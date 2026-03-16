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INFINITI HR: Globaler Compliance-Leitfaden trifft auf deutsche Regulierungswirklichkeit ( Finanztrends)

16.03.2026, 5905 Zeichen

Deutsche HR-Abteilungen stehen unter Druck: Globale Richtlinien und lokale Gesetze erfordern sofortiges Handeln. Ein neu verbreiteter internationaler Compliance-Leitfaden fällt genau in eine Phase verschärfter nationaler und europäischer Auflagen. Für multinationale Unternehmen in Deutschland wird die Anpassung zur Gratwanderung.

Syndizierter Leitfaden als Weckruf für globale Konzerne

Am 15. März 2026 verbreiteten internationale Nachrichtenagenturen den 2026 Employer Compliance Guide von INFINITI HR weltweit. Diese gezielte Streuung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Während der Leitfaden bereits Anfang März veröffentlicht wurde, sorgt die aktuelle Verbreitung für neue Dringlichkeit. Er adressiert globale Herausforderungen wie Lohnanpassungen und den notwendigen Umbau von HR-Strukturen.

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Für Konzerne mit Standorten in Deutschland bedeutet dies eine doppelte Aufgabe: Sie müssen die internationalen Empfehlungen mit dem strengen deutschen Arbeitsrecht in Einklang bringen. Compliance-Lücken zeigen sich oft erst bei Prüfungen oder Rechtsstreiten – mit teuren Konsequenzen. Die aktuelle Kampagne zielt darauf ab, Unternehmen zu proaktivem Risikomanagement zu bewegen.

Lokale Pflichten: Betriebsratswahlen und Lohnschwellen

Parallel zu den globalen Diskussionen laufen in Deutschland konkrete Verfahren. Die Betriebsratswahlen haben am 1. März begonnen und dauern bis Ende Mai. Ein entscheidender Punkt: Die Wahl muss in traditioneller Papierform erfolgen. Elektronische Abstimmungen sind nicht zugelassen und würden das gesamte Verfahren ungültig machen.

Gleichzeitig müssen Gehaltssysteme aktualisiert werden. Der gesetzliche Mindestlohn stieg auf 13,90 Euro pro Stunde. Bei einer 40-Stunden-Woche summiert sich das auf rund 2.400 Euro brutto monatlich. Auch die Grenze für Mini-Jobs wurde auf 603 Euro angehoben. Schon geringe Überschreitungen dieser Schwellen lösen komplexe Sozialversicherungspflichten aus. Eine enge Abstimmung zwischen Personalabteilung und Lohnbuchhaltung ist unerlässlich.

EU-Lohntransparenzrichtlinie beendet Geheimniskrämerei

Eine der größten Herausforderungen steht im Juni an: Bis zum 7. Juni 2026 muss die EU-Lohntransparenzrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Sie beendet die bisherige Praxis der Gehaltsgeheimniskrämerei.

Künftig müssen Arbeitgeber in Stellenausschreibungen oder vor Vorstellungsgesprächen Gehaltsbänder nennen. Die Frage nach der bisherigen Vergütung ist verboten. Zudem haben Beschäftigte das Recht, Auskunft über das durchschnittliche Gehalt für gleichwertige Tätigkeiten – aufgeschlüsselt nach Geschlechtern – zu verlangen. Personalberater raten dringend, noch vor dem Sommer klare Stellenprofile und objektive Vergütungskriterien zu definieren. Ohne diese Grundlage sind Unternehmen rechtlich angreifbar.

KI und Zeiterfassung als neue Risikofelder

Die Digitalisierung der Personalarbeit schafft neue Fallstricke. Durch den EU-KI-Gesetzentwurf wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Recruiting oder bei Leistungsbeurteilungen als Hochrisiko-Anwendung eingestuft. Entscheidungen müssen stets unter menschlicher Aufsicht getroffen werden, um Diskriminierung und hohe Strafen zu vermeiden.

Ebenfalls im Fokus: die objektive Zeiterfassung. Das Bundesarbeitsgericht hat klare Vorgaben gemacht. Unternehmen müssen Systeme einführen, die Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit lückenlos erfassen. Die Ära der Vertrauensarbeitszeit ohne Nachweis ist endgültig vorbei. Dies dient dem Schutz der Höchstarbeitszeiten und gesetzlichen Ruhepausen.

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Analyse: Lokales Know-how wird zum entscheidenden Faktor

Die Gleichzeitigkeit globaler Leitlinien und nationaler Fristen zeigt ein grundlegendes Problem auf. Generische internationale Richtlinien reichen für den deutschen Markt nicht aus. Es braucht tiefgehendes lokales Know-how.

Der Unterschied zwischen echter Compliance-Expertise und oberflächlicher Administrationsunterstützung wird immer deutlicher. Bei der Auswahl von HR-Dienstleistern oder „Employer of Record“-Partnern muss deren Kenntnis deutscher Besonderheiten streng geprüft werden. Dazu gehört etwa die Anmeldepflicht ausländischer Arbeitnehmer beim Einwohnermeldeamt – ein scheinbar bürokratischer Schritt, der direkten Einfluss auf die Steuerklasse und die korrekte Lohnabrechnung hat.

Die Investition in robuste, rechtskonforme Systeme ist heute keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Die Kosten für Nachlässigkeit übersteigen die Aufwendungen für eine professionelle Umsetzung bei weitem.

Ausblick: Der Druck wird weiter steigen

Nach den Betriebsratswahlen Ende Mai steht bereits die nächste Deadline an: die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie im Juni. Unternehmen, die bis dahin keine transparenten und geschlechtsneutralen Vergütungsstrukturen etabliert haben, riskieren Klagen von Beschäftigten und Eingriffe der Aufsichtsbehörden.

Hinzu kommt die dynamische Regulierung von KI in der Personalarbeit. Sie erfordert kontinuierliche Anpassungen an Datenschutz- und Antidiskriminierungsrecht. Der Bedarf an spezialisierten Compliance-Plattformen und juristischer Begleitung wird weiter stark wachsen. In einem hochregulierten Markt wie Deutschland wird Risikomanagement zur zentralen Stabilitätsfrage für jeden Arbeitgeber.


(16.03.2026)

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» Alexander McQueen verwandelt Kettenpanzer in Strickkunst ( Finanztrends)

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    Autor: Finanztrends

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