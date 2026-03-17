SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Micron Aktie: Zahlen, Kapazität, Momentum ( Finanztrends)

17.03.2026, 3406 Zeichen

Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen setzt Micron gleich auf mehreren Ebenen Zeichen: Die Übernahme eines Produktionsstandorts in Taiwan ist abgeschlossen, ein zweites Gebäude am selben Standort bereits angekündigt — und Analysten überbieten sich mit Kurszielen. Am Dienstag notiert die Aktie knapp unter ihrem gestrigen 52-Wochen-Hoch.

Taiwan-Expansion: Zwei Fabriken statt einer

Mit dem Abschluss der Übernahme des PSMC-Standorts P5 in Tongluo sichert sich Micron rund 28.000 Quadratmeter Reinraumfläche für die DRAM- und Hochbandbreitenspeichers-Produktion (HBM). Der Umbau beginnt sofort, erste Produktlieferungen sind ab dem Geschäftsjahr 2028 geplant.

Noch während die Tinte unter dem ersten Deal trocknet, hat Micron bereits den Bau einer zweiten vergleichbaren Anlage am selben Standort angekündigt — Baubeginn noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres 2026. Die zweite Halle soll weitere rund 25.000 Quadratmeter Reinraumkapazität hinzufügen.

Analysten erhöhen die Messlatte

Die Expansionsnachricht löste unmittelbar eine Welle von Analystenkorrekturen aus. RBC Capital hob sein Kursziel von 425 auf 525 US-Dollar an und verwies auf anhaltende Preisstärke im Speicherchipmarkt bis mindestens Ende 2026. Als konkreten Wachstumstreiber nannte RBC Nvidias Rubin-Ultra-Plattform. Wedbush hatte sein Kursziel bereits am 13. März von 320 auf 500 US-Dollar erhöht.

Mizuho geht noch weiter: Für das Mai-Quartal prognostiziert die Bank einen Umsatz von 25,0 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 11,13 US-Dollar — rund 8 Prozent über dem Marktkonsens.

Was die Zahlen am 18. März zeigen müssen

Nach Börsenschluss am Mittwoch legt Micron seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vor. Der Marktkonsens erwartet einen Gewinn je Aktie von 8,77 US-Dollar sowie einen Umsatz von rund 19,0 Milliarden US-Dollar — getragen vor allem vom Cloud-Speichergeschäft.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Micron?

Dieses Segment, das Verkäufe an Hyperscaler und HBM-Lösungen für KI-Rechenzentren bündelt, hat seinen Umsatzanteil innerhalb eines Jahres von 30 auf 39 Prozent ausgebaut. Im ersten Geschäftsquartal verdoppelte sich der Segmentumsatz auf 5,3 Milliarden US-Dollar — angetrieben durch höhere Durchschnittspreise und steigende Liefermengen.

Den strukturellen Rückenwind liefern die Preise: Laut Counterpoint Research stiegen DRAM- und NAND-Flash-Preise im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 90 Prozent. Microns HBM-Kapazität für 2026 ist bereits vollständig ausverkauft, und der globale Speicherengpass dürfte nach Einschätzung von Micron und HP Enterprise bis weit in 2027 anhalten. Der Hauptgrund: HBM-Chips benötigen dreimal so viel Wafer-Kapazität wie Standard-Speicherbausteine.

Micron selbst erwartet, dass der HBM-Markt bis 2028 auf 100 Milliarden US-Dollar anwächst — bei einer jährlichen Wachstumsrate von 40 Prozent. Die Quartalszahlen am Mittwoch werden zeigen, ob das operative Geschäft mit dem Tempo der Erwartungen Schritt hält.

Anzeige

Micron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Micron-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Micron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Micron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Micron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ÖTV: Über Jurij Rodionov, Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Joel Schwärzl...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

» Zhejiang Dragon Aktie: Export-Fokus birgt Risiken ( Finanztrends)

» Strategic Acquisitions Aktie: Krypto-Lending ( Finanztrends)

» Generation Z: Rauschtrinken übertrifft Millennials ( Finanztrends)

» E.ON erreicht Meilenstein bei Smart Metern – und rüstet gegen Cyberangri...

» KI-Agenten: Neue Sicherheitsarchitekturen sollen autonome Systeme zähmen...

