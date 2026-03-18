Amadeus IT Aktie: Biometrie-Durchbruch ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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18.03.2026, 2327 Zeichen
Amadeus IT digitalisiert den Flughafen Manchester. Mit einer neuen biometrischen Identitätsprüfung in Terminal 2 sollen Wartezeiten verkürzt und die operative Effizienz gesteigert werden. Das System erreicht eine Genauigkeit von nahezu 99 Prozent und markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie des Technologiekonzerns.
Effizienz durch Automatisierung
Die neue Technologie ermöglicht es dem Flughafen, Inlands- und Auslandsreisen über dieselbe Infrastruktur abzuwickeln. Für Manchester ist dies ein zentraler Baustein eines 1,3 Milliarden Pfund schweren Transformationsprogramms. Amadeus-Manager Rudy Daniello betonte die Zuverlässigkeit des Systems, das sich bereits unter realen Grenzbedingungen in Großbritannien bewährt hat.
Globale Wachstumsstrategie
Der Konzern setzt verstärkt auf die Digitalisierung des gesamten Reiseökosystems. Ähnliche Projekte zur biometrischen Erfassung laufen bereits in Australien und Indonesien. Das Segment Air IT Solutions erwies sich zuletzt als wesentlicher Wachstumstreiber, getragen von weltweit steigenden Passagierzahlen und der hohen Nachfrage nach automatisierten Lösungen für Airlines und Flughäfen.
Marktlage und Ausblick
An der Börse spiegelt sich dieser operative Fortschritt bisher kaum wider. Die Aktie notiert aktuell bei 50,72 € und liegt damit seit Jahresbeginn fast 20 Prozent im Minus. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das im Juni 2025 noch bei 75,08 € markiert wurde, verdeutlicht den anhaltenden Verkaufsdruck der letzten Monate.
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