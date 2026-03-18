Biologisches Alter senkt Schlaganfallrisiko deutlich ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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18.03.2026, 3644 Zeichen
Eine Verjüngung auf Zellebene schützt das Gehirn massiv. Das belegt eine aktuelle Großstudie der Yale School of Medicine. Wer sein biologisches Alter senkt, hat ein um 23 Prozent geringeres Risiko für einen Schlaganfall.
Die im Vorfeld der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) präsentierten Daten zeigen: Die Lücke zwischen biologischem und chronologischem Alter ist entscheidend. Eine Verkleinerung dieser Lücke geht mit einer besseren strukturellen Integrität des Gehirns einher.
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258.000 Probanden: So misst man das wahre Alter
Die Forscher um Cyprien Rivier analysierten Gesundheitsdaten von über 258.000 Erwachsenen. Sie bestimmten das biologische Alter anhand von 18 Blut-Biomarkern wie Cholesterinspiegel und Blutzellen.
Zu Studienbeginn waren die Teilnehmer im Schnitt 56 Jahre alt – biologisch jedoch nur 54. Sechs Jahre später zeigte eine Untergruppe: Das chronologische Alter lag bei 62 Jahren, das biologische bei 58. Wer biologisch schneller alterte, hatte am Ende ein um 41 Prozent höheres Schlaganfallrisiko.
Weniger Hirnschäden, bessere Prognose
Die entscheidende Erkenntnis: Das biologische Alter ist veränderbar. Teilnehmer, die ihre „Alterslücke“ verkleinerten, profitierten enorm. Ihr Schlaganfallrisiko sank um fast ein Viertel.
MRT-Aufnahmen lieferten den Beweis. Bei diesen Personen fanden die Forscher deutlich weniger Schäden in der weißen Hirnsubstanz. Diese als „Hyperintensitäten“ sichtbaren Läsionen stören die Hirnkommunikation und gelten als Vorbote für Demenz. Jede Verbesserung des biologischen Alters reduzierte das Volumen dieser Schäden um 13 Prozent.
Lebensstil als Verjüngungskur fürs Gehirn
Die Studie ist ein Beleg für präventive Medizin. Sie zeigt: Der zelluläre Alterungsprozess ist keine Einbahnstraße. Alltägliche Entscheidungen haben massiven Einfluss.
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„Verhaltensweisen, die traditionell für das Herz empfohlen werden, rücken stärker in den Fokus der Demenzprävention“, so die Forscher. Dazu zählen ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, guter Schlaf und Stressmanagement. Diese Faktoren können in molekulare Alterungsprozesse eingreifen und Entzündungen senken.
Könnte das biologische Alter also zum Frühwarnsystem für Ärzte werden? Die Studie legt diesen Paradigmenwechsel nahe. Interventionen wären möglich, lange bevor klinische Symptome auftreten.
Nächster Schritt: Von der Beobachtung zur Intervention
Die Yale-Ergebnisse reihen sich in eine wachsende Forschung ein. Frühere Studien verbanden ein biologisch altes Gehirn bereits mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko. Die neue Arbeit zeigt: Die Verjüngung des gesamten Organismus schützt ebenfalls.
Das Team plant nun klinische Studien. Ein Ziel ist es, die spezifischsten Biomarker für die Gehirnalterung zu identifizieren. Eine weitere Frage: Können strikte Lebensstil-Programme Hirnschäden aktiv verhindern?
Die ermutigende Perspektive bleibt: Das Gehirn lässt sich durch die Senkung des biologischen Alters schützen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie schnell diese Erkenntnis in die Praxis findet.
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