» New Fortress Energy Aktie: Kapitalschnitt droht ( Finanztrends)

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» SPD räumt ihre Berliner Parteizentrale um ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichischer Aktientag: Impressionen
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
Messages 2026
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Wienerberger(3), Verbund(2), FACC(1), Erste Group(1)
    BSN Vola-Event FACC
    Star der Stunde: FACC 3.16%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.82%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1)
    BSN MA-Event Infineon
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(2), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Strabag(1), VIG(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 3406 Zeichen

    Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen setzt Micron gleich auf mehreren Ebenen Zeichen: Die Übernahme eines Produktionsstandorts in Taiwan ist abgeschlossen, ein zweites Gebäude am selben Standort bereits angekündigt — und Analysten überbieten sich mit Kurszielen. Am Dienstag notiert die Aktie knapp unter ihrem gestrigen 52-Wochen-Hoch.

    Taiwan-Expansion: Zwei Fabriken statt einer

    Mit dem Abschluss der Übernahme des PSMC-Standorts P5 in Tongluo sichert sich Micron rund 28.000 Quadratmeter Reinraumfläche für die DRAM- und Hochbandbreitenspeichers-Produktion (HBM). Der Umbau beginnt sofort, erste Produktlieferungen sind ab dem Geschäftsjahr 2028 geplant.

    Noch während die Tinte unter dem ersten Deal trocknet, hat Micron bereits den Bau einer zweiten vergleichbaren Anlage am selben Standort angekündigt — Baubeginn noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres 2026. Die zweite Halle soll weitere rund 25.000 Quadratmeter Reinraumkapazität hinzufügen.

    Analysten erhöhen die Messlatte

    Die Expansionsnachricht löste unmittelbar eine Welle von Analystenkorrekturen aus. RBC Capital hob sein Kursziel von 425 auf 525 US-Dollar an und verwies auf anhaltende Preisstärke im Speicherchipmarkt bis mindestens Ende 2026. Als konkreten Wachstumstreiber nannte RBC Nvidias Rubin-Ultra-Plattform. Wedbush hatte sein Kursziel bereits am 13. März von 320 auf 500 US-Dollar erhöht.

    Mizuho geht noch weiter: Für das Mai-Quartal prognostiziert die Bank einen Umsatz von 25,0 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 11,13 US-Dollar — rund 8 Prozent über dem Marktkonsens.

    Was die Zahlen am 18. März zeigen müssen

    Nach Börsenschluss am Mittwoch legt Micron seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vor. Der Marktkonsens erwartet einen Gewinn je Aktie von 8,77 US-Dollar sowie einen Umsatz von rund 19,0 Milliarden US-Dollar — getragen vor allem vom Cloud-Speichergeschäft.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Micron?

    Dieses Segment, das Verkäufe an Hyperscaler und HBM-Lösungen für KI-Rechenzentren bündelt, hat seinen Umsatzanteil innerhalb eines Jahres von 30 auf 39 Prozent ausgebaut. Im ersten Geschäftsquartal verdoppelte sich der Segmentumsatz auf 5,3 Milliarden US-Dollar — angetrieben durch höhere Durchschnittspreise und steigende Liefermengen.

    Den strukturellen Rückenwind liefern die Preise: Laut Counterpoint Research stiegen DRAM- und NAND-Flash-Preise im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 90 Prozent. Microns HBM-Kapazität für 2026 ist bereits vollständig ausverkauft, und der globale Speicherengpass dürfte nach Einschätzung von Micron und HP Enterprise bis weit in 2027 anhalten. Der Hauptgrund: HBM-Chips benötigen dreimal so viel Wafer-Kapazität wie Standard-Speicherbausteine.

    Micron selbst erwartet, dass der HBM-Markt bis 2028 auf 100 Milliarden US-Dollar anwächst — bei einer jährlichen Wachstumsrate von 40 Prozent. Die Quartalszahlen am Mittwoch werden zeigen, ob das operative Geschäft mit dem Tempo der Erwartungen Schritt hält.

    Anzeige

    Micron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Micron-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten Micron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Micron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Micron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ÖTV: Über Jurij Rodionov, Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Joel Schwärzl...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

    » Zhejiang Dragon Aktie: Export-Fokus birgt Risiken ( Finanztrends)

    » Strategic Acquisitions Aktie: Krypto-Lending ( Finanztrends)

    » Generation Z: Rauschtrinken übertrifft Millennials ( Finanztrends)

    » E.ON erreicht Meilenstein bei Smart Metern – und rüstet gegen Cyberangri...

    » KI-Agenten: Neue Sicherheitsarchitekturen sollen autonome Systeme zähmen...

    » New Fortress Energy Aktie: Kapitalschnitt droht ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » SPD räumt ihre Berliner Parteizentrale um ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichischer Aktientag: Impressionen
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    Messages 2026
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Wienerberger(3), Verbund(2), FACC(1), Erste Group(1)
      BSN Vola-Event FACC
      Star der Stunde: FACC 3.16%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.82%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1)
      BSN MA-Event Infineon
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(2), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Strabag(1), VIG(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de