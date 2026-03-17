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Swiss Re Aktie: Milliarden-Deal im Longevity-Markt ( Finanztrends)

17.03.2026, 1891 Zeichen

Swiss Re hat einen weiteren Großabschluss im Bereich Langlebigkeitsrückversicherung vermeldet. Zwei Milliarden US-Dollar Volumen — und der Markt reagierte prompt.

Was hinter der Transaktion steckt

Im Kern des Deals steht die Übernahme von Langlebigkeitsrisiken eines Pensionsfonds. Konkret: Swiss Re trägt künftig das finanzielle Risiko, wenn die Fondsmitglieder länger leben als statistisch modelliert. Für Pensionskassen ist das ein attraktives Instrument, um ihre Bilanzen von schwer kalkulierbaren, jahrzehntelangen Verpflichtungen zu entlasten.

Das Geschäft gehört zum Bereich Life & Health und gilt als eine der wachstumsstärksten Ertragsquellen des Rückversicherers. In einem Umfeld wirtschaftlicher Unsicherheiten suchen institutionelle Investoren zunehmend nach solchen Risikotransfers — Swiss Re profitiert davon als einer der kapitalstärksten Anbieter in diesem Segment.

Kurs legt spürbar zu

Die Aktie gewann heute rund 1,8 Prozent und notiert bei 146,45 Euro — deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 139,40 Euro. Das signalisiert kurzfristig eine gewisse Stärke, auch wenn der Titel vom Allzeithoch bei 166,25 Euro aus dem November noch ein gutes Stück entfernt bleibt.

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(17.03.2026)

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Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

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    Autor: Finanztrends

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