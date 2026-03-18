SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Biologisches Alter senkt Schlaganfallrisiko deutlich ( Finanztrends)

18.03.2026, 3644 Zeichen

Eine Verjüngung auf Zellebene schützt das Gehirn massiv. Das belegt eine aktuelle Großstudie der Yale School of Medicine. Wer sein biologisches Alter senkt, hat ein um 23 Prozent geringeres Risiko für einen Schlaganfall.

Die im Vorfeld der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) präsentierten Daten zeigen: Die Lücke zwischen biologischem und chronologischem Alter ist entscheidend. Eine Verkleinerung dieser Lücke geht mit einer besseren strukturellen Integrität des Gehirns einher.

Anzeige

Um das eigene biologische Alter besser einschätzen zu können, ist das Verständnis der persönlichen Blutwerte entscheidend. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen

258.000 Probanden: So misst man das wahre Alter

Die Forscher um Cyprien Rivier analysierten Gesundheitsdaten von über 258.000 Erwachsenen. Sie bestimmten das biologische Alter anhand von 18 Blut-Biomarkern wie Cholesterinspiegel und Blutzellen.

Zu Studienbeginn waren die Teilnehmer im Schnitt 56 Jahre alt – biologisch jedoch nur 54. Sechs Jahre später zeigte eine Untergruppe: Das chronologische Alter lag bei 62 Jahren, das biologische bei 58. Wer biologisch schneller alterte, hatte am Ende ein um 41 Prozent höheres Schlaganfallrisiko.

Weniger Hirnschäden, bessere Prognose

Die entscheidende Erkenntnis: Das biologische Alter ist veränderbar. Teilnehmer, die ihre „Alterslücke“ verkleinerten, profitierten enorm. Ihr Schlaganfallrisiko sank um fast ein Viertel.

MRT-Aufnahmen lieferten den Beweis. Bei diesen Personen fanden die Forscher deutlich weniger Schäden in der weißen Hirnsubstanz. Diese als „Hyperintensitäten“ sichtbaren Läsionen stören die Hirnkommunikation und gelten als Vorbote für Demenz. Jede Verbesserung des biologischen Alters reduzierte das Volumen dieser Schäden um 13 Prozent.

Lebensstil als Verjüngungskur fürs Gehirn

Die Studie ist ein Beleg für präventive Medizin. Sie zeigt: Der zelluläre Alterungsprozess ist keine Einbahnstraße. Alltägliche Entscheidungen haben massiven Einfluss.

Anzeige

Neben körperlicher Vitalität ist die gezielte geistige Fitness ein wesentlicher Baustein, um das Demenz-Risiko aktiv zu senken. Erfahren Sie in diesem Gratis-PDF, mit welchen 7 Geheimnissen und 11 alltagstauglichen Übungen Sie Ihren Fokus und Ihr Gedächtnis nachhaltig stärken. Gratis-Report für mentale Fitness anfordern

„Verhaltensweisen, die traditionell für das Herz empfohlen werden, rücken stärker in den Fokus der Demenzprävention“, so die Forscher. Dazu zählen ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, guter Schlaf und Stressmanagement. Diese Faktoren können in molekulare Alterungsprozesse eingreifen und Entzündungen senken.

Könnte das biologische Alter also zum Frühwarnsystem für Ärzte werden? Die Studie legt diesen Paradigmenwechsel nahe. Interventionen wären möglich, lange bevor klinische Symptome auftreten.

Nächster Schritt: Von der Beobachtung zur Intervention

Die Yale-Ergebnisse reihen sich in eine wachsende Forschung ein. Frühere Studien verbanden ein biologisch altes Gehirn bereits mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko. Die neue Arbeit zeigt: Die Verjüngung des gesamten Organismus schützt ebenfalls.

Das Team plant nun klinische Studien. Ein Ziel ist es, die spezifischsten Biomarker für die Gehirnalterung zu identifizieren. Eine weitere Frage: Können strikte Lebensstil-Programme Hirnschäden aktiv verhindern?

Die ermutigende Perspektive bleibt: Das Gehirn lässt sich durch die Senkung des biologischen Alters schützen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie schnell diese Erkenntnis in die Praxis findet.


(18.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

» BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

» WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

» SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

» Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

» Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

» Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

» Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Fonds müssen raus ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
RENK Aktie: Zahlen, Ziele, Konferenz ( Finanztrends)
Semperit-Kernaktionärin: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: SBO 1.45%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Lenzing(2), Bawag(1)
    BSN MA-Event Telekom Austria
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Verbund
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu Semperit
    Star der Stunde: CPI Europe AG 1.23%, Rutsch der Stunde: UBM -0.99%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

    Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

    Books josefchladek.com

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 3644 Zeichen

    Eine Verjüngung auf Zellebene schützt das Gehirn massiv. Das belegt eine aktuelle Großstudie der Yale School of Medicine. Wer sein biologisches Alter senkt, hat ein um 23 Prozent geringeres Risiko für einen Schlaganfall.

