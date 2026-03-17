Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
17.03.2026, 2793 Zeichen
Der Einbruch des operativen Gewinns von 5,64 Milliarden auf 413 Millionen Euro im Jahr 2025 zwingt Porsche zu einem radikalen Kurswechsel. Neuer CEO Michael Leiters hat rund 70 Tage nach seinem Amtsantritt die Konturen der „Strategy 2035" skizziert — ein Umbau, der das Unternehmen von Grund auf neu ausrichten soll.
Rückzug aus China, Abkehr vom Elektro-Kurs
Das deutlichste Signal sendet Porsche aus China: Das Händlernetz soll bis Ende 2026 von 150 auf 80 Standorte halbiert werden. Hintergrund ist ein Auslieferungseinbruch von 26 Prozent auf 42.000 Einheiten im vergangenen Jahr — kein kurzfristiger Dämpfer, sondern Ausdruck eines strukturellen Nachfragerückgangs im chinesischen Luxussegment. Weniger Händler sollen die Preissetzungsmacht schützen, die im anhaltenden Preiskampf rund um Elektrofahrzeuge zunehmend unter Druck gerät.
Parallel dazu vollzieht Porsche eine strategische Kehrtwende beim Antrieb. Die ursprünglich geplante vollelektrische Fahrzeugplattform für das nächste Jahrzehnt wurde aufgegeben. Stattdessen verlängert das Unternehmen die Laufzeit von Verbrennungs- und Hybridangeboten. Der Taycan, Porsches Flaggschiff-Elektromodell, verzeichnete 2025 einen Auslieferungsrückgang von 22 Prozent — ein Rückgang, der die Neuausrichtung beschleunigt hat.
Prognose 2026: Stabilisierung unter Vorbehalt
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Porsche einen Umsatz zwischen 35 und 36 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. CFO Jochen Breckner kündigte an, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auch 2026 noch Einmaleffekte im hohen dreistelligen Millionenbereich nach sich ziehen werden. Die erhoffte Ergebnisverbesserung soll vor allem durch die Preisgestaltung beim vollelektrischen Cayenne sowie neue 911-Varianten getragen werden.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG?
Trotz der angespannten Lage schlägt der Vorstand eine Dividende von 1,01 Euro je Vorzugsaktie vor — ein Zeichen, dass das Management die Krise als überwindbar betrachtet und die Bilanzstärke des Unternehmens nicht in Frage stellt.
Die Aktie notiert auf dem Niveau ihres 52-Wochen-Tiefs und liegt rund 15 Prozent unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Ob die „Strategy 2035" Porsche tatsächlich in margenstarke Segmente zurückführt, wird das operative Ergebnis 2026 zeigen — der erste echte Gradmesser für Leiters' Umbaukurs.
Anzeige
Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:
Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.
Random Partner
A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)
» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)
» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)
» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)
» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)
» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
- Research-Fazits zu BMW, Hypoport, Zalando, BP, En...
- Guten Morgen mit Commerzbank, Infineon, TUI ..
- FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Ob...
- Wie Klondike Gold, SolarEdge, Ibiden Co.Ltd, Nora...
- Wie Wirecard, Commerzbank, K+S, AT&S, Bayer und S...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
17.03.2026, 2793 Zeichen
Der Einbruch des operativen Gewinns von 5,64 Milliarden auf 413 Millionen Euro im Jahr 2025 zwingt Porsche zu einem radikalen Kurswechsel. Neuer CEO Michael Leiters hat rund 70 Tage nach seinem Amtsantritt die Konturen der „Strategy 2035" skizziert — ein Umbau, der das Unternehmen von Grund auf neu ausrichten soll.
Rückzug aus China, Abkehr vom Elektro-Kurs
Das deutlichste Signal sendet Porsche aus China: Das Händlernetz soll bis Ende 2026 von 150 auf 80 Standorte halbiert werden. Hintergrund ist ein Auslieferungseinbruch von 26 Prozent auf 42.000 Einheiten im vergangenen Jahr — kein kurzfristiger Dämpfer, sondern Ausdruck eines strukturellen Nachfragerückgangs im chinesischen Luxussegment. Weniger Händler sollen die Preissetzungsmacht schützen, die im anhaltenden Preiskampf rund um Elektrofahrzeuge zunehmend unter Druck gerät.
Parallel dazu vollzieht Porsche eine strategische Kehrtwende beim Antrieb. Die ursprünglich geplante vollelektrische Fahrzeugplattform für das nächste Jahrzehnt wurde aufgegeben. Stattdessen verlängert das Unternehmen die Laufzeit von Verbrennungs- und Hybridangeboten. Der Taycan, Porsches Flaggschiff-Elektromodell, verzeichnete 2025 einen Auslieferungsrückgang von 22 Prozent — ein Rückgang, der die Neuausrichtung beschleunigt hat.
Prognose 2026: Stabilisierung unter Vorbehalt
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Porsche einen Umsatz zwischen 35 und 36 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. CFO Jochen Breckner kündigte an, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auch 2026 noch Einmaleffekte im hohen dreistelligen Millionenbereich nach sich ziehen werden. Die erhoffte Ergebnisverbesserung soll vor allem durch die Preisgestaltung beim vollelektrischen Cayenne sowie neue 911-Varianten getragen werden.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG?
Trotz der angespannten Lage schlägt der Vorstand eine Dividende von 1,01 Euro je Vorzugsaktie vor — ein Zeichen, dass das Management die Krise als überwindbar betrachtet und die Bilanzstärke des Unternehmens nicht in Frage stellt.
Die Aktie notiert auf dem Niveau ihres 52-Wochen-Tiefs und liegt rund 15 Prozent unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Ob die „Strategy 2035" Porsche tatsächlich in margenstarke Segmente zurückführt, wird das operative Ergebnis 2026 zeigen — der erste echte Gradmesser für Leiters' Umbaukurs.
Anzeige
Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:
Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.
Random Partner
A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)
» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)
» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)
» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)
» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)
» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
- Research-Fazits zu BMW, Hypoport, Zalando, BP, En...
- Guten Morgen mit Commerzbank, Infineon, TUI ..
- FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Ob...
- Wie Klondike Gold, SolarEdge, Ibiden Co.Ltd, Nora...
- Wie Wirecard, Commerzbank, K+S, AT&S, Bayer und S...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier
Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana