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Navitas Semiconductor Aktie: KI-Offensive ( Finanztrends)

16.03.2026, 3083 Zeichen

Navitas Semiconductor forciert den Umbau zum Spezialisten für KI-Infrastruktur. Mit der Ernennung einer erfahrenen Finanzchefin und neuen Hochleistungshalbleitern für Rechenzentren adressiert das Unternehmen gezielt die thermischen Engpässe moderner Serverfarmen. Anleger quittieren diesen Fokus heute mit einem deutlichen Kursplus von über zehn Prozent.

Fokus auf Profitabilität und KI-Hardware

Ein zentraler Baustein der Neuausrichtung ist der Wechsel im Management. Tonya Stevens, die zuvor Führungspositionen bei Lattice Semiconductor und Intel innehatte, übernimmt zum 30. März den Posten des Chief Financial Officer. Ihre Aufgabe ist klar definiert: Sie soll die globale Finanzstrategie leiten und das Unternehmen nachhaltig in die Gewinnzone führen.

Parallel dazu treibt Navitas die technologische Entwicklung voran. Das Unternehmen stellte neue Komponenten seiner GeneSiC-Plattform vor, die speziell auf die Anforderungen von KI-Rechenzentren zugeschnitten sind. Diese Halbleiter sollen die Leistungsdichte erhöhen und das Wärmemanagement verbessern – eine der größten Herausforderungen beim Betrieb leistungsstarker KI-Server. Eine neu vorgestellte 10-kW-Plattform erreicht dabei Spitzenwirkungsgrade von bis zu 98,5 Prozent.

Navitas 2.0: Der strukturelle Wandel

Hinter diesen Schritten steht die Strategie „Navitas 2.0“. Das Unternehmen verlagert seinen Schwerpunkt weg vom volatilen Mobilfunkmarkt hin zu wachstumsstarken Hochleistungssektoren wie Energieinfrastruktur und Künstliche Intelligenz. Dieser Wandel spiegelt sich bereits in den Geschäftszahlen wider: Erstmals in der Unternehmensgeschichte machten diese Bereiche den Großteil des Quartalsumsatzes aus, während das Geschäft mit Mobilgeräten auf einen Anteil von unter 25 Prozent schrumpfte.

Die Aktie reagierte heute mit einem Sprung auf 9,75 Euro und markierte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Trotz eines Umsatzrückgangs im vierten Quartal 2025 auf 7,3 Millionen US-Dollar blickt das Management optimistisch nach vorn.

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    Autor: Finanztrends

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