    Die im Vorfeld der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) präsentierten Daten zeigen: Die Lücke zwischen biologischem und chronologischem Alter ist entscheidend. Eine Verkleinerung dieser Lücke geht mit einer besseren strukturellen Integrität des Gehirns einher.

    Anzeige

    Um das eigene biologische Alter besser einschätzen zu können, ist das Verständnis der persönlichen Blutwerte entscheidend. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen

    258.000 Probanden: So misst man das wahre Alter

    Die Forscher um Cyprien Rivier analysierten Gesundheitsdaten von über 258.000 Erwachsenen. Sie bestimmten das biologische Alter anhand von 18 Blut-Biomarkern wie Cholesterinspiegel und Blutzellen.

    Zu Studienbeginn waren die Teilnehmer im Schnitt 56 Jahre alt – biologisch jedoch nur 54. Sechs Jahre später zeigte eine Untergruppe: Das chronologische Alter lag bei 62 Jahren, das biologische bei 58. Wer biologisch schneller alterte, hatte am Ende ein um 41 Prozent höheres Schlaganfallrisiko.

    Weniger Hirnschäden, bessere Prognose

    Die entscheidende Erkenntnis: Das biologische Alter ist veränderbar. Teilnehmer, die ihre „Alterslücke“ verkleinerten, profitierten enorm. Ihr Schlaganfallrisiko sank um fast ein Viertel.

    MRT-Aufnahmen lieferten den Beweis. Bei diesen Personen fanden die Forscher deutlich weniger Schäden in der weißen Hirnsubstanz. Diese als „Hyperintensitäten“ sichtbaren Läsionen stören die Hirnkommunikation und gelten als Vorbote für Demenz. Jede Verbesserung des biologischen Alters reduzierte das Volumen dieser Schäden um 13 Prozent.

    Lebensstil als Verjüngungskur fürs Gehirn

    Die Studie ist ein Beleg für präventive Medizin. Sie zeigt: Der zelluläre Alterungsprozess ist keine Einbahnstraße. Alltägliche Entscheidungen haben massiven Einfluss.

    Anzeige

    Neben körperlicher Vitalität ist die gezielte geistige Fitness ein wesentlicher Baustein, um das Demenz-Risiko aktiv zu senken. Erfahren Sie in diesem Gratis-PDF, mit welchen 7 Geheimnissen und 11 alltagstauglichen Übungen Sie Ihren Fokus und Ihr Gedächtnis nachhaltig stärken. Gratis-Report für mentale Fitness anfordern

    „Verhaltensweisen, die traditionell für das Herz empfohlen werden, rücken stärker in den Fokus der Demenzprävention“, so die Forscher. Dazu zählen ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, guter Schlaf und Stressmanagement. Diese Faktoren können in molekulare Alterungsprozesse eingreifen und Entzündungen senken.

    Könnte das biologische Alter also zum Frühwarnsystem für Ärzte werden? Die Studie legt diesen Paradigmenwechsel nahe. Interventionen wären möglich, lange bevor klinische Symptome auftreten.

    Nächster Schritt: Von der Beobachtung zur Intervention

    Die Yale-Ergebnisse reihen sich in eine wachsende Forschung ein. Frühere Studien verbanden ein biologisch altes Gehirn bereits mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko. Die neue Arbeit zeigt: Die Verjüngung des gesamten Organismus schützt ebenfalls.

    Das Team plant nun klinische Studien. Ein Ziel ist es, die spezifischsten Biomarker für die Gehirnalterung zu identifizieren. Eine weitere Frage: Können strikte Lebensstil-Programme Hirnschäden aktiv verhindern?

    Die ermutigende Perspektive bleibt: Das Gehirn lässt sich durch die Senkung des biologischen Alters schützen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie schnell diese Erkenntnis in die Praxis findet.


    (18.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

    Random Partner

    Wiener Börse
    Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

    » BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

    » WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

    » SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

    » Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

    » Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

    » Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

    » Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Fonds müssen raus ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    RENK Aktie: Zahlen, Ziele, Konferenz ( Finanztrends)
    Semperit-Kernaktionärin: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: SBO 1.45%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Lenzing(2), Bawag(1)
      BSN MA-Event Telekom Austria
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Verbund
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu Semperit
      Star der Stunde: CPI Europe AG 1.23%, Rutsch der Stunde: UBM -0.99%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

      Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de