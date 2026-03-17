Samsung Aktie: Sprung bei KI-Chips ( Finanztrends)

17.03.2026, 3004 Zeichen

Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz wächst rasant, und Hardware-Hersteller rüsten auf. Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 in San Jose hat Samsung Electronics nun die nächste Generation seiner Speicherchips präsentiert. Mit massiven Leistungssteigerungen und neuen Kühltechnologien positioniert sich der südkoreanische Konzern als unverzichtbarer Zulieferer für zukünftige KI-Supercomputer.

Neue Maßstäbe bei der Datenverarbeitung

Kern der Präsentation war der neue HBM4E-Speicherchip der siebten Generation. Die Komponente liefert eine Gesamtbandbreite von 4,0 Terabyte pro Sekunde und Übertragungsraten von 16 Gigabit pro Sekunde pro Pin. Diese Spezifikationen zielen direkt auf die extremen Anforderungen moderner Rechenzentren ab. Parallel dazu bestätigte der Hersteller die laufende Massenproduktion der sechsten Generation (HBM4). Diese Chips übertreffen mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von 11,7 Gigabit pro Sekunde den bisherigen Industriestandard deutlich.

Ein zentrales Problem bei intensiven Rechenprozessen ist die enorme Hitzeentwicklung in den Servern. Um dieses Risiko zu minimieren, führt das Unternehmen eine neue Methode namens "Hybrid Copper Bonding" ein. Diese Architektur reduziert den Wärmewiderstand im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um mehr als 20 Prozent. Dadurch lassen sich 16 oder mehr Speicherschichten stabil übereinanderstapeln, ohne dass die Systeme bei Volllast überhitzen.

Strategischer Vorteil im Halbleitermarkt

Die neue Hardware ist speziell auf kommende KI-Plattformen wie die Vera Rubin-Architektur zugeschnitten. Samsung nutzt dabei gezielt seine Struktur als integrierter Bauelementehersteller. Die Kombination aus Speicherentwicklung, eigener Fertigung und fortschrittlicher Verpackungstechnik verschafft dem Konzern einen klaren Vorteil im hart umkämpften Wettbewerb. Verschiedene Hardware-Ebenen lassen sich so optimal aufeinander abstimmen.

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Marktteilnehmer honorierten diese strategische Ausrichtung umgehend. Am heutigen Dienstag legte das Papier infolge der Technologie-Präsentation laut Reuters um bis zu fünf Prozent zu.

Mit der aktuellen Produktpipeline festigt der Konzern seine Rolle als Komplettanbieter für Serverarchitekturen. Die nachgewiesene Fähigkeit, ein vernetztes Ökosystem aus Kernkomponenten über den reinen Speicher hinaus zu liefern, schafft die konkrete Voraussetzung, um weitere Marktanteile im wachsenden Segment der Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewinnen.

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(17.03.2026)

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