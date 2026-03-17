Samsung Aktie: Sprung bei KI-Chips ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
17.03.2026, 3004 Zeichen
Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz wächst rasant, und Hardware-Hersteller rüsten auf. Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 in San Jose hat Samsung Electronics nun die nächste Generation seiner Speicherchips präsentiert. Mit massiven Leistungssteigerungen und neuen Kühltechnologien positioniert sich der südkoreanische Konzern als unverzichtbarer Zulieferer für zukünftige KI-Supercomputer.
Neue Maßstäbe bei der Datenverarbeitung
Kern der Präsentation war der neue HBM4E-Speicherchip der siebten Generation. Die Komponente liefert eine Gesamtbandbreite von 4,0 Terabyte pro Sekunde und Übertragungsraten von 16 Gigabit pro Sekunde pro Pin. Diese Spezifikationen zielen direkt auf die extremen Anforderungen moderner Rechenzentren ab. Parallel dazu bestätigte der Hersteller die laufende Massenproduktion der sechsten Generation (HBM4). Diese Chips übertreffen mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von 11,7 Gigabit pro Sekunde den bisherigen Industriestandard deutlich.
Ein zentrales Problem bei intensiven Rechenprozessen ist die enorme Hitzeentwicklung in den Servern. Um dieses Risiko zu minimieren, führt das Unternehmen eine neue Methode namens "Hybrid Copper Bonding" ein. Diese Architektur reduziert den Wärmewiderstand im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um mehr als 20 Prozent. Dadurch lassen sich 16 oder mehr Speicherschichten stabil übereinanderstapeln, ohne dass die Systeme bei Volllast überhitzen.
Strategischer Vorteil im Halbleitermarkt
Die neue Hardware ist speziell auf kommende KI-Plattformen wie die Vera Rubin-Architektur zugeschnitten. Samsung nutzt dabei gezielt seine Struktur als integrierter Bauelementehersteller. Die Kombination aus Speicherentwicklung, eigener Fertigung und fortschrittlicher Verpackungstechnik verschafft dem Konzern einen klaren Vorteil im hart umkämpften Wettbewerb. Verschiedene Hardware-Ebenen lassen sich so optimal aufeinander abstimmen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung Electronics?
Marktteilnehmer honorierten diese strategische Ausrichtung umgehend. Am heutigen Dienstag legte das Papier infolge der Technologie-Präsentation laut Reuters um bis zu fünf Prozent zu.
Mit der aktuellen Produktpipeline festigt der Konzern seine Rolle als Komplettanbieter für Serverarchitekturen. Die nachgewiesene Fähigkeit, ein vernetztes Ökosystem aus Kernkomponenten über den reinen Speicher hinaus zu liefern, schafft die konkrete Voraussetzung, um weitere Marktanteile im wachsenden Segment der Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewinnen.
Anzeige
Samsung Electronics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung Electronics-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:
Die neusten Samsung Electronics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung Electronics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Samsung Electronics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)
» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)
» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)
» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)
» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)
» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
- Research-Fazits zu BMW, Hypoport, Zalando, BP, En...
- Guten Morgen mit Commerzbank, Infineon, TUI ..
- FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Ob...
- Wie Klondike Gold, SolarEdge, Ibiden Co.Ltd, Nora...
- Wie Wirecard, Commerzbank, K+S, AT&S, Bayer und S...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
17.03.2026, 3004 Zeichen
Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz wächst rasant, und Hardware-Hersteller rüsten auf. Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 in San Jose hat Samsung Electronics nun die nächste Generation seiner Speicherchips präsentiert. Mit massiven Leistungssteigerungen und neuen Kühltechnologien positioniert sich der südkoreanische Konzern als unverzichtbarer Zulieferer für zukünftige KI-Supercomputer.
Neue Maßstäbe bei der Datenverarbeitung
Kern der Präsentation war der neue HBM4E-Speicherchip der siebten Generation. Die Komponente liefert eine Gesamtbandbreite von 4,0 Terabyte pro Sekunde und Übertragungsraten von 16 Gigabit pro Sekunde pro Pin. Diese Spezifikationen zielen direkt auf die extremen Anforderungen moderner Rechenzentren ab. Parallel dazu bestätigte der Hersteller die laufende Massenproduktion der sechsten Generation (HBM4). Diese Chips übertreffen mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von 11,7 Gigabit pro Sekunde den bisherigen Industriestandard deutlich.
Ein zentrales Problem bei intensiven Rechenprozessen ist die enorme Hitzeentwicklung in den Servern. Um dieses Risiko zu minimieren, führt das Unternehmen eine neue Methode namens "Hybrid Copper Bonding" ein. Diese Architektur reduziert den Wärmewiderstand im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um mehr als 20 Prozent. Dadurch lassen sich 16 oder mehr Speicherschichten stabil übereinanderstapeln, ohne dass die Systeme bei Volllast überhitzen.
Strategischer Vorteil im Halbleitermarkt
Die neue Hardware ist speziell auf kommende KI-Plattformen wie die Vera Rubin-Architektur zugeschnitten. Samsung nutzt dabei gezielt seine Struktur als integrierter Bauelementehersteller. Die Kombination aus Speicherentwicklung, eigener Fertigung und fortschrittlicher Verpackungstechnik verschafft dem Konzern einen klaren Vorteil im hart umkämpften Wettbewerb. Verschiedene Hardware-Ebenen lassen sich so optimal aufeinander abstimmen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung Electronics?
Marktteilnehmer honorierten diese strategische Ausrichtung umgehend. Am heutigen Dienstag legte das Papier infolge der Technologie-Präsentation laut Reuters um bis zu fünf Prozent zu.
Mit der aktuellen Produktpipeline festigt der Konzern seine Rolle als Komplettanbieter für Serverarchitekturen. Die nachgewiesene Fähigkeit, ein vernetztes Ökosystem aus Kernkomponenten über den reinen Speicher hinaus zu liefern, schafft die konkrete Voraussetzung, um weitere Marktanteile im wachsenden Segment der Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewinnen.
Anzeige
Samsung Electronics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung Electronics-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:
Die neusten Samsung Electronics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung Electronics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Samsung Electronics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)
» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)
» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)
» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)
» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)
» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...
- Research-Fazits zu BMW, Hypoport, Zalando, BP, En...
- Guten Morgen mit Commerzbank, Infineon, TUI ..
- FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Ob...
- Wie Klondike Gold, SolarEdge, Ibiden Co.Ltd, Nora...
- Wie Wirecard, Commerzbank, K+S, AT&S, Bayer und S...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects