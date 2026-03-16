PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Finanztrends)

16.03.2026, 6613 Zeichen

Ab Oktober 2026 dürfen in Deutschland keine tragbaren Feuerlöscher mit PFAS-haltigem Schaum mehr verkauft werden. Die EU-Verordnung zwingt Unternehmen zu umfassenden Investitionen in neue Löschtechnik und strikter Dokumentation.

Die Ära der fluorhaltigen Löschschäume geht in Deutschland zu Ende. Seit der Verabschiedung der EU-Verordnung 2025/1988 im Oktober vergangenen Jahres läuft die Uhr für den Ausstieg aus per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS). Diese als „Ewigkeitschemikalien“ bekannten Stoffe sollen bis 2030 weitgehend verboten werden. Die ersten kritischen Fristen für die deutsche Wirtschaft beginnen bereits 2026.

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Strikte Fristen für Feuerlöscher ab Herbst 2026

Der EU-weite PFAS-Ausstieg folgt einem gestaffelten Zeitplan. Für den Großteil der gewerblichen und industriellen Betriebe in Deutschland wird es ab dem 23. Oktober 2026 ernst: Ab diesem Stichtag dürfen Feuerlöscher mit PFAS-Konzentrationen ab 1 Milligramm pro Liter nicht mehr in den Verkehr gebracht werden.

Noch früher, bereits am 10. April 2026, tritt eine parallele Beschränkung für Perfluorhexansäure (PFHxA) in Kraft. Dieser kurzkettige C6-Stoff war als Ersatz für die bereits regulierten C8-Chemikalien PFOS und PFOA eingeführt worden.

Das Problem: Herkömmliche Feuerlöscher lassen sich nicht einfach entleeren und mit fluorfreien Alternativen befüllen. Das Risiko von Kreuzkontaminationen und technische Inkompatibilitäten bei Düsen und Mischsystemen machen einen Komplettaustausch der Geräte notwendig. Branchenexperten raten Unternehmen, ihre Beschaffungsprozesse frühzeitig zu starten, um Engpässe zu vermeiden. Die Nachfrage nach fluorfreien Löschern wird voraussichtlich stark ansteigen.

Neue Kennzeichnungspflicht und Betriebspläne

Nicht nur der Verkauf neuer Geräte wird reguliert. Für Unternehmen, die während der Übergangsphase noch PFAS-haltige Bestände vorhalten, gelten ab Oktober 2026 strenge administrative Auflagen.

Alle nicht genutzten Löschschäume mit PFAS-Konzentrationen ab 1 mg/L müssen deutlich gekennzeichnet werden. Das Etikett muss in deutscher Sprache warnen, dass das Produkt per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen enthält.

Zudem schränkt die EU-Kommission den Einsatz dieser Altbestände stark ein. Ab Ende Oktober 2026 dürfen PFAS-Schaumlöscher nur noch bei Bränden der Klasse B eingesetzt werden – also bei brennbaren Flüssigkeiten wie Ölen, Lösungsmitteln oder Kraftstoffen.

Betriebe müssen außerdem jährliche PFAS-Managementpläne erstellen. Diese müssen Anwendungsmengen, Wartungsroutinen, Reinigungsverfahren, Notfallmaßnahmen und die Strategie für den Umstieg auf fluorfreie Alternativen dokumentieren. Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens 15 Jahre. Deutsche Aufsichtsbehörden werden diese Unterlagen bei Kontrollen voraussichtlich genau prüfen.

Entsorgung wird zur Herausforderung

Der Grund für die strengen Regelungen liegt in der extremen Langlebigkeit von PFAS in der Umwelt. Die Entsorgung ausgemusterter Feuerlöscher und stationärer Löschanlagen wird zur komplexen Compliance-Aufgabe.

Nach den neuen REACH-Änderungen müssen PFAS-haltige Löschmittel und alle bei ihrer Nutzung oder Reinigung anfallenden Abwässer separat gesammelt und von zertifizierten Entsorgungsbetrieben behandelt werden.

Umweltexperten warnen vor hohen Haftungsrisiken bei unsachgemäßer Entsorgung. Bußgelder und Sanierungskosten können erheblich sein. Deutsche Entsorgungsunternehmen rüsten sich bereits für den erwarteten Anstieg gefährlicher Schaumkonzentrate.

Für Industrieanlagen, die bestehende stationäre Systeme reinigen und mit fluorfreien Schäumen weiterbetreiben wollen, gelten strenge Grenzwerte: Nach der Reinigung darf die Restkonzentration von PFAS im neuen Schaum 50 Milligramm pro Liter nicht überschreiten.

Branche vor historischem Wandel

Der Abschied von PFAS in der Brandbekämpfung markiert einen der größten Umbrüche im industriellen Brandschutz seit Jahrzehnten. Fluorierte Schäume galten lange als Goldstandard für Flüssigkeitsbrände, da sie die Oberflächenspannung von Wasser stark reduzieren und einen erstickenden Film bilden.

Doch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) sammelte über Jahre hinweg eindeutige Daten zur Bioakkumulation dieser Stoffe. Die regulatorische Priorität verschob sich deutlich zugunsten des Umweltschutzes.

Branchenanalysten sehen zwar hohe Investitionskosten für den Austausch von Feuerlöschern und stationären Anlagen. Diese mildern jedoch langfristige finanzielle und reputative Risiken. Unternehmen, die den Umstieg verzögern, riskieren nicht nur Compliance-Strafen, sondern auch Haftung für Umweltkontaminationen.

Die Entwicklung moderner fluorfreier Schäume (F3) hat als Reaktion auf den regulatorischen Druck stark an Fahrt gewonnen. Technische Bewertungen zeigen, dass heutige F3-Alternativen bei angepasster Anwendungstechnik vergleichbare Leistung bieten können.

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Countdown bis zum Totalverbot 2030

Das Jahr 2026 markiert zwar die kritische Weiche für tragbare Löscher und administrative Compliance. Es ist jedoch nur die erste Phase einer mehrstufigen Ausstiegsstrategie.

Bis zum 23. April 2027 wird das Vermarktungsverbot auf alkoholbeständige Löschschäume in tragbaren Einheiten ausgeweitet. Das umfassende Verbot für alle standardmäßigen PFAS-haltigen Löschschäume tritt schließlich am 23. Oktober 2030 in Kraft.

Einige hochspezialisierte Sektoren wie die zivile Luftfahrt, Militär und Offshore-Ölplattformen erhalten verlängerte Übergangsfristen bis 2035. Grund sind die komplexen Sicherheitsanforderungen und der Mangel an direkt austauschbaren Alternativen für große Industriesysteme.

Für die überwiegende Mehrheit der deutschen Gewerbe-, Industrie- und öffentlichen Einrichtungen läuft die Uhr jedoch bereits. Arbeitsschutzexperten raten Facility-Managern dringend, ihre Brandschutzinfrastruktur in der ersten Hälfte 2026 zu überprüfen. Nur ein proaktiver Umstieg auf fluorfreie Technologien garantiert rechtzeitige Compliance und maximale Arbeitssicherheit.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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