Pflege-Digitalisierung: Neue Regeln entlasten Familien ab 2026 ( Finanztrends)

16.03.2026, 4770 Zeichen

Die Verwaltung von Pflegeleistungen in Deutschland wird ab sofort deutlich digitaler und bürgerfreundlicher. Zwei neue Gesetze entbürokratisieren Anträge, erhöhen Budgets für digitale Hilfen und setzen die Pflegekassen unter Zeitdruck. Für Millionen pflegender Angehörige bedeutet das mehr Unterstützung und weniger Papierkrieg.

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BEEP-Gesetz: Mehr Geld für digitale Pflegehilfen

Der größte Wandel geht vom Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP) aus, das seit Januar 2026 in Kraft ist. Es erleichtert den Marktzugang für Digitale Pflegeanwendungen (DiPAs) und erhöht die finanzielle Förderung deutlich.

Konkret steht Pflegebedürftigen nun ein monatliches Budget von bis zu 70 Euro zur Verfügung. Davon können bis zu 40 Euro für eine DiPA selbst und weitere 30 Euro für Einrichtung, Support und Schulung ausgegeben werden. Die Neuerung: Erstmals können auch pflegende Angehörige diese Mittel für Tools zur Pflegeorganisation oder Stressbewältigung beantragen – nicht nur die Pflegebedürftigen selbst.

Online-Anträge werden Standard

Gleichzeitig treibt das Onlinezugangsgesetz (OZG) die Digitalisierung der Antragsverfahren voran. Pflegekassen müssen ihre Portale ausbauen. Anträge auf einen Pflegegrad, Kombinationsleistungen oder Statusänderungen können zentral über das Bundesportal oder Apps der Krankenkassen gestellt werden – ganz ohne Papier.

Ab dem 1. April 2026 geht zudem ein neues Kooperationsgremium der Pflegekassen an den Start. Seine Aufgabe: Die Antragsformulare bundesweit zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Das Ziel ist klar: Doppelte Dateneingaben sollen der Vergangenheit angehören. Die Formulare werden zudem mit verständlichen Erklärungen versehen, um die rechtlichen Folgen für Antragstellende transparenter zu machen.

Strenge Fristen und neue Pflichten für Pflegekassen

Mit den digitalen Möglichkeiten kommen auch neue Pflichten für die Verwaltung. Halten die Pflegekassen die gesetzliche Bearbeitungsfrist von 25 Werktagen für einen Antrag nicht ein, wird es teuer. Pro begonnener Verzögerungswoche müssen sie dann eine Pauschale von 70 Euro zahlen.

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Auch die Regeln für rückwirkende Anträge wurden verschärft. Erstattungen für Leistungen wie die Verhinderungspflege können in der Regel nur noch für das laufende und das vorangegangene Kalenderjahr beantragt werden. Das Sammeln von Belegen über Jahre hinweg lohnt sich nicht mehr – rechtzeitiges digitales Einreichen wird entscheidend.

Lohnabrechnung: Ende der Papierbescheinigungen

Die Digitalisierungswelle erfasst auch die Lohnbuchhaltung. Bisher mussten privat krankenversicherte Beschäftigte ihrem Arbeitgeber jährlich eine Papierbescheinigung für den Arbeitgeberzuschuss zur Pflegepflichtversicherung vorlegen.

Seit 2026 erfolgt dieser Nachweis vollständig elektronisch. Die privaten Versicherer übermitteln die Beitragsdaten direkt an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Die Arbeitgeber greifen digital über das ELStAM-Verfahren darauf zu. Eine zweijährige Übergangsfrist bis 2027 soll technische Probleme auffangen, doch das Ziel ist klar: weniger Verwaltungsaufwand und aktuellere Daten.

Analyse: Modernisierung unter Druck

Die Reformen kommen nicht von ungefähr. Angesichts des demografischen Wandels und des enormen Drucks auf pflegende Familien sind Entlastung und Effizienz überfällig. Die Gesetze zielen nicht nur auf Digitalisierung, sondern ändern die Spielregeln: Wer als Pflegekasse zu langsam ist, zahlt Strafe.

Experten betonen, dass der Erfolg von der Stabilität der digitalen Infrastruktur abhängt – insbesondere der Telematikinfrastruktur (TI) und der seit Jahresbeginn verpflichtenden elektronischen Patientenakte (ePA). Das Kooperationsgremium zur Formularvereinfachung ist bis Juli 2030 mandatiert, was auf einen langfristigen Optimierungsprozess hindeutet.

Für Steuerberater und Rechtsanwälte liegt der Fokus nun auf der Umstellung auf die elektronische Beitragsmeldung und der Beratung zu den neuen, strengeren Antragsfristen. In der Pflege wird die kompetente Nutzung digitaler Portale zur Grundvoraussetzung, um Ansprüche durchzusetzen und zu verwalten.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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