Die Abnahmeseite ist bereits gesichert. Vulcan hält zehnjährige Lieferverträge mit Stellantis, LG Corp, Umicore und Glencore — letzterer umfasst bis zu 44.000 Tonnen über acht Jahre. Rund 72 Prozent der vertraglich gebundenen Mengen für das erste Jahrzehnt sind durch Fest- oder Mindestpreisvereinbarungen abgesichert. Ab 2028 sollen jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden — genug für rund 500.000 Elektrofahrzeugbatterien.

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ASX-200-Aufnahme bringt neue Käufer

Die Indexaufnahme am 23. März hat einen mechanischen Effekt: ETFs und Fonds, die den ASX 200 abbilden, müssen die Aktie kaufen. Viele institutionelle Mandate beschränken Investments auf genau diesen Kreis der 200 größten australischen Börsenwerte — ein struktureller Nachfrageschub, der unabhängig vom operativen Newsflow wirkt.

Ob dieser Rückenwind ausreicht, um das Vertrauen nach einem schwierigen Jahr zurückzugewinnen, entscheidet sich am 24. März. Das Update wird zeigen, wie belastbar Zeitplan und Kostenrahmen tatsächlich sind — und ob das Ziel, 2028 das erste CO₂-neutrale Lithiumprojekt der Welt in Betrieb zu nehmen, noch auf Kurs liegt.

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(19.03.2026)

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