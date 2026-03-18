SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Amadeus IT Aktie: Biometrie-Durchbruch ( Finanztrends)

18.03.2026, 2327 Zeichen

Amadeus IT digitalisiert den Flughafen Manchester. Mit einer neuen biometrischen Identitätsprüfung in Terminal 2 sollen Wartezeiten verkürzt und die operative Effizienz gesteigert werden. Das System erreicht eine Genauigkeit von nahezu 99 Prozent und markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie des Technologiekonzerns.

Effizienz durch Automatisierung

Die neue Technologie ermöglicht es dem Flughafen, Inlands- und Auslandsreisen über dieselbe Infrastruktur abzuwickeln. Für Manchester ist dies ein zentraler Baustein eines 1,3 Milliarden Pfund schweren Transformationsprogramms. Amadeus-Manager Rudy Daniello betonte die Zuverlässigkeit des Systems, das sich bereits unter realen Grenzbedingungen in Großbritannien bewährt hat.

Globale Wachstumsstrategie

Der Konzern setzt verstärkt auf die Digitalisierung des gesamten Reiseökosystems. Ähnliche Projekte zur biometrischen Erfassung laufen bereits in Australien und Indonesien. Das Segment Air IT Solutions erwies sich zuletzt als wesentlicher Wachstumstreiber, getragen von weltweit steigenden Passagierzahlen und der hohen Nachfrage nach automatisierten Lösungen für Airlines und Flughäfen.

Marktlage und Ausblick

An der Börse spiegelt sich dieser operative Fortschritt bisher kaum wider. Die Aktie notiert aktuell bei 50,72 € und liegt damit seit Jahresbeginn fast 20 Prozent im Minus. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das im Juni 2025 noch bei 75,08 € markiert wurde, verdeutlicht den anhaltenden Verkaufsdruck der letzten Monate.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amadeus IT?

Die Strategie von Amadeus zielt darauf ab, Kapazitätsprobleme an großen Drehkreuzen durch Softwarelösungen zu entschärfen. Der Erfolg in Manchester dient dabei als Referenzprojekt für weitere internationale Standorte, die vor der Herausforderung stehen, wachsende Passagierströme auf begrenztem Raum zu bewältigen.

Anzeige

Amadeus IT-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amadeus IT-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Amadeus IT-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amadeus IT-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amadeus IT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(18.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

» BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

» WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

» SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

» Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

» Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

» Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

» Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Fonds müssen raus ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
RENK Aktie: Zahlen, Ziele, Konferenz ( Finanztrends)
Semperit-Kernaktionärin: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: SBO 1.45%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Lenzing(2), Bawag(1)
    BSN MA-Event Telekom Austria
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Verbund
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Semperit
    Star der Stunde: CPI Europe AG 1.23%, Rutsch der Stunde: UBM -0.99%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

     Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 2327 Zeichen

    Amadeus IT digitalisiert den Flughafen Manchester. Mit einer neuen biometrischen Identitätsprüfung in Terminal 2 sollen Wartezeiten verkürzt und die operative Effizienz gesteigert werden. Das System erreicht eine Genauigkeit von nahezu 99 Prozent und markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie des Technologiekonzerns.

    Effizienz durch Automatisierung

    Die neue Technologie ermöglicht es dem Flughafen, Inlands- und Auslandsreisen über dieselbe Infrastruktur abzuwickeln. Für Manchester ist dies ein zentraler Baustein eines 1,3 Milliarden Pfund schweren Transformationsprogramms. Amadeus-Manager Rudy Daniello betonte die Zuverlässigkeit des Systems, das sich bereits unter realen Grenzbedingungen in Großbritannien bewährt hat.

    Globale Wachstumsstrategie

    Der Konzern setzt verstärkt auf die Digitalisierung des gesamten Reiseökosystems. Ähnliche Projekte zur biometrischen Erfassung laufen bereits in Australien und Indonesien. Das Segment Air IT Solutions erwies sich zuletzt als wesentlicher Wachstumstreiber, getragen von weltweit steigenden Passagierzahlen und der hohen Nachfrage nach automatisierten Lösungen für Airlines und Flughäfen.

    Marktlage und Ausblick

    An der Börse spiegelt sich dieser operative Fortschritt bisher kaum wider. Die Aktie notiert aktuell bei 50,72 € und liegt damit seit Jahresbeginn fast 20 Prozent im Minus. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das im Juni 2025 noch bei 75,08 € markiert wurde, verdeutlicht den anhaltenden Verkaufsdruck der letzten Monate.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amadeus IT?

    Die Strategie von Amadeus zielt darauf ab, Kapazitätsprobleme an großen Drehkreuzen durch Softwarelösungen zu entschärfen. Der Erfolg in Manchester dient dabei als Referenzprojekt für weitere internationale Standorte, die vor der Herausforderung stehen, wachsende Passagierströme auf begrenztem Raum zu bewältigen.

    Anzeige

    Amadeus IT-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amadeus IT-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

    Die neusten Amadeus IT-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amadeus IT-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Amadeus IT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (18.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

    » BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

    » WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

    » SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

    » Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

    » Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

    » Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

    » Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Fonds müssen raus ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    RENK Aktie: Zahlen, Ziele, Konferenz ( Finanztrends)
    Semperit-Kernaktionärin: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: SBO 1.45%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Lenzing(2), Bawag(1)
      BSN MA-Event Telekom Austria
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Verbund
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Semperit
      Star der Stunde: CPI Europe AG 1.23%, Rutsch der Stunde: UBM -0.99%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

       Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de