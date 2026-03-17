SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Samsung Aktie: Sprung bei KI-Chips ( Finanztrends)

17.03.2026, 3004 Zeichen

Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz wächst rasant, und Hardware-Hersteller rüsten auf. Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 in San Jose hat Samsung Electronics nun die nächste Generation seiner Speicherchips präsentiert. Mit massiven Leistungssteigerungen und neuen Kühltechnologien positioniert sich der südkoreanische Konzern als unverzichtbarer Zulieferer für zukünftige KI-Supercomputer.

Neue Maßstäbe bei der Datenverarbeitung

Kern der Präsentation war der neue HBM4E-Speicherchip der siebten Generation. Die Komponente liefert eine Gesamtbandbreite von 4,0 Terabyte pro Sekunde und Übertragungsraten von 16 Gigabit pro Sekunde pro Pin. Diese Spezifikationen zielen direkt auf die extremen Anforderungen moderner Rechenzentren ab. Parallel dazu bestätigte der Hersteller die laufende Massenproduktion der sechsten Generation (HBM4). Diese Chips übertreffen mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von 11,7 Gigabit pro Sekunde den bisherigen Industriestandard deutlich.

Ein zentrales Problem bei intensiven Rechenprozessen ist die enorme Hitzeentwicklung in den Servern. Um dieses Risiko zu minimieren, führt das Unternehmen eine neue Methode namens "Hybrid Copper Bonding" ein. Diese Architektur reduziert den Wärmewiderstand im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um mehr als 20 Prozent. Dadurch lassen sich 16 oder mehr Speicherschichten stabil übereinanderstapeln, ohne dass die Systeme bei Volllast überhitzen.

Strategischer Vorteil im Halbleitermarkt

Die neue Hardware ist speziell auf kommende KI-Plattformen wie die Vera Rubin-Architektur zugeschnitten. Samsung nutzt dabei gezielt seine Struktur als integrierter Bauelementehersteller. Die Kombination aus Speicherentwicklung, eigener Fertigung und fortschrittlicher Verpackungstechnik verschafft dem Konzern einen klaren Vorteil im hart umkämpften Wettbewerb. Verschiedene Hardware-Ebenen lassen sich so optimal aufeinander abstimmen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung Electronics?

Marktteilnehmer honorierten diese strategische Ausrichtung umgehend. Am heutigen Dienstag legte das Papier infolge der Technologie-Präsentation laut Reuters um bis zu fünf Prozent zu.

Mit der aktuellen Produktpipeline festigt der Konzern seine Rolle als Komplettanbieter für Serverarchitekturen. Die nachgewiesene Fähigkeit, ein vernetztes Ökosystem aus Kernkomponenten über den reinen Speicher hinaus zu liefern, schafft die konkrete Voraussetzung, um weitere Marktanteile im wachsenden Segment der Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewinnen.

Anzeige

Samsung Electronics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung Electronics-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Samsung Electronics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung Electronics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Samsung Electronics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Opening Bell V via openingbell.eu
Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 3004 Zeichen

    Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz wächst rasant, und Hardware-Hersteller rüsten auf. Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 in San Jose hat Samsung Electronics nun die nächste Generation seiner Speicherchips präsentiert. Mit massiven Leistungssteigerungen und neuen Kühltechnologien positioniert sich der südkoreanische Konzern als unverzichtbarer Zulieferer für zukünftige KI-Supercomputer.

    Neue Maßstäbe bei der Datenverarbeitung

    Kern der Präsentation war der neue HBM4E-Speicherchip der siebten Generation. Die Komponente liefert eine Gesamtbandbreite von 4,0 Terabyte pro Sekunde und Übertragungsraten von 16 Gigabit pro Sekunde pro Pin. Diese Spezifikationen zielen direkt auf die extremen Anforderungen moderner Rechenzentren ab. Parallel dazu bestätigte der Hersteller die laufende Massenproduktion der sechsten Generation (HBM4). Diese Chips übertreffen mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von 11,7 Gigabit pro Sekunde den bisherigen Industriestandard deutlich.

    Ein zentrales Problem bei intensiven Rechenprozessen ist die enorme Hitzeentwicklung in den Servern. Um dieses Risiko zu minimieren, führt das Unternehmen eine neue Methode namens "Hybrid Copper Bonding" ein. Diese Architektur reduziert den Wärmewiderstand im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um mehr als 20 Prozent. Dadurch lassen sich 16 oder mehr Speicherschichten stabil übereinanderstapeln, ohne dass die Systeme bei Volllast überhitzen.

    Strategischer Vorteil im Halbleitermarkt

    Die neue Hardware ist speziell auf kommende KI-Plattformen wie die Vera Rubin-Architektur zugeschnitten. Samsung nutzt dabei gezielt seine Struktur als integrierter Bauelementehersteller. Die Kombination aus Speicherentwicklung, eigener Fertigung und fortschrittlicher Verpackungstechnik verschafft dem Konzern einen klaren Vorteil im hart umkämpften Wettbewerb. Verschiedene Hardware-Ebenen lassen sich so optimal aufeinander abstimmen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Samsung Electronics?

    Marktteilnehmer honorierten diese strategische Ausrichtung umgehend. Am heutigen Dienstag legte das Papier infolge der Technologie-Präsentation laut Reuters um bis zu fünf Prozent zu.

    Mit der aktuellen Produktpipeline festigt der Konzern seine Rolle als Komplettanbieter für Serverarchitekturen. Die nachgewiesene Fähigkeit, ein vernetztes Ökosystem aus Kernkomponenten über den reinen Speicher hinaus zu liefern, schafft die konkrete Voraussetzung, um weitere Marktanteile im wachsenden Segment der Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewinnen.

    Anzeige

    Samsung Electronics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Samsung Electronics-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten Samsung Electronics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Samsung Electronics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Samsung Electronics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

    » Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

    » Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

    » Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

    » Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

    » Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

    » Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Opening Bell V via openingbell.eu
    Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

      Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de