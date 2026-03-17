» VictoryShares US Income ETF: Stabilität überzeugt ( Finanztrends)

17.03.2026, 3114 Zeichen

In Phasen marktweiter Unsicherheit rücken Strategien in den Fokus, die regelmäßige Erträge mit einem Schutz vor extremen Kursschwankungen kombinieren. Der VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) verfolgt genau diesen Ansatz und konnte zuletzt den breiten Markt deutlich hinter sich lassen. Ein Blick auf die Struktur des Fonds erklärt, warum dieses Modell derzeit besonders gut funktioniert.

Fokus auf Dividende und geringe Schwankung

Der ETF basiert auf einem Index aus 100 dividendenstarken US-Großunternehmen. Die Besonderheit liegt in der Gewichtung: Anstatt die wertvollsten Konzerne am höchsten zu gewichten, bevorzugt das Modell jene Aktien, die historisch die geringste Volatilität aufweisen. Schwankungsarme Titel erhalten ein größeres Gewicht im Portfolio.

Dieser Mechanismus soll das Gesamtrisiko senken und gleichzeitig von den stabilen Cashflows etablierter Unternehmen profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von über 720 Millionen US-Dollar hat sich der Fonds in der Nische der „Low-Volatility“-Strategien fest etabliert.

Performance und Kosten im Vergleich

Die Strategie ging im Februar 2026 auf. Während der Durchschnitt der Vergleichsgruppe im Bereich „Large Value“ lediglich 2,6 Prozent zulegte, verbuchte der VictoryShares-ETF ein Plus von 5,6 Prozent. Auf Jahressicht summiert sich die Rendite damit auf rund 15,2 Prozent.

Mit einer Kostenquote von 0,35 Prozent pro Jahr bewegt sich der Fonds in einem attraktiven preislichen Rahmen für aktiv strukturierte Strategie-ETFs. Anleger zahlen hier für ein systematisches Risikomanagement, das über das einfache Halten eines Standard-Index hinausgeht.

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Monatliche Zahlungen und Sektorenfokus

Ein wichtiges Merkmal für viele Investoren ist die monatliche Ausschüttung. Am 11. März 2026 erfolgte die letzte Zahlung in Höhe von 0,2463 US-Dollar pro Anteil. Diese regelmäßigen Cashflows werden vor allem durch Unternehmen aus defensiven Sektoren wie Versorgern, dem Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern generiert, die traditionell weniger anfällig für Konjunkturzyklen sind.

Da der ETF vierteljährlich neu gewichtet wird, passen sich die Positionen regelmäßig an die aktuelle Marktlage an. Die nächste Anpassung wird zeigen, ob die starke Gewichtung defensiver Sektoren beibehalten wird oder ob stabilere Werte aus den Bereichen Finanzen und Energie an Bedeutung gewinnen.

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(17.03.2026)

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