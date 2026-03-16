DGE-Kongress: Darmgesundheit wird Schlüssel für Vitalität ( Finanztrends)

16.03.2026, 4310 Zeichen

Auf dem DGE-Kongress in Kassel rückte das Mikrobiom in den Mittelpunkt. Über 800 Experten diskutierten, wie Ernährung chronische Krankheiten verhindern und die Leistungsfähigkeit steigern kann. Die Botschaft ist klar: Der Darm ist das neue Zentrum ganzheitlicher Gesundheit.

Wissenschaft setzt auf den Darm

Der Kongress zeigte: Der Darm ist mehr als ein Verdauungsorgan. Über 200 Vorträge beleuchteten die Wechselwirkung zwischen Nahrung und Mikroorganismen. „Es handelt sich um ein zentrales Zukunftsthema der Medizin“, betonte Prof. Dr. Dirk Haller von der TUM. Die Forschungslage ist erdrückend – über 200.000 Publikationen gibt es bereits zum Mikrobiom.

Die Ernährung beeinflusst die Darmflora massiv und damit direkt das Energielevel. Eine mediterrane Kost mit Nüssen und Gemüse wirkt sich positiv aus und kann sogar Reizdarm-Beschwerden lindern. Stark verarbeitete Lebensmittel mit viel Fett und Zucker schaden dagegen oft der Vitalität. „Unsere Aufgabe ist es, diese Erkenntnisse evidenzbasiert einzuordnen“, sagte DGE-Präsidentin Prof. Dr. Britta Renner.

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Trend 2026: Essen mit Aufgabe

Passend dazu verändert sich das Konsumverhalten. Lebensmittel müssen 2026 eine konkrete Funktion erfüllen – dieser Trend heißt „radikale Funktionalität“. Snacks und Mahlzeiten sollen nun die mentale Klarheit fördern oder das Immunsystem stärken.

Ein Beispiel sind fermentierte Proteine. Ihre Beliebtheit ist laut Google-Daten um über 2.300 Prozent explodiert. Bei der Fermentation verdauen Mikroorganismen die Proteine vor. Der Körper kann die Nährstoffe so leichter aufnehmen und schneller in Energie umwandeln. Auch Darmkuren und FODMAP-arme Diäten boomen, weil sie Entzündungen minimieren sollen. Selbst adaptogene Pflanzen wie Ashwagandha halten Einzug in Tees, um die Stressresistenz zu erhöhen.

Neue Stars: Kreatin und Vitamin D

Auch Mikronährstoffe rücken in den Fokus. Auf dem Kongress wurden neue Wege der Vitamin-D-Versorgung diskutiert – etwa durch angereicherte Lebensmittel oder mit UVB-Licht behandelte Pilze. Das Vitamin ist essenziell für Energiehaushalt und Immunsystem.

Gleichzeitig wandelt sich das Image von Kreatin. Die Substanz gilt nicht mehr nur als Booster für Kraftsportler. Heute wird sie als Element für Langlebigkeit und geistige Fitness betrachtet. Studien deuten darauf hin, dass Kreatin kognitive Funktionen fördern und dem Alterungsprozess entgegenwirken kann. Vor allem Vegetarier und Veganer könnten von einer gezielten Zufuhr profitieren.

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Deutschland setzt auf pflanzliche Konzepte

Die neuen Erkenntnisse fügen sich in eine breitere Debatte ein. Aktuelle Leitlinien, wie die zur Ernährung im Alter, betonen eine angepasste Nährstoffzufuhr. Sie enthalten erstmals detaillierte Vorgaben zur Flüssigkeitsversorgung.

Die deutsche Herangehensweise setzt stark auf pflanzenbasierte Konzepte. Das steht im Kontrast zu internationalen Entwicklungen. Die DGE kritisierte kürzlich die US-Ernährungsempfehlungen, die viel Fleisch propagieren. Deutsche Experten bemängeln das Fehlen von Nachhaltigkeitskriterien. Für die Lebensmittelindustrie bedeutet der Fokus auf pflanzliche Produkte Innovationsdruck. Über 50 Prozent der Deutschen ernähren sich bereits flexitarisch.

Was kommt als Nächstes?

Der nächste große Schritt ist die personalisierte Ernährung. Forschungsinstitute arbeiten daran, Interventionen gezielt auf das individuelle Mikrobiom abzustimmen. Funktionelle Lebensmittel mit Präbiotika oder Probiotika werden bald noch tiefer in den Alltag integriert.

Das Bewusstsein für die Verbindung zwischen Darm, Psyche und Energie wächst. Für Verbraucher bedeutet das mehr Eigenverantwortung – aber auch neue Möglichkeiten, die eigene Vitalität aktiv zu steuern.

(16.03.2026)

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