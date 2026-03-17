SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)

17.03.2026, 2793 Zeichen

Der Einbruch des operativen Gewinns von 5,64 Milliarden auf 413 Millionen Euro im Jahr 2025 zwingt Porsche zu einem radikalen Kurswechsel. Neuer CEO Michael Leiters hat rund 70 Tage nach seinem Amtsantritt die Konturen der „Strategy 2035" skizziert — ein Umbau, der das Unternehmen von Grund auf neu ausrichten soll.

Rückzug aus China, Abkehr vom Elektro-Kurs

Das deutlichste Signal sendet Porsche aus China: Das Händlernetz soll bis Ende 2026 von 150 auf 80 Standorte halbiert werden. Hintergrund ist ein Auslieferungseinbruch von 26 Prozent auf 42.000 Einheiten im vergangenen Jahr — kein kurzfristiger Dämpfer, sondern Ausdruck eines strukturellen Nachfragerückgangs im chinesischen Luxussegment. Weniger Händler sollen die Preissetzungsmacht schützen, die im anhaltenden Preiskampf rund um Elektrofahrzeuge zunehmend unter Druck gerät.

Parallel dazu vollzieht Porsche eine strategische Kehrtwende beim Antrieb. Die ursprünglich geplante vollelektrische Fahrzeugplattform für das nächste Jahrzehnt wurde aufgegeben. Stattdessen verlängert das Unternehmen die Laufzeit von Verbrennungs- und Hybridangeboten. Der Taycan, Porsches Flaggschiff-Elektromodell, verzeichnete 2025 einen Auslieferungsrückgang von 22 Prozent — ein Rückgang, der die Neuausrichtung beschleunigt hat.

Prognose 2026: Stabilisierung unter Vorbehalt

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Porsche einen Umsatz zwischen 35 und 36 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. CFO Jochen Breckner kündigte an, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auch 2026 noch Einmaleffekte im hohen dreistelligen Millionenbereich nach sich ziehen werden. Die erhoffte Ergebnisverbesserung soll vor allem durch die Preisgestaltung beim vollelektrischen Cayenne sowie neue 911-Varianten getragen werden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG?

Trotz der angespannten Lage schlägt der Vorstand eine Dividende von 1,01 Euro je Vorzugsaktie vor — ein Zeichen, dass das Management die Krise als überwindbar betrachtet und die Bilanzstärke des Unternehmens nicht in Frage stellt.

Die Aktie notiert auf dem Niveau ihres 52-Wochen-Tiefs und liegt rund 15 Prozent unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Ob die „Strategy 2035" Porsche tatsächlich in margenstarke Segmente zurückführt, wird das operative Ergebnis 2026 zeigen — der erste echte Gradmesser für Leiters' Umbaukurs.

Anzeige

Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Opening Bell V via openingbell.eu
Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

    Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 2793 Zeichen

    Der Einbruch des operativen Gewinns von 5,64 Milliarden auf 413 Millionen Euro im Jahr 2025 zwingt Porsche zu einem radikalen Kurswechsel. Neuer CEO Michael Leiters hat rund 70 Tage nach seinem Amtsantritt die Konturen der „Strategy 2035" skizziert — ein Umbau, der das Unternehmen von Grund auf neu ausrichten soll.

    Rückzug aus China, Abkehr vom Elektro-Kurs

    Das deutlichste Signal sendet Porsche aus China: Das Händlernetz soll bis Ende 2026 von 150 auf 80 Standorte halbiert werden. Hintergrund ist ein Auslieferungseinbruch von 26 Prozent auf 42.000 Einheiten im vergangenen Jahr — kein kurzfristiger Dämpfer, sondern Ausdruck eines strukturellen Nachfragerückgangs im chinesischen Luxussegment. Weniger Händler sollen die Preissetzungsmacht schützen, die im anhaltenden Preiskampf rund um Elektrofahrzeuge zunehmend unter Druck gerät.

    Parallel dazu vollzieht Porsche eine strategische Kehrtwende beim Antrieb. Die ursprünglich geplante vollelektrische Fahrzeugplattform für das nächste Jahrzehnt wurde aufgegeben. Stattdessen verlängert das Unternehmen die Laufzeit von Verbrennungs- und Hybridangeboten. Der Taycan, Porsches Flaggschiff-Elektromodell, verzeichnete 2025 einen Auslieferungsrückgang von 22 Prozent — ein Rückgang, der die Neuausrichtung beschleunigt hat.

    Prognose 2026: Stabilisierung unter Vorbehalt

    Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Porsche einen Umsatz zwischen 35 und 36 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. CFO Jochen Breckner kündigte an, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auch 2026 noch Einmaleffekte im hohen dreistelligen Millionenbereich nach sich ziehen werden. Die erhoffte Ergebnisverbesserung soll vor allem durch die Preisgestaltung beim vollelektrischen Cayenne sowie neue 911-Varianten getragen werden.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG?

    Trotz der angespannten Lage schlägt der Vorstand eine Dividende von 1,01 Euro je Vorzugsaktie vor — ein Zeichen, dass das Management die Krise als überwindbar betrachtet und die Bilanzstärke des Unternehmens nicht in Frage stellt.

    Die Aktie notiert auf dem Niveau ihres 52-Wochen-Tiefs und liegt rund 15 Prozent unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Ob die „Strategy 2035" Porsche tatsächlich in margenstarke Segmente zurückführt, wird das operative Ergebnis 2026 zeigen — der erste echte Gradmesser für Leiters' Umbaukurs.

    Anzeige

    Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

    » Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

    » Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

    » Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

    » Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

    » Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

    » Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Opening Bell V via openingbell.eu
    Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

      Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de