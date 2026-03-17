Swiss Re Aktie: Milliarden-Deal im Longevity-Markt ( Finanztrends)

17.03.2026, 1891 Zeichen

Swiss Re hat einen weiteren Großabschluss im Bereich Langlebigkeitsrückversicherung vermeldet. Zwei Milliarden US-Dollar Volumen — und der Markt reagierte prompt.

Was hinter der Transaktion steckt

Im Kern des Deals steht die Übernahme von Langlebigkeitsrisiken eines Pensionsfonds. Konkret: Swiss Re trägt künftig das finanzielle Risiko, wenn die Fondsmitglieder länger leben als statistisch modelliert. Für Pensionskassen ist das ein attraktives Instrument, um ihre Bilanzen von schwer kalkulierbaren, jahrzehntelangen Verpflichtungen zu entlasten.

Das Geschäft gehört zum Bereich Life & Health und gilt als eine der wachstumsstärksten Ertragsquellen des Rückversicherers. In einem Umfeld wirtschaftlicher Unsicherheiten suchen institutionelle Investoren zunehmend nach solchen Risikotransfers — Swiss Re profitiert davon als einer der kapitalstärksten Anbieter in diesem Segment.

Kurs legt spürbar zu

Die Aktie gewann heute rund 1,8 Prozent und notiert bei 146,45 Euro — deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 139,40 Euro. Das signalisiert kurzfristig eine gewisse Stärke, auch wenn der Titel vom Allzeithoch bei 166,25 Euro aus dem November noch ein gutes Stück entfernt bleibt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Swiss Re ?

Der Deal bestätigt die strategische Ausrichtung von Swiss Re im institutionellen Risikogeschäft. Solange die Nachfrage aus dem Pensionssektor anhält, bleibt dieses Segment ein verlässlicher Wachstumstreiber für den Konzern.

Anzeige

Swiss Re-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Swiss Re-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Swiss Re-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Swiss Re-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Swiss Re: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(17.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

Random Partner Addiko Group

Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...