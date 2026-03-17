SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

VictoryShares US Income ETF: Stabilität überzeugt ( Finanztrends)

17.03.2026, 3114 Zeichen

In Phasen marktweiter Unsicherheit rücken Strategien in den Fokus, die regelmäßige Erträge mit einem Schutz vor extremen Kursschwankungen kombinieren. Der VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) verfolgt genau diesen Ansatz und konnte zuletzt den breiten Markt deutlich hinter sich lassen. Ein Blick auf die Struktur des Fonds erklärt, warum dieses Modell derzeit besonders gut funktioniert.

Fokus auf Dividende und geringe Schwankung

Der ETF basiert auf einem Index aus 100 dividendenstarken US-Großunternehmen. Die Besonderheit liegt in der Gewichtung: Anstatt die wertvollsten Konzerne am höchsten zu gewichten, bevorzugt das Modell jene Aktien, die historisch die geringste Volatilität aufweisen. Schwankungsarme Titel erhalten ein größeres Gewicht im Portfolio.

Dieser Mechanismus soll das Gesamtrisiko senken und gleichzeitig von den stabilen Cashflows etablierter Unternehmen profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von über 720 Millionen US-Dollar hat sich der Fonds in der Nische der „Low-Volatility“-Strategien fest etabliert.

Performance und Kosten im Vergleich

Die Strategie ging im Februar 2026 auf. Während der Durchschnitt der Vergleichsgruppe im Bereich „Large Value“ lediglich 2,6 Prozent zulegte, verbuchte der VictoryShares-ETF ein Plus von 5,6 Prozent. Auf Jahressicht summiert sich die Rendite damit auf rund 15,2 Prozent.

Mit einer Kostenquote von 0,35 Prozent pro Jahr bewegt sich der Fonds in einem attraktiven preislichen Rahmen für aktiv strukturierte Strategie-ETFs. Anleger zahlen hier für ein systematisches Risikomanagement, das über das einfache Halten eines Standard-Index hinausgeht.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF?

Monatliche Zahlungen und Sektorenfokus

Ein wichtiges Merkmal für viele Investoren ist die monatliche Ausschüttung. Am 11. März 2026 erfolgte die letzte Zahlung in Höhe von 0,2463 US-Dollar pro Anteil. Diese regelmäßigen Cashflows werden vor allem durch Unternehmen aus defensiven Sektoren wie Versorgern, dem Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern generiert, die traditionell weniger anfällig für Konjunkturzyklen sind.

Da der ETF vierteljährlich neu gewichtet wird, passen sich die Positionen regelmäßig an die aktuelle Marktlage an. Die nächste Anpassung wird zeigen, ob die starke Gewichtung defensiver Sektoren beibehalten wird oder ob stabilere Werte aus den Bereichen Finanzen und Energie an Bedeutung gewinnen.

Anzeige

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Star Equity Holdings Aktie: Quartalszahlen ( Finanztrends)

» VictoryShares US Income ETF: Stabilität überzeugt ( Finanztrends)

» GLP-1-Medikamente: Neue Hoffnung im Kampf gegen Arthrose ( Finanztrends)

» Cannabis-Therapie: Kein Nutzen für psychische Leiden ( Finanztrends)

» Tankrabatt-Debatte neu entfacht: Wie reagiert der Staat auf Rekord-Sprit...

» HEC Aktie: Vietnams Infrastruktur-Boom? ( Finanztrends)

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
SK Hynix Aktie: Engpass bis 2030 ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(2), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Strabag(1), VIG(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

    Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 3114 Zeichen

    In Phasen marktweiter Unsicherheit rücken Strategien in den Fokus, die regelmäßige Erträge mit einem Schutz vor extremen Kursschwankungen kombinieren. Der VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) verfolgt genau diesen Ansatz und konnte zuletzt den breiten Markt deutlich hinter sich lassen. Ein Blick auf die Struktur des Fonds erklärt, warum dieses Modell derzeit besonders gut funktioniert.

    Fokus auf Dividende und geringe Schwankung

    Der ETF basiert auf einem Index aus 100 dividendenstarken US-Großunternehmen. Die Besonderheit liegt in der Gewichtung: Anstatt die wertvollsten Konzerne am höchsten zu gewichten, bevorzugt das Modell jene Aktien, die historisch die geringste Volatilität aufweisen. Schwankungsarme Titel erhalten ein größeres Gewicht im Portfolio.

    Dieser Mechanismus soll das Gesamtrisiko senken und gleichzeitig von den stabilen Cashflows etablierter Unternehmen profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von über 720 Millionen US-Dollar hat sich der Fonds in der Nische der „Low-Volatility“-Strategien fest etabliert.

    Performance und Kosten im Vergleich

    Die Strategie ging im Februar 2026 auf. Während der Durchschnitt der Vergleichsgruppe im Bereich „Large Value“ lediglich 2,6 Prozent zulegte, verbuchte der VictoryShares-ETF ein Plus von 5,6 Prozent. Auf Jahressicht summiert sich die Rendite damit auf rund 15,2 Prozent.

    Mit einer Kostenquote von 0,35 Prozent pro Jahr bewegt sich der Fonds in einem attraktiven preislichen Rahmen für aktiv strukturierte Strategie-ETFs. Anleger zahlen hier für ein systematisches Risikomanagement, das über das einfache Halten eines Standard-Index hinausgeht.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF?

    Monatliche Zahlungen und Sektorenfokus

    Ein wichtiges Merkmal für viele Investoren ist die monatliche Ausschüttung. Am 11. März 2026 erfolgte die letzte Zahlung in Höhe von 0,2463 US-Dollar pro Anteil. Diese regelmäßigen Cashflows werden vor allem durch Unternehmen aus defensiven Sektoren wie Versorgern, dem Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern generiert, die traditionell weniger anfällig für Konjunkturzyklen sind.

    Da der ETF vierteljährlich neu gewichtet wird, passen sich die Positionen regelmäßig an die aktuelle Marktlage an. Die nächste Anpassung wird zeigen, ob die starke Gewichtung defensiver Sektoren beibehalten wird oder ob stabilere Werte aus den Bereichen Finanzen und Energie an Bedeutung gewinnen.

    Anzeige

    VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Star Equity Holdings Aktie: Quartalszahlen ( Finanztrends)

    » VictoryShares US Income ETF: Stabilität überzeugt ( Finanztrends)

    » GLP-1-Medikamente: Neue Hoffnung im Kampf gegen Arthrose ( Finanztrends)

    » Cannabis-Therapie: Kein Nutzen für psychische Leiden ( Finanztrends)

    » Tankrabatt-Debatte neu entfacht: Wie reagiert der Staat auf Rekord-Sprit...

    » HEC Aktie: Vietnams Infrastruktur-Boom? ( Finanztrends)

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    SK Hynix Aktie: Engpass bis 2030 ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(2), Österreichische Post(1), Uniqa(1), Strabag(1), VIG(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

      Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de