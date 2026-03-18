Amadeus IT Aktie: Biometrie-Durchbruch ( Finanztrends)

18.03.2026, 2327 Zeichen

Amadeus IT digitalisiert den Flughafen Manchester. Mit einer neuen biometrischen Identitätsprüfung in Terminal 2 sollen Wartezeiten verkürzt und die operative Effizienz gesteigert werden. Das System erreicht eine Genauigkeit von nahezu 99 Prozent und markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie des Technologiekonzerns.

Effizienz durch Automatisierung

Die neue Technologie ermöglicht es dem Flughafen, Inlands- und Auslandsreisen über dieselbe Infrastruktur abzuwickeln. Für Manchester ist dies ein zentraler Baustein eines 1,3 Milliarden Pfund schweren Transformationsprogramms. Amadeus-Manager Rudy Daniello betonte die Zuverlässigkeit des Systems, das sich bereits unter realen Grenzbedingungen in Großbritannien bewährt hat.

Globale Wachstumsstrategie

Der Konzern setzt verstärkt auf die Digitalisierung des gesamten Reiseökosystems. Ähnliche Projekte zur biometrischen Erfassung laufen bereits in Australien und Indonesien. Das Segment Air IT Solutions erwies sich zuletzt als wesentlicher Wachstumstreiber, getragen von weltweit steigenden Passagierzahlen und der hohen Nachfrage nach automatisierten Lösungen für Airlines und Flughäfen.

Marktlage und Ausblick

An der Börse spiegelt sich dieser operative Fortschritt bisher kaum wider. Die Aktie notiert aktuell bei 50,72 € und liegt damit seit Jahresbeginn fast 20 Prozent im Minus. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das im Juni 2025 noch bei 75,08 € markiert wurde, verdeutlicht den anhaltenden Verkaufsdruck der letzten Monate.

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Die Strategie von Amadeus zielt darauf ab, Kapazitätsprobleme an großen Drehkreuzen durch Softwarelösungen zu entschärfen. Der Erfolg in Manchester dient dabei als Referenzprojekt für weitere internationale Standorte, die vor der Herausforderung stehen, wachsende Passagierströme auf begrenztem Raum zu bewältigen.

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(18.03.2026)

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Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

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