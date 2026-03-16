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Krka Aktie: Rekordumsatz unter Druck ( Finanztrends)

16.03.2026, 2499 Zeichen

Der slowenische Pharmakonzern Krka hat im Geschäftsjahr 2025 eine historische Marke durchbrochen: Erstmals stieg der Umsatz auf über zwei Milliarden Euro. Während dieser Erfolg die operative Stärke unterstreicht, wächst gleichzeitig der politische Druck auf die Medikamentenpreise in Europa.

Der Generika-Sektor sieht sich einer verschärften Beobachtung durch Gesundheitspolitiker und Krankenkassen gegenüber. In vielen europäischen Märkten fordern Kostenträger deutliche Einsparungen, was den Preiswettbewerb weiter anheizt. Für Unternehmen wie Krka, deren Geschäftsmodell auf hoher Effizienz basiert, wird die Verteidigung der Margen damit zur zentralen Aufgabe.

Herausforderungen in der Kostenstruktur

Zusätzlich zur Preisdebatte belasten strukturelle Faktoren die Branche. Strengere Umweltauflagen und die notwendige Sicherung resilienter Lieferketten treiben die Produktionskosten nach oben. Anleger achten derzeit besonders darauf, wie flexibel der Konzern seine Kapazitäten erweitern kann, um Lieferengpässe zu vermeiden und gleichzeitig die Kostenkontrolle zu wahren.

An der Börse spiegelt sich die solide Verfassung des Unternehmens trotz dieser Hürden wider. Mit einem Schlusskurs von 976,00 PLN am Freitag liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 13,5 % im Plus. Der Titel notiert damit deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt von etwa 880 PLN, was den langfristigen Aufwärtstrend unterstreicht, auch wenn das Rekordhoch vom Februar bei 1.045,00 PLN zuletzt außer Reichweite blieb.

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    Autor: Finanztrends

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